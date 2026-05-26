Maluma aseguró que no está interesado en hacer colaboraciones con figuras en Estados Unidos: “Ahora es el sueño colombiano”

Maluma reveló por qué su sueño en la música plasmado en su álbum 'Loco x volver' ya no son las colaboraciones con artistas de Estados Unidos - crédito redes sociales / X

Maluma cambió el foco de su carrera y aseguró que dejó de priorizar colaboraciones con figuras de Estados Unidos para impulsar talento de Colombia.

Lo dijo en el programa All-Access de Univisión, durante una entrevista en la que habló de su disco Loco por volver, que lo conectó con sus raíces colombianas, y de su etapa previa, cuando se definió como “obsesionado” con la idea de trabajar con artistas de trayectoria en el mercado anglosajón.

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El artista, nacido en Medellín, explicó que ahora busca mirar hacia su país por el crecimiento de la escena urbana y la aparición de nuevas voces.

“Ahora no, es el sueño colombiano”, dijo en el programa citado inicialmente al describir el cambio de prioridades que, según contó, tomó en esta etapa de su carrera.

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Del “sueño americano” a la mirada puesta en Colombia

“Loco X Volver”: el disco donde Maluma redescubre a Juan Luis y honra a Botero - crédito @maluma/Instagram

Maluma relató que durante años insistió en concretar alianzas musicales con artistas estadounidenses. “Antes tenía muchas ganas de colaborar con artistas americanos”, afirmó en la conversación, donde aceptó la caracterización que surgió en el estudio: “Obsesionado”.

“Yo estaba persiguiendo, digámosle, como el sueño americano”, agregó en All - Access, al ubicar ese objetivo en el mercado y los nombres del norte.

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El motivo personal que, según Maluma, sostuvo el cambio

El cantante vinculó su giro a una motivación familiar y a un sentido de pertenencia. “Es el sueño mío, es el sueño de mi tierra, es el sueño de mis abuelos, es el sueño que siempre ha existido y es el que me tiene los pies en la tierra”, afirmó en la entrevista.

El paisa dijo que prefirió voltear la mirada hacia el talento que hay en su tierra Colombia - crédito REUTERS/Mario Anzuoni

También planteó que el cambio implica dejar de buscar tendencias fuera de su entorno. “Entonces, como que ese momento de siempre tener que estar mirando para Estados Unidos para ver qué es lo próximo se acabó”, sostuvo.

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Las reacciones a su declaración no tardaron en aparecer y sus seguidores destacaron esta etapa en su carrera: “Creo que eso debieron hacerlo desde el momento en que sus carreras ya estaban en lo más alto”; “Buena decisión, es necesario darle la oportunidad a las nuevas generaciones”; “Grande, ellos empezaron con ese empujón que les dieron y es su turno de agradecer”, entre otros.

La anécdota de Maluma con Shakira

Maluma contó en The Tonight Show with Jimmy Fallon que Shakira visitó su finca en Medellín tras el concierto de la gira Las mujeres ya no lloran y quiso montar a caballo.

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La sorpresa del cantante llegó cuando la barranquillera rechazó los caballos europeos —“grandes, musculosos”, según los describió él— y pidió específicamente un ejemplar criollo colombiano: “No, me gustan los criollos. Me gusta el caballo típico de Colombia”.

El colombiano recordó durante la entrevista la cercanía que tiene con la colombiana - crédito @farandulatexas/TikTok

Maluma no esperaba esa elección, dado que Shakira vivió años en España. La coincidencia lo entusiasmó, porque él mismo cría esa raza: “Ese es el tipo de caballo que a mí también me encanta. De hecho, yo crío esos caballos”.

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El animal que montó Shakira se llama 2020 —aunque en un principio se creyó que era Dorado El Caporal—. El cantante explicó a Fallon que la genética de los caballos criollos les permite realizar movimientos únicos sin entrenamiento especial, parte de la identidad ecuestre colombiana.

La visita también dejó un video viral en el que ambos artistas intercambian bromas. En un momento, Maluma comentó en tono jocoso que a Shakira le gusta tener el control, tanto con los caballos como con los hombres: “Según Shakira a los hombres nos tienen que tener así... CORTICOS”.

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De paso, el paisa aprovechó para mencionar que ese fin de semana uno de sus caballos, llamado Madre Monte —“Madre de las Montañas”—, competiría en una gran competencia en Colombia.