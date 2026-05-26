Migración Colombia negó el ingreso a estadounidenses que venían por una despedida de soltero con alcohol ilimitado, drogas y mujeres jóvenes en Medellín

Las autoridades migratorias colombianas devolvieron a un grupo de personas tras identificar intentos vinculados con actividades relacionadas al turismo sexual aprovechando fiestas privadas y compra de servicios no autorizados para extranjeros - crédito Esteban Mantilla / Migración Colombia

En total, 12 ciudadanos estadounidenses fueron inadmitidos este fin de semana en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, que presta servicio a Medellín, por presunta participación en actividades de turismo con fines de explotación sexual.

Las autoridades identificaron que el grupo planeaba una despedida de soltero, lo que, según la entidad, sería prueba de los “tours privados en dólares con fiestas exclusivas para extranjeros”. En este caso, incluía consumo de “licor ilimitado, drogas y ‘mujeres muy jóvenes dispuestas a todo’”, según comunicó Migración Colombia.

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Los funcionarios encontraron pruebas de itinerarios y contratación de servicios para fiestas privadas destinados a extranjeros, lo que motivó su inadmisión y la devolución a sus lugares de origen. En los operativos, las autoridades identificaron viajeros procedentes de Miami (Estados Unidos), Nueva York (Estados Unidos) y República Dominicana.

La acción coordinada entre Migración Colombia y plataformas internacionales evitó la entrada a varias personas tras encontrar pruebas de itinerarios y servicios previamente contratados orientados a fiestas privadas - crédito Esteban Mantilla / Migración Colombia

Durante las entrevistas, los implicados dieron versiones que luego fueron desmentidas por indagaciones que revelaron la organización de eventos privados.

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Un caso particular se resolvió mediante una alerta de la plataforma internacional Angel Watch, sistema de alertas sobre agresores sexuales, que permitió a funcionarios de Migración Colombia localizar a uno de los viajeros antes de pasar a control migratorio y notificarle la decisión administrativa. El individuo fue devuelto en el mismo avión que procedía de Miami.

Dentro de los 12 inadmitidos figuran 7 estadounidenses que intentaron ingresar en un vuelo directo desde Nueva York, además de otros procedentes de Miami y uno más desde República Dominicana.

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Según Migración Colombia, todos presentaron itinerarios y motivaciones alineados con actividades de turismo con fines de explotación sexual.

Herramientas y protocolos para prevenir el turismo sexual

Migración Colombia recurre a diferentes plataformas internacionales, como Angel Watch, que permiten recibir alertas sobre viajeros vinculados o sospechosos de delitos sexuales.

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Ante estas situaciones, los oficiales activan un “protocolo exprés de inadmisión” que facilita la identificación y devolución inmediata de aquellas personas consideradas en riesgo de reincidencia o peligrosidad.

La cantidad de extranjeros inadmitidos por este motivo ha crecido en Medellín, alcanzando 73 casos acumulados según cifras oficiales.

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Estas acciones se complementan con entrevistas reforzadas y una verificación estricta de los itinerarios, para evitar el ingreso de individuos que puedan estar implicados en delitos de explotación sexual o trata de personas. El “protocolo exprés” empezó a aplicarse en los controles migratorios del Aeropuerto Internacional José María Córdova en 2024, según Migración Colombia.

Evaluación internacional y acciones de prevención en Colombia

Colombia ha sido reconocida por el informe internacional Out of the Shadows 2026, índice global sobre prevención de la explotación sexual infantil, que situó al país en el 8° puesto entre 60 naciones por su normativa y políticas en la protección de menores frente a la explotación sexual.

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El informe resalta el trabajo de Migración Colombia y subraya la importancia de frenar delitos como la trata de personas, la prostitución, la extorsión y el turismo con fines de explotación sexual.

La directora general de Migración Colombia Gloria Esperanza Arriero López afirmó que el país mantiene y fortalece su compromiso para impedir el ingreso de extranjeros que constituyan amenazas para grupos vulnerables. Las autoridades continúan implementando programas de capacitación y mejoras en los controles migratorios para detectar y prevenir cualquier intento de entrada con fines ilegales.

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La política migratoria prioriza la protección de niñas, niños, adolescentes y mujeres, de acuerdo con los avances normativos y el respaldo internacional en materia de derechos humanos y prevención de delitos sexuales, según Migración Colombia.