Hijo de Diomedes Díaz reveló qué pasó con el diamante que tenía el cantante en su dentadura

El hijo de Diomedes Díaz contó qué pasó con el diamante que tenía su papá en los dientes - crédito @rafaelmariadiaz/IG

El diamante que Diomedes Díaz llevó incrustado en su dentadura durante años volvió a ser tema de conversación en una entrevista con su hijo Rafael María Díaz.

En diálogo con la emisora Tropicana, el artista, que al igual que algunos de sus hermanos ha continuado el legado musical de su padre, confirmó que la joya fue retirada del cuerpo antes del entierro y señaló a Consuelo Martínez, la última pareja del cantante, como la probable poseedora actual. Esta información se conoce con motivo de los 69 años que el ‘cacique de La Junta’ habría cumplido el 26 de mayo de 2026.

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Cuando le preguntaron si era mito o realidad que la pieza había sido extraída antes del funeral, el cantante fue directo: “realidad”. Luego agregó su suposición sobre el paradero de la joya: “Creo que la viuda es quien lo tiene”.

Diomedes Díaz apareció en la portada de uno de sus álbumes sin un diente - crédito Buturama 101.7 Fm/Facebook

La historia del diamante comenzó cuando el artista, objeto de burlas por aparecer sin un diente en la portada del álbum Tres canciones, decidió convertir esa ausencia en un símbolo. Pagó 45 millones de pesos a un dentista -su sobrino- para incrustar en ese espacio una piedra de 0,39 quilates, de 4,61 mm por 2,70 mm, importada de la India por un costo de 20 millones de pesos por la piedra preciosa.

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La pieza pasó de ser una respuesta a las críticas a convertirse en uno de los rasgos más reconocibles del intérprete vallenato.

Luz Consuelo Martínez, quien convivió con Díaz hasta su muerte el 22 de diciembre de 2013 y con quien tuvo tres hijos, reside desde hace años en Estados Unidos. En 2015, un juez de Valledupar le reconoció la unión marital de hecho, lo que le otorgó derechos hereditarios equivalentes a los de una cónyuge.

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La herencia del cantante fue materia de disputa entre varios de sus hijos y Martínez desde los primeros meses tras el fallecimiento. En ese contexto, el paradero del diamante nunca había sido confirmado públicamente hasta la declaración de Rafael María.

Rafael María Díaz, hijo de Diomedes Díaz contó qué pasó con el diamante que tenía su papá en los dientes - crédito @rafaelmariadiaz/IG

Díaz dejó más de 300 canciones, 18 millones de discos vendidos en vida y un Grammy Latino obtenido en 2010. Su álbum Título de Amor, de 1993, conserva el récord de disco más vendido en la historia del vallenato.

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Este 26 de mayo, Sony Music Colombia estrenó el videoclip oficial de Sin medir distancias, grabada originalmente en 1986 con el acordeonero Gonzalo Arturo “El Cocha” Molina, como parte de los actos de conmemoración por los 40 años de esa canción.

Rafael María también contó en la entrevista que mantiene una relación cercana con sus hermanos, aunque los compromisos de cada uno limitan los encuentros. La familia Díaz ha atravesado pérdidas propias en los últimos años: tres hijos del cantante han muerto después que él, entre ellos Martín Elías en 2017 y Miguel Ángel en enero de 2025.

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La historia detrás del diamante de Diomedes Díaz

El odontólogo se especializa en estética dental y le ha puesto algunos diamantes a famosos - crédito Infobae Colombia

En entrevista para Infobae Colombia con el odontólogo Daniel Zabaleta Díaz, sobrino del Cacique de La Junta, reveló que realmente el cantante de puso un diamante en una de sus piezas dentales y contó detalles de lo que fue el procedimiento para la época, pues era algo en lo que no se trabajaba habitualmente.

“Para mí fue algo importante que marcó mi carrera en dos, un antes y un después, que aceleró mi carrera en 10 años, pues lo que pensé que me pasaría en el futuro terminó pasándome ahí cuando empiezo a atender a Diomedes. Hicimos nuevamente un diamante que se había puesto en el 93, lo repetimos en el 2013 y fue una noticia que cayó muy bien”, contó a este medio.

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