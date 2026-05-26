Colombia

Bicarbonato contra las canas: este es el popular remedio casero para oscurecer el cabello naturalmente

Cada vez más personas recomiendan un remedio natural que, según testimonios, ayuda a mantener el color del cabello y sumar vitalidad sin depender de productos químicos ni tratamientos costosos. Estos son los detalles de la mezcla que está ayudando con el tema

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Ilustración acuarelada de una mano de tono piel claro tocando suavemente la cabeza de una persona con cabello gris y blanco, sobre un fondo azul claro.
La mezcla de romero y bicarbonato conquista a los fans del cabello saludable: ¿vale la pena probarla para las canas? - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las canas suelen convertirse en uno de los cambios físicos más visibles con el paso de los años y, aunque forman parte natural del envejecimiento, muchas personas buscan alternativas para disimularlas sin recurrir constantemente a tintes químicos o tratamientos agresivos para el cuero cabelludo.

En medio de esa tendencia por los remedios naturales, una mezcla elaborada con bicarbonato de sodio y romero ha comenzado a ganar popularidad entre quienes buscan fortalecer el cabello y oscurecer progresivamente las canas de manera casera.

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Más allá de los tradicionales baños de color, esta preparación se ha convertido en una de las fórmulas más comentadas en redes sociales y espacios de cuidado personal debido a los beneficios que se le atribuyen sobre la salud capilar.

¿Para qué sirve la mezcla de bicarbonato y romero?

De acuerdo con quienes promueven este remedio, la combinación ayudaría a preservar el color natural del cabello, estimular su crecimiento y aportar mayor brillo y vitalidad a la melena.

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Mezcla casera con bicarbonato, romero aromático, limpieza ecológica, absorción de olores, remedio doméstico, ingrediente económico, hogar fresco. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El bicarbonato y el romero ganan popularidad como opción para cubrir canas de forma casera - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El bicarbonato de sodio es utilizado por su capacidad para equilibrar el pH del cuero cabelludo, lo que, según se explica en los portales expertos en temas de cuidado capilar, permitiría conservar durante más tiempo la pigmentación natural del cabello.

Por su parte, el romero es considerado un antioxidante natural asociado con el cuidado capilar. Además, se le atribuyen propiedades que ayudarían a retrasar el envejecimiento del cabello gracias a componentes como los ácidos rosmarínico y cafeico.

Otro de los efectos que se relacionan con esta planta es la estimulación de los melanocitos, células responsables de producir pigmento capilar. Por esta razón, muchas personas utilizan el romero como una alternativa natural para matizar las canas, especialmente en cabellos oscuros.

Cómo preparar el remedio casero para oscurecer las canas

La preparación de esta mezcla requiere pocos ingredientes y puede hacerse fácilmente en casa.

Hombre canoso aplicando henna naranja en su cabello con un cepillo en un baño. Lleva guantes blancos y tiene manchas de henna en la cara y la camiseta.
Una mezcla de bicarbonato y romero es adoptada por quienes buscan oscurecer canas sin tintes - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Para elaborarla se necesita:

  • Un litro de agua
  • Varias ramas de romero fresco
  • Tres cucharadas de bicarbonato de sodio

El procedimiento consiste en hervir el agua junto con el romero y el bicarbonato durante aproximadamente cinco minutos, removiendo constantemente para integrar bien todos los ingredientes.

Una vez transcurrido ese tiempo, la mezcla debe dejarse enfriar completamente antes de aplicarse sobre el cabello y, la recomendación es utilizarla como si fuera un tinte casero, distribuyéndola desde la raíz hasta las puntas para cubrir uniformemente toda la melena.

¿Funciona realmente la mezcla de bicarbonato y romero para tapar las canas?

Aunque este remedio se ha popularizado por los testimonios de personas que aseguran haber visto resultados positivos en el aspecto de sus canas, es importante aclarar que su eficacia no cuenta con respaldo científico concluyente.

Mezcla casera con bicarbonato, romero aromático, limpieza ecológica, absorción de olores, remedio doméstico, ingrediente económico, hogar fresco. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
¿Adiós a las canas prematuras? El remedio casero con bicarbonato y romero que intriga a todos en el mundo de la belleza - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Sin embargo, el interés por este tipo de alternativas naturales continúa creciendo entre quienes buscan opciones menos invasivas para el cuidado capilar.

Especialistas suelen recomendar que cualquier tratamiento casero sea utilizado con moderación, prestando atención a posibles reacciones en el cuero cabelludo y alternándolo con productos suaves para evitar irritaciones o resequedad.

Bicarbonato y romero: un remedio más efectivo en cabellos oscuros

Otro de los aspectos que suelen mencionarse sobre esta preparación es que sus efectos serían más notorios en personas con cabello oscuro.

En cabellos rubios o muy claros, el resultado podría variar e incluso modificar el tono natural, por lo que se recomienda precaución antes de aplicarlo de forma frecuente.

Aun así, para muchas personas este tipo de remedios representa una opción sencilla y económica para darle al cabello una apariencia más uniforme y saludable sin depender exclusivamente de tintes permanentes.

Mientras las canas continúan siendo una característica natural del envejecimiento, las alternativas caseras como el bicarbonato y el romero siguen despertando interés entre quienes desean cuidar su imagen con ingredientes tradicionales y accesibles.

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