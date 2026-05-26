Colombia

Maluma aseguró que no está interesado en hacer colaboraciones con figuras en Estados Unidos: “Ahora es el sueño colombiano”

El colombiano explicó que su decisión de alejarse del mercado estadounidense surgió por un sentido de pertenencia familiar y la necesidad de mantener los pies en la tierra

Guardar
Google icon
Maluma reunió a Medellín bajo la lluvia para el estreno de 'Loco x volver' - crédito redes sociales / X
Maluma reveló por qué su sueño en la música plasmado en su álbum 'Loco x volver' ya no son las colaboraciones con artistas de Estados Unidos - crédito redes sociales / X

Maluma cambió el foco de su carrera y aseguró que dejó de priorizar colaboraciones con figuras de Estados Unidos para impulsar talento de Colombia.

Lo dijo en el programa All-Access de Univisión, durante una entrevista en la que habló de su disco Loco por volver, que lo conectó con sus raíces colombianas, y de su etapa previa, cuando se definió como “obsesionado” con la idea de trabajar con artistas de trayectoria en el mercado anglosajón.

PUBLICIDAD

El artista, nacido en Medellín, explicó que ahora busca mirar hacia su país por el crecimiento de la escena urbana y la aparición de nuevas voces.

“Ahora no, es el sueño colombiano”, dijo en el programa citado inicialmente al describir el cambio de prioridades que, según contó, tomó en esta etapa de su carrera.

PUBLICIDAD

Del “sueño americano” a la mirada puesta en Colombia

“Loco X Volver”: el disco donde Maluma redescubre a Juan Luis y honra a Botero - crédito @maluma/Instagram
“Loco X Volver”: el disco donde Maluma redescubre a Juan Luis y honra a Botero - crédito @maluma/Instagram

Maluma relató que durante años insistió en concretar alianzas musicales con artistas estadounidenses. “Antes tenía muchas ganas de colaborar con artistas americanos”, afirmó en la conversación, donde aceptó la caracterización que surgió en el estudio: “Obsesionado”.

“Yo estaba persiguiendo, digámosle, como el sueño americano”, agregó en All - Access, al ubicar ese objetivo en el mercado y los nombres del norte.

El motivo personal que, según Maluma, sostuvo el cambio

El cantante vinculó su giro a una motivación familiar y a un sentido de pertenencia. “Es el sueño mío, es el sueño de mi tierra, es el sueño de mis abuelos, es el sueño que siempre ha existido y es el que me tiene los pies en la tierra”, afirmó en la entrevista.

El paisa dijo que prefirió voltear la mirada hacia el talento que hay en su tierra Colombia - crédito REUTERS/Mario Anzuoni
El paisa dijo que prefirió voltear la mirada hacia el talento que hay en su tierra Colombia - crédito REUTERS/Mario Anzuoni

También planteó que el cambio implica dejar de buscar tendencias fuera de su entorno. “Entonces, como que ese momento de siempre tener que estar mirando para Estados Unidos para ver qué es lo próximo se acabó”, sostuvo.

Las reacciones a su declaración no tardaron en aparecer y sus seguidores destacaron esta etapa en su carrera: “Creo que eso debieron hacerlo desde el momento en que sus carreras ya estaban en lo más alto”; “Buena decisión, es necesario darle la oportunidad a las nuevas generaciones”; “Grande, ellos empezaron con ese empujón que les dieron y es su turno de agradecer”, entre otros.

La anécdota de Maluma con Shakira

Maluma contó en The Tonight Show with Jimmy Fallon que Shakira visitó su finca en Medellín tras el concierto de la gira Las mujeres ya no lloran y quiso montar a caballo.

La sorpresa del cantante llegó cuando la barranquillera rechazó los caballos europeos —“grandes, musculosos”, según los describió él— y pidió específicamente un ejemplar criollo colombiano: “No, me gustan los criollos. Me gusta el caballo típico de Colombia”.

El colombiano recordó durante la entrevista la cercanía que tiene con la colombiana - crédito @farandulatexas/TikTok

Maluma no esperaba esa elección, dado que Shakira vivió años en España. La coincidencia lo entusiasmó, porque él mismo cría esa raza: “Ese es el tipo de caballo que a mí también me encanta. De hecho, yo crío esos caballos”.

El animal que montó Shakira se llama 2020 —aunque en un principio se creyó que era Dorado El Caporal—. El cantante explicó a Fallon que la genética de los caballos criollos les permite realizar movimientos únicos sin entrenamiento especial, parte de la identidad ecuestre colombiana.

