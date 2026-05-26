Cómo reducir la grasa abdominal sin cirugía estética, según una experta en metabolismo

Experta desmonta el mito de los abdominales para perder barriga y sorprende con su receta realista - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En medio de la avalancha de dietas rápidas, rutinas extremas y promesas de resultados inmediatos en redes sociales, la médica integrativa y especialista en nutrición Isabel Belaustegui ha puesto sobre la mesa una afirmación contundente que desafía varias creencias populares sobre la pérdida de grasa abdominal.

“Hacer abdominales no sirve para eliminar barriga”, sentencia la experta, que insiste en que la mayoría de estrategias tradicionales para bajar el abdomen no solo son ineficaces, sino que pueden generar frustración en quienes buscan cambios visibles sin resultados sostenibles.

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Según Belaustegui, el verdadero punto de partida no está en el esfuerzo físico excesivo ni en las rutinas de cardio prolongadas, sino en un concepto menos conocido pero determinante: la flexibilidad metabólica.

De acuerdo con la especialista, el cuerpo humano tiene la capacidad de alternar entre el uso de glucosa y grasa como fuente de energía. Sin embargo, cuando ese mecanismo se altera, el organismo se vuelve menos eficiente para quemar grasa, lo que favorece su acumulación, especialmente en la zona abdominal.

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El entrenamiento de fuerza se presenta como la vía principal para reducir el abdomen, según Isabel Belaustegui - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En ese escenario, explica la experta, pueden aparecer problemas asociados como resistencia a la insulina, inflamación crónica y un mayor riesgo de enfermedades metabólicas como la diabetes tipo 2 o patologías cardiovasculares.

“Un michelín resistente es un síntoma de metabolismo alterado”, asegura Belaustegui, al subrayar que la grasa abdominal no es solo un tema estético, sino un indicador de salud.

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La clave para perder barriga: entrenamiento de fuerza

Una de las afirmaciones más contundentes de la especialista es que la solución no está en el cardio tradicional, sino en el trabajo muscular.

“La única forma de perder barriga es el entrenamiento de fuerza”, afirma la médica, la cual recomienda ejercicios como sentadillas, peso muerto o dominadas, ya que activan procesos hormonales que facilitan la utilización de grasa como energía.

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La médica Isabel Belaustegui revela por qué el cardio intenso no es la solución para eliminar la grasa abdominal - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Según explica, este tipo de entrenamiento es más eficiente que las rutinas basadas únicamente en correr o realizar ejercicios aeróbicos prolongados, ya que permite obtener mejores resultados en menos tiempo y con mayor impacto metabólico.

Belaustegui también desmonta una de las ideas más difundidas en el mundo del fitness: la creencia de que hacer abdominales reduce la grasa localizada.

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Además, critica prácticas comunes como entrenar en exceso o utilizar métodos sin respaldo científico para “sudar más”, asegurando que estos no garantizan la eliminación de grasa abdominal.

La experta insiste en que el problema no siempre es la falta de disciplina, sino la forma en que el cuerpo responde hormonalmente a la alimentación y al estilo de vida.

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La fuerza que tu metabolismo necesita para perder barriga - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En sus explicaciones, la especialista también hace énfasis en que la grasa abdominal está estrechamente relacionada con procesos inflamatorios silenciosos que pueden afectar órganos y tejidos sin generar síntomas evidentes.

Por ello, advierte que la acumulación de grasa en esta zona debe entenderse como una señal de alerta del organismo más que como un simple problema estético.

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Asimismo, cuestiona los discursos que responsabilizan exclusivamente a las personas con sobrepeso de su condición: “Me parece cruel acusarlas de no querer perder peso. Muchas se esfuerzan muchísimo, sufren y, aun así, no ven resultados”, señala.

Para la experta, el objetivo no debería ser únicamente adelgazar, sino mejorar la capacidad del cuerpo para funcionar de manera eficiente a nivel metabólico.

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En ese sentido, la combinación de entrenamiento de fuerza, hábitos alimenticios adecuados y un equilibrio hormonal saludable sería la base para lograr cambios reales y sostenibles en la reducción de grasa abdominal.

Por qué los abdominales no eliminan la grasa del vientre - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Con estas afirmaciones, Isabel Belaustegui reabre el debate sobre los métodos tradicionales para bajar de peso y plantea una visión en la que el metabolismo, más que la fuerza de voluntad o el esfuerzo físico extremo, es el verdadero protagonista en la transformación corporal.