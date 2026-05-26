Independiente Medellín confirmó a Amaranto Perea como su nuevo entrenador: es el actual asistente técnico de la selección Colombia

El asistente técnico de la selección Colombia durante la próxima Copa Mundial de la FIFA volverá ahora como entrenador al club del que es hincha - crédito Independiente Medellín

Luis Amaranto Perea será el nuevo director técnico del Deportivo Independiente Medellín por los próximos dos años, según el comunicado de prensa publicado en las redes sociales del club.

El anuncio marca su regreso, tras haber sido figura del título de 2002, y anticipa su salida del cuerpo técnico de la selección Colombia de Mayores después de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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El Medellín afirmó que la Federación Colombiana de Fútbol facilitó la vinculación y le agradeció su “disposición y apertura” ante el llamado del club. Según la institución, esa decisión permitió concretar un paso que interpretó como un avance en la carrera profesional de Perea.

El club precisó que Perea asumirá el cargo después de cumplir sus compromisos con la selección nacional en el torneo que iniciará el próximo 17 de junio para el combinado Tricolor. La institución también informó que el nuevo entrenador empezará funciones junto con su grupo de trabajo cuando el plantel regrese a la ciudad tras la fase de grupos de la Conmebol Libertadores.

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El Deportivo Independiente Medellín confirma el regreso de uno de sus históricos, quien asumirá la dirección técnica tras finalizar la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la selección Colombia y junto a su nuevo cuerpo técnico preparado - crédito EFE/J P GANDUL

El cuerpo técnico que lo acompañará en Medellín ya fue definido por el nuevo entrenador, según el club. Estará integrado por Breiner Castillo y Giovanny Ruiz Ospina como asistentes técnicos, y por Juan Camilo Quintero y Jorge Luis Salazar Martínez como preparadores físicos.

La designación le da un lugar en el banco del DIM a un exdefensor formado en el club y parte del equipo campeón de 2002-II, el torneo que, según el comunicado oficial, terminó una espera de 45 años por un título de liga. Esa referencia es central en la presentación de Perea: el Medellín lo describió como un jugador que defendió el escudo con liderazgo y que fue protagonista de aquella consagración.

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Perea nació futbolísticamente en la institución antioqueña antes de construir una carrera internacional que lo llevó a Boca Juniors, Atlético de Madrid y Cruz Azul, además de una etapa extensa con la Selección Colombia.

El exdefensor campeón con el equipo en 2002 y figura internacional retorna como director técnico, después de su paso como asistente en la selección Colombia y tras varios logros en el fútbol sudamericano y europeo - crédito Redes sociales

En su carrera como jugador, el Medellín enumeró títulos en cuatro países. Con el DIM ganó la Liga Colombiana 2002-II; con Boca Juniors, la Primera División 2003 Apertura y la Copa Intercontinental 2003; con Atlético de Madrid, la UEFA Europa League en 2010 y 2012, la Supercopa de Europa 2010 y la Copa Intertoto 2007; y con Cruz Azul, la Copa México 2013 y la Liga de Campeones de CONCACAF 2014.

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El club también destacó su ciclo en la selección absoluta entre 2000 y 2011. De acuerdo con la información oficial, disputó 74 partidos internacionales: 32 de eliminatorias mundialistas, 34 amistosos, seis de Copa América y tres de Copa Oro.

Sobre su paso por Atlético de Madrid, el Medellín lo definió como “referente institucional” entre 2004 y 2012 y sostuvo que fue uno de los extranjeros con mayor número de partidos en la historia del club español. El comunicado agregó que acumuló experiencia en competiciones internacionales de alto nivel tanto en Europa como en América.

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El club valoró la trayectoria del exdefensor, quien fue campeón en diversos países y entre los referentes del Atlético de Madrid, resaltando su formación internacional y su paso por la selección Colombia - crédito EFE/Ricardo Maldonado Rozo/Archivo

En su recorrido como entrenador, el comunicado indicó que Perea integró cuerpos técnicos en el fútbol profesional colombiano, fue director técnico en clubes del país y trabajó como asistente técnico de la Selección Colombia de Mayores entre 2022 y 2024. En ese período, según el mismo texto, sumó la Liga Colombiana 2019-II y la Superliga Colombiana 2020 como asistente en Junior FC, además del subcampeonato de la Copa América 2024 con la selección.

La presentación oficial también incluyó su formación académica y profesional. El club informó que cuenta con licencia UEFA B, A y Pro, especialización en acciones a balón parado en MBP, cursos de scouting y alto rendimiento en la misma entidad, y formación en fútbol base con MBP y Atlético de Madrid.

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