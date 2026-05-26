Colombia

Cómo reducir la grasa abdominal sin cirugía estética, según una experta en metabolismo

La médica ganó notoriedad en redes sociales al afirmar que los ejercicios abdominales no son la clave y que, según su explicación, el secreto para reducir la grasa abdominal está en abordar la zona de otra manera

Guardar
Google icon
Ilustración de una mujer sonriente en ropa deportiva sentada en una colchoneta, señalando sus abdominales. Al fondo, un reformador de Pilates y plantas
Experta desmonta el mito de los abdominales para perder barriga y sorprende con su receta realista - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En medio de la avalancha de dietas rápidas, rutinas extremas y promesas de resultados inmediatos en redes sociales, la médica integrativa y especialista en nutrición Isabel Belaustegui ha puesto sobre la mesa una afirmación contundente que desafía varias creencias populares sobre la pérdida de grasa abdominal.

Hacer abdominales no sirve para eliminar barriga”, sentencia la experta, que insiste en que la mayoría de estrategias tradicionales para bajar el abdomen no solo son ineficaces, sino que pueden generar frustración en quienes buscan cambios visibles sin resultados sostenibles.

PUBLICIDAD

Según Belaustegui, el verdadero punto de partida no está en el esfuerzo físico excesivo ni en las rutinas de cardio prolongadas, sino en un concepto menos conocido pero determinante: la flexibilidad metabólica.

De acuerdo con la especialista, el cuerpo humano tiene la capacidad de alternar entre el uso de glucosa y grasa como fuente de energía. Sin embargo, cuando ese mecanismo se altera, el organismo se vuelve menos eficiente para quemar grasa, lo que favorece su acumulación, especialmente en la zona abdominal.

PUBLICIDAD

Un hombre sudoroso de tez oscura haciendo abdominales sobre una colchoneta gris en un gimnasio iluminado por el sol, con las manos detrás de la cabeza.
El entrenamiento de fuerza se presenta como la vía principal para reducir el abdomen, según Isabel Belaustegui - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En ese escenario, explica la experta, pueden aparecer problemas asociados como resistencia a la insulina, inflamación crónica y un mayor riesgo de enfermedades metabólicas como la diabetes tipo 2 o patologías cardiovasculares.

“Un michelín resistente es un síntoma de metabolismo alterado”, asegura Belaustegui, al subrayar que la grasa abdominal no es solo un tema estético, sino un indicador de salud.

La clave para perder barriga: entrenamiento de fuerza

Una de las afirmaciones más contundentes de la especialista es que la solución no está en el cardio tradicional, sino en el trabajo muscular.

La única forma de perder barriga es el entrenamiento de fuerza”, afirma la médica, la cual recomienda ejercicios como sentadillas, peso muerto o dominadas, ya que activan procesos hormonales que facilitan la utilización de grasa como energía.

Múltiples personas se ejercitan en un gimnasio con grandes ventanales y paredes de ladrillo; se ven cintas de correr, bicicletas estáticas y pesas en uso.
La médica Isabel Belaustegui revela por qué el cardio intenso no es la solución para eliminar la grasa abdominal - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Según explica, este tipo de entrenamiento es más eficiente que las rutinas basadas únicamente en correr o realizar ejercicios aeróbicos prolongados, ya que permite obtener mejores resultados en menos tiempo y con mayor impacto metabólico.

Belaustegui también desmonta una de las ideas más difundidas en el mundo del fitness: la creencia de que hacer abdominales reduce la grasa localizada.

Además, critica prácticas comunes como entrenar en exceso o utilizar métodos sin respaldo científico para “sudar más”, asegurando que estos no garantizan la eliminación de grasa abdominal.

La experta insiste en que el problema no siempre es la falta de disciplina, sino la forma en que el cuerpo responde hormonalmente a la alimentación y al estilo de vida.

Vista lateral de una mujer realizando una plancha abdominal sobre una colchoneta en el suelo de un gimnasio, con pesas al fondo.
La fuerza que tu metabolismo necesita para perder barriga - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En sus explicaciones, la especialista también hace énfasis en que la grasa abdominal está estrechamente relacionada con procesos inflamatorios silenciosos que pueden afectar órganos y tejidos sin generar síntomas evidentes.

Por ello, advierte que la acumulación de grasa en esta zona debe entenderse como una señal de alerta del organismo más que como un simple problema estético.

Asimismo, cuestiona los discursos que responsabilizan exclusivamente a las personas con sobrepeso de su condición: “Me parece cruel acusarlas de no querer perder peso. Muchas se esfuerzan muchísimo, sufren y, aun así, no ven resultados”, señala.

Para la experta, el objetivo no debería ser únicamente adelgazar, sino mejorar la capacidad del cuerpo para funcionar de manera eficiente a nivel metabólico.

