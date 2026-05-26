Panini acertó en el 100% de los jugadores de la selección Colombia que aparecen en el álbum del Mundial 2026

El nuevo álbum Panini FIFA World Cup 2026 presenta la figura de Richard Ríos entre los destacados de la selección colombiana, marcando una nueva era para los coleccionistas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El álbum de Panini para el Mundial 2026 acertó los 18 futbolistas de Colombia que incluyó en su edición oficial y coincidió por completo con la base de la lista definitiva anunciada por el seleccionador Néstor Lorenzo, un resultado que llamó la atención porque la publicación se prepara varios meses antes de que se conozcan las convocatorias.

En la selección colombiana, el álbum incluyó a los arqueros Camilo Vargas y David Ospina, que luego fueron confirmados en la convocatoria oficial. En defensa aparecieron Dávinson Sánchez, Yerry Mina, Daniel Muñoz, Johan Mojica, Jhon Lucumí y Santiago Arias.

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En el mediocampo, Panini también anticipó a Jefferson Lerma, Kevin Castaño, Richard Ríos, James Rodríguez, Juan Fernando Quintero, Jorge Carrascal y Jhon Arias. En ataque, la coincidencia se completó con Jhon Córdoba, Luis Suárez y Luis Díaz.

La coincidencia no implicó una reproducción completa de la nómina: ocho jugadores que sí estarán en la Copa del Mundo no aparecieron en el álbum. Son Álvaro Montero, Willer Ditta, Deiver Machado, Jaminton Campaz, Juan Camilo Cucho Hernández, Carlos Andrés Gómez, Juan Camilo Portilla y Gustavo Puerta.

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El registro de Colombia no fue un caso aislado. Panini también tuvo una efectividad del 100 % en Austria, Portugal, Suiza, Escocia, Curazao, Bosnia y Herzegovina y República Democrática del Congo, mientras que Bélgica y Corea del Sur alcanzaron 94,44 % de aciertos, Noruega, Haití y Cabo Verde superaron el 88 %, e Inglaterra, Suecia y Costa de Marfil llegaron al 83,33 %.

En el otro extremo, Brasil y Alemania registraron un 72,22 % de coincidencia entre el álbum y las convocatorias definitivas. Túnez fue el caso más bajo entre las selecciones mencionadas, con 11 futbolistas acertados y una efectividad del 61,11 %.

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