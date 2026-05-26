Cuerpos embolsados mantienen en alerta a autoridades en Medellín y el Valle de Aburrá: ya van 12 casos en lo corrido de 2026

Un vecino alertó a las autoridades de la presencia de una bolsa con un bulto - créditos archivo Colprensa | Alcaldía de Medellín / sitio web

La aparición de cuerpos embolsados en Medellín y otros municipios del Valle de Aburrá sigue generando alarma entre las autoridades y la ciudadanía en lo corrido de 2026.

Durante los primeros cinco meses del año se han reportado 12 casos bajo esta modalidad criminal, de los cuales siete han ocurrido en la capital antioqueña. El caso más reciente se registró el domingo 24 de mayo en el sector Versalles N.º 2 de la comuna 3-Manrique, donde fue hallado el cuerpo sin identificar de una persona envuelta en costales y abandonada en una zona boscosa del nororiente de la ciudad.

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El hallazgo se produjo tras la llamada de un ciudadano a la línea de emergencias 123, que alertó sobre la presencia de un bulto sospechoso debajo de un árbol en un sector semirrural, mencionó Análisis Urbano.

De acuerdo con información del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc), unidades del CTI (Cuerpo Técnico de Investigación) de la Fiscalía General de la Nación realizaron la inspección técnica del cadáver hacia las 3:54 p. m., en coordinación con el fiscal del caso.

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En enero de 2026 la aparición de un cuerpo sin vida envuelto en un costal ha conmocionado a los habitantes de una zona rural de Támesis, en el suroeste de Antioquia - crédito red social Facebook

El cuerpo, en avanzado estado de descomposición, aún no ha podido ser plenamente identificado.

Frente a este nuevo episodio violento en la capital antioqueña, el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, explicó que los uniformados de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá acudieron al sitio para verificar el origen del fuerte hedor que provenía del bulto.

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Los investigadores hallaron una maleta color vinotinto con ruedachinas y, en su interior, costales azules de fibra que envolvían el cadáver. Vecinos del sector aseguraron que los restos llevaban cerca de tres días abandonados y que, en un comienzo, pensaron que se trataba de basura.

No obstante, el fuerte olor se incrementó a raíz de las altas temperaturas del fin de semana en el Valle de Aburrá, y esto despertó de inmediato la sospecha de la comunidad.

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“Estamos a la espera de que Medicina Legal dictamine la plena identidad de esta persona y de que avancen las investigaciones por parte de la Policía y la Fiscalía para determinar los móviles de este hecho”, señaló el secretario Manuel Villa.

Doce casos de cuerpos embolsados en lo corrido del año

Con este hallazgo, el Valle de Aburrá completa 12 casos de cadáveres embolsados en 2026. El penúltimo episodio se registró el 28 de abril en la Loma de Los Bernal, comuna 16-Belén, donde otro cuerpo fue hallado envuelto en papel vinipel sobre la vía que conecta con la vereda Manzanillo, en el corregimiento Altavista.

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El fuerte olor que provenía de la zona donde arrojaron la bolsa con el cuerpo provocó que uno de los vecinos llamara a las autoridades - crédito archivo Marco Valencia/Colprensa-Vanguardia Liberal

Además, el 12 de abril apareció otro cadáver embolsado dentro de un hotel en el centro de Medellín.

Como parte de las líneas indagatorias que se han abierto hasta el momento, las autoridades investigan si existe relación entre estos casos y la posible participación de estructuras criminales dedicadas a homicidios y desapariciones, modalidad que suele emplearse para dificultar la identificación de las víctimas y el rastreo de los responsables.

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Violencia y homicidios en Medellín

En la comuna 3-Manrique, donde ocurrió el último hallazgo, se han registrado seis homicidios en lo que va de 2026.

A pesar de que en el mismo periodo de 2025 se contabilizaron 15 casos —una disminución del 60% según cifras oficiales—, organizaciones sociales advierten que persiste la preocupación por el comportamiento de las muertes violentas en la ciudad y la región.

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Por ahora, Medellín suma 121 homicidios en 2026, incluyendo tres casos ocurridos en procedimientos oficiales que están bajo investigación judicial. Entre estos episodios se encuentran dos hechos en Belén (comuna 16) y el caso de Marlon Rivas Rojas, un joven de 17 años, en Castilla (comuna 5).

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, aseguró que desde la Alcaldía se está al tanto de la situación con el fin de dar con los responsables de esta seguidilla de cuerpos embolsados hallado en la capital antioqueña y el Valle de Aburrá - crédito @ManuelVillaMe/X

Por todo lo anterior, las autoridades insisten en la importancia de la denuncia ciudadana y la cooperación comunitaria para avanzar en la identificación de las víctimas y el esclarecimiento de los hechos.

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Al mismo tiempo, reiteraron el compromiso para combatir las estructuras criminales responsables de estas muertes violentas y para garantizar la seguridad y la convivencia en Medellín y el Valle de Aburrá.

De parte de la comunidad lo único que se exigen son respuestas y medidas efectivas ante el aumento de casos de cuerpos embolsados, y que así se puede frenar esta tendencia macabra que azota a la capital de Antioquia.