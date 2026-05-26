Colombia

El actor Raúl Ocampo habló de su historia de amor con Laura Dicelis y precisó cuándo comenzó el noviazgo: “Hoy me siento en paz”

Desde finales de febrero, las redes sociales y la prensa de entretenimiento comenzaron a hacerse eco de la relación de Raúl, que ha generado especulaciones entre sus seguidores

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Raúl Ocampo confirma su nueva relación sentimental: así vive el actor colombiano un nuevo capítulo personal - crédito @ocamporao/ Instagram
El actor Raúl Ocampo habla de su nueva etapa sentimental junto a Laura Dicelis y agradece el apoyo del público - crédito @ocamporao/ Instagram

Raúl Ocampo, actor reconocido por su participación en Café con aroma de mujer y Ana de nadie, así como por su paso por MasterChef Celebrity, compartió recientemente detalles de su vida sentimental en una entrevista concedida al programa Lo sé todo.

En esta conversación, Ocampo habló abiertamente sobre su presente emocional y la relación que mantiene con Laura Dicelis, creadora de contenido y administradora de empresas.

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Durante la entrevista, Ocampo explicó que atraviesa una etapa de serenidad y alegría, sensaciones que, según dijo, llegaron tras vivir momentos marcados por el duelo. El actor recordó los años recientes como un periodo de aprendizaje y transformación, y señaló que la llegada de Dicelis a su vida coincidió con un deseo profundo de reencontrar la paz y la felicidad.

Raúl Ocampo eligió su cumpleaños para compartir una imagen tomada de la mano de Laura Celis, gesto interpretado como una señal de su nueva relación - crédito @lauradicelis/ Instagram
El actor destacó el papel de Laura Dicelis en su proceso de reconstrucción emocional y la serenidad que vive actualmente - crédito @lauradicelis/ Instagram

“A Dios le pedí mucho que me diera a alguien que me brindara alegría y tranquilidad, y hoy puedo decir que me siento en paz y feliz”, comentó Ocampo, haciendo énfasis en el papel de Dicelis en su proceso de reconstrucción emocional.

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Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la aclaración sobre el tiempo que llevan juntos. Ocampo confirmó que la relación formal comenzó dos meses atrás, despejando así los rumores en redes sociales sobre una supuesta relación de mayor antigüedad.

“De novios llevamos dos meses. Qué viva el amor cuando se siente de verdad”, afirmó el actor, dejando ver la espontaneidad y honestidad con la que vive esta nueva etapa.

Ocampo también relató el origen de su vínculo con Dicelis, describiendo una historia de encuentros progresivos más que un flechazo inmediato. Explicó que el acercamiento fue gradual, marcado por reuniones casuales y reencuentros que con el tiempo forjaron una conexión genuina.

“No fue como esas historias donde uno ve a alguien, le coquetea y ya está. Es más como una película de comedia romántica: nos conocimos, no pasó nada, la vida nos separó y después nos volvimos a encontrar. Ahí fue cuando empezamos a conectar”, resumió el actor, destacando la naturalidad de su relación.

La noticia de la relación entre Ocampo y Dicelis generó una reacción positiva en las redes sociales. Numerosos seguidores celebraron el nuevo comienzo del actor, valorando la estabilidad emocional que proyecta en esta etapa. El interés por la figura de Laura Dicelis también creció: su trabajo como creadora digital, enfocada en moda y estilo de vida, ha incrementado su visibilidad en plataformas digitales tras hacerse público el vínculo con Ocampo.

Ocampo confirmó que su relación formal con Dicelis inició hace dos meses y describió su historia como un vínculo que creció con encuentros casuales y reencuentros - crédito @lauradicelis/ Instagram
Ocampo confirmó que su relación formal con Dicelis inició hace dos meses y describió su historia como un vínculo que creció con encuentros casuales y reencuentros - crédito @lauradicelis/ Instagram

Las muestras de apoyo desde el público han sido constantes, con mensajes de aliento y buenos deseos para la pareja. Muchos de estos comentarios han destacado la actitud respetuosa de Ocampo hacia la memoria de Alejandra Villafañe, su expareja, quien falleció en 2023 a causa de cáncer. El actor ha reiterado en varias ocasiones que abrirse al amor nuevamente no significa olvidar el pasado, sino honrar lo vivido y permitir la llegada de nuevas oportunidades.

El inicio público de la relación se remonta a finales de febrero de 2026, cuando Ocampo compartió en sus redes sociales una serie de fotografías junto a Dicelis durante un viaje a México. La publicación, acompañada de la frase “Entre tantas espinas me encontré una flor a la que llamo pétalo… les juro que no le digo pétalo, no sé qué me pasó en este copy 🌵”, sirvió como presentación oficial de la pareja. A partir de ese momento, la identidad de Dicelis se fue revelando progresivamente a través de mensajes y gestos compartidos en redes.

Las imágenes compartidas por ambos en redes sociales han desatado las reacciones de cientos de seguidores que celebraron el nuevo romance - crédito @ocamporao/ Instagram
La primera publicación oficial de la pareja fue a finales de febrero de 2026, cuando compartieron imágenes juntos durante un viaje a México - crédito @ocamporao/ Instagram

Por su parte, Dicelis publicó una imagen tomada de la mano de Ocampo junto con un mensaje de felicitación de cumpleaños, cerrando así cualquier especulación sobre la naturaleza de su relación. Aunque desde entonces la pareja ha preferido mantener la privacidad sobre los detalles del inicio de su romance, la frecuencia de sus interacciones públicas confirmó el vínculo ante la audiencia.

La noticia fue recibida con calidez en el entorno digital, donde seguidores expresaron su alegría y pidieron cuidar a Ocampo. Mensajes como “Cuídamelo”, “Me encanta verlos juntos” o “Cuídame a mi esposo por favor” se repitieron en sus perfiles.

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