Colombia

⁠Qué pasó con Roberto Velásquez, el “jefe” de ‘La casa de los famosos Colombia’: habría sido despedido del Canal RCN

El también conductor del programa ‘Qué hay pa’ dañar’ habría dejado el canal en medio de desacuerdos y, según versiones, su salida estaría vinculada a un conflicto con algunas directivas

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Roberto Velásquez, conductor del programa, también pidió que se verificara la información antes de difundirla y reclamó mayor rigor por parte de Los 40 Colombia - crédito cortesía Canal RCN
Roberto Velásquez, figura clave de La casa de los famosos Colombia, habría salido del canal tras polémica - crédito cortesía Canal RCN

Roberto Velásquez es un reconocido presentador, actor y creador de contenido colombiano que se ha consolidado como una figura central desde la primera edición de La casa de los famosos Colombia.

En la primera temporada, Velásquez formó una dupla dinámica junto a la actriz Lina Tejeiro, encargándose de los espacios previos y posteriores a las galas, así como de los segmentos especiales transmitidos a través de plataformas digitales.

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Además, desempeña un rol clave en el desarrollo del reality, ya que, según versiones difundidas en redes sociales, ha estado a cargo del proceso de casting de los famosos que ingresan al programa.

Luego de participar en las tres ediciones de La casa de los famosos Colombia, todo indica que habría dejado el canal. La información fue dada a conocer en redes sociales y ampliada por el periodista Carlos Ochoa, quien señaló que la salida de Velásquez habría estado marcada por situaciones conflictivas.

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La casa de los famosos Colombia
Versiones difundidas en redes sociales y ampliadas por el periodista Carlos Ochoa señalan que la salida de Velásquez del canal habría estado marcada por desacuerdos y polémicas internas - crédito Cortesía Canal RCN

“Así están, caminando por la calle de la amargura y la tristeza, que les dijeron que no más, que una fuerte, fuerte pelea”, reveló Ochoa. Según las declaraciones del periodista, tanto Roberto Velásquez como su compañero de programa, Néstor, habrían sido apartados tras conocerse versiones que indicaban que las directivas recibieron información sobre una presunta manipulación del concurso.

Ochoa asegura en el video que una de las supuestas razones evidentes hasta en redes sociales era la presunta ayuda que recibía el concursante Juanda Caribe, a quien varias veces el público ha acusado de presuntamente recibir información del exterior.

La presunta salida de Roberto Velásquez también se relaciona con el bajo nivel de audiencia que ha registrado el programa, tanto en la señal del canal como en las plataformas digitales. Recientemente, el espacio que conducía Velásquez fue cancelado, lo que refuerza las especulaciones sobre su desvinculación.

Ante las especulaciones, el canal no ha emitido un pronunciamiento oficial. Mientras tanto, Roberto Velásquez reapareció en su cuenta de Instagram y compartió un video detrás de cámaras del programa, lo que mantiene su vínculo visible con el Canal RCN. Sin embargo, aún no se ha confirmado si permanecerá en la cadena una vez finalice la temporada el próximo viernes 29 de mayo.

En medio de los rumores, fuentes oficiales del Canal RCN le confirmaron a Infobae Colombia que la información compartida por Ochoa es falsa y que tanto Roberto como Néstor siguen vinculados al canal. Sin embargo, se espera un pronunciamiento oficial por parte del canal.

Fuentes consultadas por Infobae confirmaron que la supuesta salida de Roberto Velásquez es falsa. El presentador, además, publicó recientemente una historia en la que compartió imágenes detrás de cámaras del programa, reafirmando su presencia en el equipo de Canal RCN - crédito Cortesía Canal RCN - @_robertman/ Instagram
Fuentes consultadas por Infobae confirmaron que la supuesta salida de Roberto Velásquez es falsa. El presentador, además, publicó recientemente una historia en la que compartió imágenes detrás de cámaras del programa, reafirmando su presencia en el equipo de Canal RCN - crédito Cortesía Canal RCN - @_robertman/ Instagram

Los rumores han generado cientos de reacciones en redes sociales como: “¿Roberto no es el jefe?”, “Manipulación del formato desde el principio, las tres temporadas ganó un participante que no era el favorito del público”, “juanda saco hasta a la producción 😂“, ”Y súmale que Roberto era bien grosero con el público", “ya era hora ellos se tiraron el formato”, “Ese Roberto me cae tan mal”, “Es que esta temporada más mala, por eso los sacaron” (Sic).

Mañana Express estaría cerca de salir del aire en RCN

Otras versiones sobre la reestructuración de Canal RCN han intensificado la incertidumbre en torno al futuro de su franja matutina, especialmente tras los rumores que apuntan al supuesto final de Mañana Express.

El programa, que se consolidó como una propuesta de información y entretenimiento entre las 7:30 y las 9:30 de la mañana, estaría próximo a salir del aire según fuentes consultadas por medios especializados. Aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial por parte del canal, la noticia se difundió luego de que el periodista Carlos Ochoa señalara en sus redes sociales que la decisión ya habría sido tomada y que el último episodio se emitiría el 30 de mayo.

Incertidumbre por el futuro de Mañana Express: versiones señalan su posible salida del aire - @manana_expressoficial/ Instagram
Incertidumbre por el futuro de Mañana Express: versiones señalan su posible salida del aire - @manana_expressoficial/ Instagram

Las razones detrás de esta decisión se relacionan con una estrategia de optimización de recursos y ajustes en la programación. De acuerdo con fuentes citadas por Ochoa, la idea de la directiva sería extender el noticiero matutino en un nuevo formato, tentativamente llamado La Mañana, que combinaría información, entrevistas y análisis, pero con un equipo más reducido. Esta apuesta responde a la necesidad de adaptar los contenidos a las nuevas dinámicas de consumo y a la competencia por la atención de la audiencia.

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