La visita también dejó un video viral en el que ambos artistas intercambian bromas. En un momento, Maluma comentó en tono jocoso que a Shakira le gusta tener el control, tanto con los caballos como con los hombres: “Según Shakira a los hombres nos tienen que tener así... CORTICOS”.

De paso, el paisa aprovechó para mencionar que ese fin de semana uno de sus caballos, llamado Madre Monte —“Madre de las Montañas”—, competiría en una gran competencia en Colombia.

Temas Relacionados

MalumaMúsica UrbanaColaboraciones musicalesColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Dorado Mañana resultados de hoy martes 26 de mayo: ganadores del último sorteo

Como todos los días Infobae Colombia te comparte los resultados del sorteo de este martes de una de las loterías más populares del país

Dorado Mañana resultados de hoy martes 26 de mayo: ganadores del último sorteo

Millonarios vs. O’Higgins de Chile Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto del partido desde El Campín

El cuadro bogotano cerrará la fase de grupos de la “Gran Conquista” con la posibilidad de ingresar entre los 16 mejores del torneo

Millonarios vs. O’Higgins de Chile Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto del partido desde El Campín

Álvaro Leyva acusó a Gustavo Petro de buscar desconocer el resultado electoral: “Sabe que su futuro depende de que su sucesor lo proteja de la justicia”

En una carta, el excanciller de Colombia aseguró que el candidato Abelardo de la Espriella “puede ganar las elecciones en primera vuelta”

Álvaro Leyva acusó a Gustavo Petro de buscar desconocer el resultado electoral: “Sabe que su futuro depende de que su sucesor lo proteja de la justicia”

⁠Qué pasó con Roberto Velásquez, el “jefe” de ‘La casa de los famosos Colombia’: habría sido despedido del Canal RCN

El también conductor del programa ‘Qué hay pa’ dañar’ habría dejado el canal en medio de desacuerdos y, según versiones, su salida estaría vinculada a un conflicto con algunas directivas

⁠Qué pasó con Roberto Velásquez, el “jefe” de ‘La casa de los famosos Colombia’: habría sido despedido del Canal RCN

Centro Democrático anunció denuncia penal contra funcionario de la Ungrd señalado de vandalizar sede de Paloma Valencia: “Obedeciendo órdenes de Cepeda y Petro”

El partido anunció acciones judiciales tras los señalamientos sobre la presunta participación de un contratista en los hechos registrados durante una jornada de disturbios en Bogotá

Centro Democrático anunció denuncia penal contra funcionario de la Ungrd señalado de vandalizar sede de Paloma Valencia: “Obedeciendo órdenes de Cepeda y Petro”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ola de violencia electoral afecta campañas de Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda: 63 hechos en 21 departamentos

Ola de violencia electoral afecta campañas de Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda: 63 hechos en 21 departamentos

Ejército Nacional denunció ataque con explosivos a tropas en Guaviare y advirtió riesgos para la población civil

ELN vuelve a atacar con drones una estación de Policía en Chocó: comunidades pide cese de hostilidades

ELN se adjudicó masacre de Ábrego, en Norte de Santander, que dejó seis muertos, incluido el líder social Freiman David Velásquez

Avión de la Policía Nacional fue atacado en Norte de Santander, hay tres uniformados heridos y ofrecen $100 millones por información

ENTRETENIMIENTO

⁠Qué pasó con Roberto Velásquez, el “jefe” de ‘La casa de los famosos Colombia’: habría sido despedido del Canal RCN

⁠Qué pasó con Roberto Velásquez, el “jefe” de ‘La casa de los famosos Colombia’: habría sido despedido del Canal RCN

La Liendra se expuso al peligro al grabar a una manada de hipopótamos para su documental: estuvo a pocos metros de los animales

El actor Sebastián Caicedo reveló a qué candidato apoyará en las elecciones presidenciales de 2026

Así fue como Diomedes Díaz le cantó a la selección Colombia para el Mundial: su nieto lo recreó 32 años después

Karol G reveló con qué artistas le gustaría colaborar: “Las escuchaba desde niña”

Deportes

Estudiantes de La Plata vs. Independiente Medellín - EN VIVO: siga aquí el partido de la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

Estudiantes de La Plata vs. Independiente Medellín - EN VIVO: siga aquí el partido de la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

Millonarios vs. O’Higgins de Chile Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto del partido desde El Campín

Etapa 16 del Giro de Italia: Jonas Vingegaard conquista una nueva victoria y Egan Bernal entró en el top-10 de la general

David Ospina confirmó que no continuará en Atlético Nacional, pero abrió la posibilidad de jugar en otro club: “Fue mi último partido”

Estos son los jugadores de Uzbekistán que enfrentarán a Colombia en el Mundial 2026: qué dijo el técnico italiano Fabio Cannavaro