En ese sentido, la combinación de entrenamiento de fuerza, hábitos alimenticios adecuados y un equilibrio hormonal saludable sería la base para lograr cambios reales y sostenibles en la reducción de grasa abdominal.

Un hombre joven de tez clara realiza abdominales en una colchoneta gris en un gimnasio. Lleva una camiseta gris y pantalones cortos negros.
Por qué los abdominales no eliminan la grasa del vientre - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Con estas afirmaciones, Isabel Belaustegui reabre el debate sobre los métodos tradicionales para bajar de peso y plantea una visión en la que el metabolismo, más que la fuerza de voluntad o el esfuerzo físico extremo, es el verdadero protagonista en la transformación corporal.

Temas Relacionados

Cómo perder pesoAbdominalesIsabel BelausteguiEjercicio en casaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Indignación en Boyacá: concejal de Guateque agredió a un adulto mayor y, al parecer, estaba ebrio

En el video de una cámara de seguridad se evidencia el ataque del político contra el hombre tras una breve discusión

Indignación en Boyacá: concejal de Guateque agredió a un adulto mayor y, al parecer, estaba ebrio

Paola Holguín habló de Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia: “Sus posturas no comulgan con la base del partido”

La senadora del Centro Democrático, cercana a Valencia, destacó el trabajo de Oviedo, pero advirtió que sus posturas no coinciden con las de la colectividad

Paola Holguín habló de Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia: “Sus posturas no comulgan con la base del partido”

Millonarios vs. O’Higgins de Chile Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto del partido desde El Campín

El cuadro bogotano cerrará la fase de grupos de la “Gran Conquista” con la posibilidad de ingresar entre los 16 mejores del torneo

Millonarios vs. O’Higgins de Chile Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto del partido desde El Campín

Shakira habría alcanzado un nuevo récord con “Dai Dai”, canción del Mundial 2026: el video figura entre los más vistos en YouTube

La nueva entrega mundialista de la barranquillera recibió buena aceptación entre sus seguidores, pero sigue lejos del éxito de “Waka Waka”, desde 2010

Shakira habría alcanzado un nuevo récord con “Dai Dai”, canción del Mundial 2026: el video figura entre los más vistos en YouTube

Independiente Medellín confirmó a Amaranto Perea como su nuevo entrenador: esto pasará con el hasta ahora asistente técnico de la selección Colombia

Perea es hincha del equipo rojo de Antioquia y fue campeón en 2002-II, rompiendo la sequía de 45 años sin títulos para la institución

Independiente Medellín confirmó a Amaranto Perea como su nuevo entrenador: esto pasará con el hasta ahora asistente técnico de la selección Colombia
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ola de violencia electoral afecta campañas de Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda: 63 hechos en 21 departamentos

Ola de violencia electoral afecta campañas de Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda: 63 hechos en 21 departamentos

Ejército Nacional denunció ataque con explosivos a tropas en Guaviare y advirtió riesgos para la población civil

ELN vuelve a atacar con drones una estación de Policía en Chocó: comunidades pide cese de hostilidades

ELN se adjudicó masacre de Ábrego, en Norte de Santander, que dejó seis muertos, incluido el líder social Freiman David Velásquez

Avión de la Policía Nacional fue atacado en Norte de Santander, hay tres uniformados heridos y ofrecen $100 millones por información

ENTRETENIMIENTO

Andy Rivera le confesó a Aida Victoria Merlano cuál es su posición sexual favorita y por qué

Andy Rivera le confesó a Aida Victoria Merlano cuál es su posición sexual favorita y por qué

Luisa Fernanda W se quitó el tatuaje en honor a su exnovio Legarda y relató el dolor físico y emocional del proceso

Shakira habría alcanzado un nuevo récord con “Dai Dai”, canción del Mundial 2026: el video figura entre los más vistos en YouTube

El actor Raúl Ocampo habló de su historia de amor con Laura Dicelis y precisó cuándo comenzó el noviazgo: “Hoy me siento en paz”

Hijo de Diomedes Díaz reveló qué pasó con el diamante que tenía el cantante en su dentadura

Deportes

Millonarios vs. O’Higgins de Chile Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto del partido desde El Campín

Millonarios vs. O’Higgins de Chile Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto del partido desde El Campín

Independiente Medellín confirmó a Amaranto Perea como su nuevo entrenador: esto pasará con el hasta ahora asistente técnico de la selección Colombia

Crystal Palace vs. Rayo Vallecano: hora y dónde ver a Daniel Muñoz en la final de la Conference League

Panini lo logró: estos son los jugadores de la selección Colombia finalmente convocados que aparecen en el álbum del Mundial 2026

Estudiantes de La Plata vs. Independiente Medellín - EN VIVO: siga aquí el partido de la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026