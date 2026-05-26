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Crystal Palace vs. Rayo Vallecano: hora y dónde ver a Daniel Muñoz en la final de la Conference League

El cuadro de las “Águilas” de Londres quiere seguir haciendo historia tras conseguir la FA Cup en la temporada 2024-2025 ante el poderoso Manchester City

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El exdefensor de Atlético Nacional y Genk de Bélgica sueña con su primer titulo continental a nivel profesional-crédito imágenes en acción vía Matthew Childs/REUTERS
El exdefensor de Atlético Nacional y Genk de Bélgica sueña con su primer titulo continental a nivel profesional-crédito imágenes en acción vía Matthew Childs/REUTERS

La temporada 2025-2026 llega a su fin en Europa, y los tres torneos más importantes del Viejo continente comienzan a entrar en su recta final.

En el caso de la Conference League tendrá protagonismo colombiano con el Crystal Palace de Londres, y la presencia de Daniel Muñoz y Jefferson Lerma en el cuadro dirigido por el austriaco Oliver Glasner.

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Daniel Muñoz quiere seguir siendo uno de los colombianos más destacados en Europa-crédito imágenes en acción vía Paul Childs/REUTERS
Daniel Muñoz quiere seguir siendo uno de los colombianos más destacados en Europa-crédito imágenes en acción vía Paul Childs/REUTERS

El partido se jugará el 27 de mayo de 2026 en el estadio Red Bull Arena de Leipzig, a partir de las 2:00 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de ESPN y de Disney Plus Premium.

El árbitro del juego será el italiano Maurizio Mariani, mientras que en el VAR lo acompañará su compatriota Marco Di Bello.

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Cómo vienen ambos equipos al encuentro: este fue su camino en la final

Crystal Palace

El cuadro inglés perdió su último partido ante Arsenal, el campón de Inglaterra-crédito imágenes en acción vía Matthew Childs/REUTERS
El cuadro inglés perdió su último partido ante Arsenal, el campón de Inglaterra-crédito imágenes en acción vía Matthew Childs/REUTERS

Crystal Palace cerró la temporada en el fútbol inglés el 24 de mayo de 2026 con una derrota ante el campeón de la Premier League: Arsenal de Londres, en el estadio Selhurst Park (casa del Crystal Palace). Los dirigidos por Oliver Glasner cayeron por 2-1, y acumularon cuatro partidos sin ganar tras la victoria en la semifinal de la Conference League.

Con los goles del brasileño Gabriel Jesús al 42, y de Noni Madueke al 48, los reyes del fútbol de Inglaterra vencieron a las “Águilas” que lograron el descuento al 89 gracias a la anotación del francés Jean - Phillipe Mateta.

En el partido clave que le permitió al equipo inglés pasar a la final de la Conference League, hay que recordar la victoria por 2-1 ante Shakhtar Donestk, el 7 de mayo de 2026 cuando con autogol de Paulo Henrique al 25 de partido, tras un centro de Daniel Muñoz, y la anotación del senegalés Ismaila Sarr al 52 pasaron a la gran final.

Así viene en sus últimos cinco juegos el equipo inglés:

  • 24 de mayo de 2026 - Premier League: Crystal Palace 1-2 Arsenal
  • 17 de mayo de 2026 - Premier League: Brentford 2-2 Crystal Palace
  • 13 de mayo de 2026 - Premier League: Manchester City 3-0 Crystal Palace
  • 10 de mayo de 2026 - Premier League: Crystal Palace 2-2 Everton
  • 7 de mayo de 2026 - Semifinales Conference League: Crystal Palace 2-1 Shakhtar

Así fue la campaña del Crystal Palace en la Conference League para llegar a la gran final

