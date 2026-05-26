Daniel Briceño respondió a Claudia López por sus críticias al Centro Democrático y defendió su carrera política: “No soy paramilitar”

Daniel Briceño reaccionó en redes sociales a las declaraciones de Claudia López sobre parapolítica y democracia - crédito @Danielbricen y Colprensa

El representante a la Cámara electo Daniel Briceño respondió a la candidata presidencial Claudia López luego de unas declaraciones en las que la también exalcaldesa defendió la competencia democrática frente a actores armados ilegales y mencionó al Centro Democrático en medio de una reflexión sobre parapolítica y guerrillas.

Durante una intervención, López afirmó: “Yo creo que a la democracia le hace mucho mejor que no haya guerrillas, sino Pacto Histórico. Como también le hace mucho bien que no haya paramilitares y parapolítica, sino un Centro Democrático competente en democracia”.

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Tras esas palabras, Briceño reaccionó en su cuenta de X con un mensaje directo contra la exmandataria local: “Señora Claudia López: No soy ni paramilitar, ni parapolítico. Mi carrera la he construido a pulso, mis resultados electorales en Bogotá superan de lejos a todos sus pupilos”.

El dirigente opositor también cuestionó las alianzas políticas de López durante su administración en Bogotá y añadió: “En cambio usted, se alió con lo peor de la política de Bogotá durante su Alcaldía”.

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La discusión se produjo en medio de las tensiones políticas que rodean la posible candidatura presidencial de López para 2026, marcada por sus recientes críticas al gobierno de Gustavo Petro, sus diferencias con sectores del petrismo y los cuestionamientos desde el uribismo por sus posturas y alianzas políticas.

Mensaje publicado por Daniel Briceño tras las declaraciones de Claudia López sobre parapolítica y democracia - crédito Daniel Briceño/X

Las declaraciones reavivaron además las críticas que ha enfrentado López por sus presuntas alianzas políticas y cambios de postura frente a distintos sectores.

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En los últimos meses, la exalcaldesa ha insistido en que no pertenece ni al petrismo ni al uribismo y se ha definido como una dirigente de “centro progresista”, aunque desde ambos extremos la han cuestionado por sus acercamientos políticos y sus posiciones en temas clave.

Uno de los episodios más polémicos fue su cambio de postura sobre el fracking. Mientras en 2018 defendía públicamente el “No al fracking” junto a Sergio Fajardo, en 2025 aseguró que esa práctica puede desarrollarse en Colombia mediante pilotos con licencia ambiental y controles técnicos.

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Esa modificación fue criticada por la periodista Vicky Dávila, quien la calificó de “camaleona” y cuestionó su coherencia política. A esas críticas se sumó el director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, después de que López celebrara el triunfo electoral de Claudia Sheinbaum y alabara a la izquierda mexicana.

Claudia López denunció ante organismos nacionales e internacionales una presunta intervención electoral del presidente durante la campaña presidencial de 2026 - crédito @ClaudiaLopez/X

Las tensiones políticas alrededor de López aumentaron también por sus recientes críticas a la política de “paz total” del presidente Gustavo Petro y por sus declaraciones sobre seguridad, narcotráfico y negociación con grupos armados, temas con los que busca marcar distancia del actual Gobierno mientras toma forma el escenario electoral hacia 2026.

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La ofensiva judicial de Claudia López se produce en uno de los momentos más sensibles de la campaña presidencial, cuando faltan pocos días para la primera vuelta del 31 de mayo de 2026 y aumenta la tensión entre sectores políticos por las garantías electorales.

La ofensiva judicial de Claudia López se produce en uno de los momentos más sensibles de la campaña presidencial, cuando faltan pocos días para la primera vuelta del 31 de mayo de 2026 y aumenta la tensión entre sectores políticos por las garantías electorales.

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La candidata sostiene que las declaraciones del presidente Gustavo Petro no solo excedieron los límites de la participación institucional, sino que habrían afectado directamente la percepción pública sobre su aspiración presidencial.

Dentro del expediente entregado ante la Comisión de Acusaciones y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la campaña incluyó pronunciamientos públicos, publicaciones y referencias a intervenciones del mandatario en escenarios oficiales.

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Según la denuncia, esos mensajes construyeron una narrativa que buscó relacionar a López con sectores políticos que ella asegura no representan su proyecto electoral.

Claudia López y Gustavo Petro mantienen un nuevo choque político y jurídico en medio de la recta final hacia las elecciones presidenciales de 2026 - crédito Sebastian Barros/Europa Press y Prensa Claudia López

Entre los argumentos expuestos por la candidata aparece la versión impulsada desde sectores del petrismo sobre una supuesta “traición” política de López.

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La exalcaldesa sostiene que nunca existió una alianza electoral con Petro en la elección a la Alcaldía de Bogotá de 2019 y recordó que Hollman Morris fue el candidato de Colombia Humana en esos comicios.

Según su versión, los señalamientos sobre una ruptura con el petrismo buscan instalar una narrativa falsa sobre su trayectoria política.

La controversia revive además las fracturas entre ambos dirigentes después de la llegada de Petro a la Casa de Nariño. Aunque López reconoció haber votado por él en 2022, la relación política se deterioró por diferencias sobre el metro de Bogotá, la seguridad y la llamada “paz total”.

Ahora, en plena recta final de la campaña presidencial, el choque pasó del debate político a un escenario jurídico nacional e internacional.