David Ospina confirmó que no continuará en Atlético Nacional, pero abrió la posibilidad de jugar en otro club: “Fue mi último partido”

David Ospina afirmó que su ciclo con Atlético Nacional terminó, pero que está abierto a otras posibilidades en el fútbol-crédito Luisa González/REUTERS

La selección Colombia se prepara para lo que será su séptima participación en la Copa del Mundo cuando juegue el 17 de junio de 2026 ante Uzbekistán, a partir de las 9:00 p. m. (hora de Colombia), en el estadio Azteca.

En su camino de regreso a los Mundiales, Néstor Lorenzo confirmó a los 26 jugadores que representarán al país en el torneo más importante del planeta. Entre los convocados está David Ospina.

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En medio de la concentración de la selección Colombia, el portero confirmó el fin de su segundo ciclo con Atlético Nacional-crédito Luisa González/REUTERS

El 26 de mayo de 2026, Ospina habló con los medios y respondió si el partido ante Deportes Tolima, disputado el 23 de mayo de 2026 en el estadio Atanasio Girardot, fue su último encuentro con el equipo verdolaga.

“Me siento muy emocionado por haber conseguido el paso a la final. Espero que podamos sumar otra estrella para nuestro club. Como mencionas, este fue mi último partido con Nacional, ya que mi contrato termina en junio. Estoy agradecido con la hinchada. Ahora quiero disfrutar con la selección y después analizaré mi futuro junto a mi familia, esperando las propuestas que puedan surgir para tomar una decisión”, dijo.

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Además hizo énfasis en que solo es el ciclo deportivo con el “Rey de Copas de Colombia” que termina, dejando claro que está abierto a las posibilidades de continuar su carrera en otro club:

“Quiero aclarar que mi ciclo termina únicamente con Atlético Nacional, el club que me dio a conocer, que me dio la posibilidad de volver y de mostrarle a mi familia lo que significa Atlético Nacional y su hinchada, para que mis hijos vivieran esos momentos. Al final, agradezco a Atlético Nacional por haberme demostrado su cariño nuevamente”, completó.

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