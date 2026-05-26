Deportes

Panini acertó en el 100% de los jugadores de la selección Colombia que aparecen en el álbum del Mundial 2026

Seis jugadores de los citados no tendrán lámina en el álbum coleccionable, pero los 18 incluidos por la empresa italiana fueron llamados por Néstor Lorenzo a la Copa del Mundo

Guardar
Google icon
Álbum Panini FIFA World Cup 2026 con láminas de jugadores colombianos Richard Ríos y James Rodríguez, el trofeo y escudos sobre fondo magenta.
El nuevo álbum Panini FIFA World Cup 2026 presenta la figura de Richard Ríos entre los destacados de la selección colombiana, marcando una nueva era para los coleccionistas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El álbum de Panini para el Mundial 2026 acertó los 18 futbolistas de Colombia que incluyó en su edición oficial y coincidió por completo con la base de la lista definitiva anunciada por el seleccionador Néstor Lorenzo, un resultado que llamó la atención porque la publicación se prepara varios meses antes de que se conozcan las convocatorias.

En la selección colombiana, el álbum incluyó a los arqueros Camilo Vargas y David Ospina, que luego fueron confirmados en la convocatoria oficial. En defensa aparecieron Dávinson Sánchez, Yerry Mina, Daniel Muñoz, Johan Mojica, Jhon Lucumí y Santiago Arias.

PUBLICIDAD

En el mediocampo, Panini también anticipó a Jefferson Lerma, Kevin Castaño, Richard Ríos, James Rodríguez, Juan Fernando Quintero, Jorge Carrascal y Jhon Arias. En ataque, la coincidencia se completó con Jhon Córdoba, Luis Suárez y Luis Díaz.

La coincidencia no implicó una reproducción completa de la nómina: ocho jugadores que sí estarán en la Copa del Mundo no aparecieron en el álbum. Son Álvaro Montero, Willer Ditta, Deiver Machado, Jaminton Campaz, Juan Camilo Cucho Hernández, Carlos Andrés Gómez, Juan Camilo Portilla y Gustavo Puerta.

PUBLICIDAD

El registro de Colombia no fue un caso aislado. Panini también tuvo una efectividad del 100 % en Austria, Portugal, Suiza, Escocia, Curazao, Bosnia y Herzegovina y República Democrática del Congo, mientras que Bélgica y Corea del Sur alcanzaron 94,44 % de aciertos, Noruega, Haití y Cabo Verde superaron el 88 %, e Inglaterra, Suecia y Costa de Marfil llegaron al 83,33 %.

En el otro extremo, Brasil y Alemania registraron un 72,22 % de coincidencia entre el álbum y las convocatorias definitivas. Túnez fue el caso más bajo entre las selecciones mencionadas, con 11 futbolistas acertados y una efectividad del 61,11 %.

Temas Relacionados

PaniniSelección ColombiaConvocatoria Selección ColombiaMundial 2026Colombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Estudiantes de La Plata vs. Independiente Medellín - EN VIVO: siga aquí el partido de la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

El equipo antioqueño avanzará a los octavos de final del torneo continental si gana o empata como visitante en el estadio UNO. Una derrota, en cambio, lo dejará en el ‘play-off’ de la Copa Sudamericana

Estudiantes de La Plata vs. Independiente Medellín - EN VIVO: siga aquí el partido de la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

Argentina es la liga que más futbolistas aporta a la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA

Turquía, Estados Unidos, Francia, Alemania, Rusia y Colombia son los países que menos jugadores suman al listado

Argentina es la liga que más futbolistas aporta a la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA

Junior de Barranquilla lanzó la boletería para la final de ida de la Liga BetPlay ante Atlético Nacional: estos son los precios

El club barranquillero abrió el proceso de venta para el esperado duelo de ida ante el Atlético Nacional, que se disputará el martes 2 de junio en el estadio Romelio Martínez

Junior de Barranquilla lanzó la boletería para la final de ida de la Liga BetPlay ante Atlético Nacional: estos son los precios

Millonarios vs. O’Higgins de Chile Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto del partido desde El Campín

El cuadro bogotano cerrará la fase de grupos de la “Gran Conquista” con la posibilidad de ingresar entre los 16 mejores del torneo

Millonarios vs. O’Higgins de Chile Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto del partido desde El Campín

Davinson Sánchez quiere mejorar lo hecho con la selección Colombia en el Mundial de Rusia 2018: “Queda la espina grandisima, nos dolió a todos”

El defensor central jugó los cuatro partidos de Colombia en la Copa del Mundo, hasta ser eliminado en penaltis a manos de la selección de Inglaterra

Davinson Sánchez quiere mejorar lo hecho con la selección Colombia en el Mundial de Rusia 2018: “Queda la espina grandisima, nos dolió a todos”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ola de violencia electoral afecta campañas de Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda: 63 hechos en 21 departamentos

Ola de violencia electoral afecta campañas de Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda: 63 hechos en 21 departamentos

Ejército Nacional denunció ataque con explosivos a tropas en Guaviare y advirtió riesgos para la población civil

ELN vuelve a atacar con drones una estación de Policía en Chocó: comunidades pide cese de hostilidades

ELN se adjudicó masacre de Ábrego, en Norte de Santander, que dejó seis muertos, incluido el líder social Freiman David Velásquez

Avión de la Policía Nacional fue atacado en Norte de Santander, hay tres uniformados heridos y ofrecen $100 millones por información

ENTRETENIMIENTO

Hijo de Diomedes Díaz reveló qué pasó con el diamante que tenía el cantante en su dentadura

Hijo de Diomedes Díaz reveló qué pasó con el diamante que tenía el cantante en su dentadura

Westcol reveló que fue invitado a inaugurar el metro de Bogotá: “Medellín, me toca traicionarte”

⁠Qué pasó con Roberto Velásquez, el “jefe” de ‘La casa de los famosos Colombia’: habría sido despedido del Canal RCN

Maluma aseguró que no está interesado en hacer colaboraciones con figuras en Estados Unidos: “Ahora es el sueño colombiano”

La Liendra se expuso al peligro al grabar a una manada de hipopótamos para su documental: estuvo a pocos metros de los animales

Deportes

Millonarios vs. O’Higgins de Chile Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto del partido desde El Campín

Millonarios vs. O’Higgins de Chile Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto del partido desde El Campín

Estudiantes de La Plata vs. Independiente Medellín - EN VIVO: siga aquí el partido de la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

Argentina es la liga que más futbolistas aporta a la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA

Junior de Barranquilla lanzó la boletería para la final de ida de la Liga BetPlay ante Atlético Nacional: estos son los precios

Davinson Sánchez quiere mejorar lo hecho con la selección Colombia en el Mundial de Rusia 2018: “Queda la espina grandisima, nos dolió a todos”