Los fanáticos del Crystal Palace ya se encuentran en Alemania-crédito Annegret Hilse/REUTERS
Los fanáticos del Crystal Palace ya se encuentran en Alemania-crédito Annegret Hilse/REUTERS
  • 7 de mayo de 2026 - Semifinales vuelta: Crystal Palace 2-1 Shakhtar Donestk (Ucrania)
  • 30 de abril de 2026 - Semifinales ida: Shakhtar Donestk (Ucrania) 1-3 Crystal Palace
  • 16 de abril de 2026 - Cuartos de final vuelta: Fiorentina (Italia) 2-1 Crystal Palace
  • 9 de abril de 2026 - Cuartos de final ida: Crystal Palace 3-0 Fiorentina (Itaia)
  • 19 de marzo de 2026 - Octavos de final vuelta: AEK Larnaca (Chipre) 1-2 Crystal Palace - ganaron en tiempos extra
  • 12 de marzo de 2026 - Octavos de final ida: Crystal Palace 0-0 AEK Larnaca (Chipre)
  • 26 de febrero de 2026 - Dieciseisavos de final vuelta: Crystal Palace 2-0 Zrinjski (Bosnia y Herzegovina)
  • 19 de febrero de 2026 - Dieciseisavos de final ida: Zrinjski (Bosnia y Herzegovina) 1-1 Crystal Palace
  • 18 de diciembre de 2025 - Fecha 6 fase de grupos: Crystal Palace 2-2 KUPS (Finlandia)
  • 11 de diciembre de 2025 - Fecha 5 fase de grupos: Shelbourne (Irlanda) 0-3 Crystal Palace
  • 27 de noviembre de 2025 - Fecha 4 fase de grupos: Estrasburgo (Francia) 2-1 Crystal Palace
  • 6 de noviembre de 2025 - Fecha 3 fase de grupos Crystal Palace 3-1 AZ Alkmaar (Países Bajos)
  • 23 de octubre de 2025 - Fecha 2 fase de grupos: Crystal Palace 0-1 AEK Larnaca (Chipre)
  • 2 de octubre de 2025 - Fecha 1 fase de grupos: Dinamo Kiev (Ucrania) 0-2 Crystal Palace
  • 28 de agosto de 2025 - Fase de clasificación vuelta: Fredrikstad (Noruega) 0-0 Crystal Palace
  • 21 de agosto de 2025 - Fase de clasificación ida: Crystal Palace 1-0 Fredrikstad (Noruega)

Rayo Vallecano

Rayo Vallecano venció en las semifinales al Estrasburgo de Francia-crédito Christian Hartmann/REUTERS
Rayo Vallecano venció en las semifinales al Estrasburgo de Francia-crédito Christian Hartmann/REUTERS

El Rayo Vallecano cerró su campaña en la Liga EA Sports de España, el 23 de mayo de 2026 con un triunfo en el estadio de Mendizorroza de Vitoria por 2-1 ante Alavés de España.

Con los goles del español Sergio Camello al 73 de partido, y del francés Randy Nteka al 90, los dirigidos por Íñigo Pérez lograron cerrar su campaña en la Liga de España en el octavo lugar con 50 puntos.

A continuación, esta es la racha de cinco partidos del cuadro de Madrid:

  • 23 de mayo de 2026 - Liga EA Sports: Alavés 1-2 Rayo Vallecano
  • 17 de mayo de 2026 - Liga EA Sports: Rayo Vallecano 2-0 Villarreal
  • 14 de mayo de 2026 - Liga EA Sports: Valencia 1-1 Rayo Vallecano
  • 11 de mayo de 2026- Liga EA Sports: Rayo Vallecano 1-1 Girona
  • 7 de mayo de 2026 - Semifinales Conference League: Racing Estrasburgo 0-1 Rayo Vallecano

Para llegar a este partido decisivo, el 7 de mayo de 2026, Rayo Vallecano consiguió ganar por 1-0 ante Racing Estrasburgo de Francia, con el gol del brasileño Alexandre Zurawski, mejor conocido como Alemão.

En el marcador global, Rayo Vallecano venció por 2-0 al cuadro francés.

A continuación, este fue el camino del equipo dirigido por Íñigo Pérez:

  • 7 de mayo de 2026 - Semifinales vuelta: Racing Estrasburgo 0-1 Rayo Vallecano
  • 30 de abril de 2026 - Semifinales ida: Rayo Vallecano 1-0 Racing Estrasburgo
  • 16 de abril de 2026 - Cuartos de final vuelta: AEK Atenas 3-1 Rayo Vallecano
  • 9 de abril de 2026 - Cuartos de final ida: Rayo Vallecano 3-0 AEK Atenas
  • 19 de marzo de 2026 - Octavos de final vuelta: Rayo Vallecano 0-1 Samsunspor de Turquía
  • 12 de marzo de 2026 - Octavos de final ida: Samsunspor de Turquía 1-3 Rayo Vallecano
  • 18 de diciembre de 2025 - Fecha 6 fase de grupos: Rayo Vallecano 3-0 Drita de Kosovo
  • 11 de diciembre de 2025 - Fecha 5 fase de grupos: Jagiellonia de Polonia 1-2 Rayo Vallecano
  • 27 de noviembre de 2025 - Fecha 4 fase de grupos: Slovan Bratislava de Eslovaquia 2-1 Rayo Vallecano
  • 6 de noviembre de 2025 - Fecha 3 fase de grupos: Rayo Vallecano 3-2 Lech Poznan de Polonia
  • 23 de octubre de 2025 - Fecha 2 fase de grupos: BK Häcken de Suecia 2-2 Rayo Vallecano
  • 2 de octubre de 2025 - Fecha 1 fase de grupos: Rayo Vallecano 2-1 Shkëndija Tetovo de Macedonia del Norte
  • 28 de agosto de 2025 - Fase de clasificación vuelta: Rayo Vallecano 4-0 Neman Grodno de Bielorrusia
  • 21 de agosto de 2025 - Fase de clasificación ida: Neman Grodno de Bielorrusia 0-1 Rayo Vallecano

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