Paola Holguín habló de Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia: “Sus posturas no comulgan con la base del partido”

Las declaraciones de Paola Holguín las dio al medio de comunicación Semana - crédito Colprensa/Luisa González/REUTERS

Paola Holguín, senadora del Centro Democrático, se refirió a la candidatura presidencial de Paloma Valencia y abordó aspectos clave sobre la campaña, el equipo cercano y las decisiones recientes que han marcado la estrategia política del Centro Democrático.

En entrevista con Semana, Holguín expuso su percepción sobre la fórmula vicepresidencial elegida por Valencia, Juan Daniel Oviedo, así como los desafíos internos y las reacciones en el partido.

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Al ser consultada sobre la selección del exdirector del Dane como compañero de fórmula de Paloma Valencia, Holguín señaló que la llegada de Oviedo ha generado diversidad de opiniones dentro del partido y entre sus simpatizantes.

Al ser consultada sobre la selección del exdirector del Dane como compañero de fórmula de Paloma Valencia, Holguín señaló que la llegada de Oviedo ha generado diversidad de opiniones dentro del partido y entre sus simpatizantes - crédito Colprensa

“Hay temas complejos con el doctor Juan Daniel. Él es un gran hombre, es una persona con conocimiento, pero algunas de sus posturas no comulgan con la base del partido. Algunas personas del partido me lo han manifestado en la calle, no se sintieron tan cómodas”, expresó Holguín.

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La senadora agregó que, en su opinión, Valencia es “una extraordinaria mujer, una gran candidata, una mujer muy preparada, una mujer muy transparente”. Sin embargo, reconoció que durante la campaña se han presentado situaciones que, a su juicio, representaron errores estratégicos.

“Siento que se presentaron algunos errores. Yo, por ejemplo, quedé muy triste con ese café con Fajardo”, afirmó en entrevista con Semana, en referencia al encuentro público entre Paloma Valencia y el exgobernador Sergio Fajardo.

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Holguín profundizó en su percepción sobre ese episodio. “Me dio mucha tristeza porque siento que ese café desnudó la condición humana de Fajardo, porque fue un café que él usó, yo diría que casi para humillar a Paloma en vivo y en directo. Y eso no se hace, eso no muestra una buena condición humana”, señaló. La senadora aseguró que este tipo de situaciones dejan lecciones para la política y la necesidad de buscar formas diferentes para tramitar las diferencias.

Paola Holguín hizo referencia al encuentro público entre Paloma Valencia y el exgobernador Sergio Fajardo - crédito Lina Gasca/Colprensa

Al ser consultada sobre si la invitación a Fajardo fue un error de estrategia, Holguín explicó: “Seguramente Paloma lo hizo con un ánimo supremamente generoso de ese diálogo que ella quiere entablar con diferentes. Pero eso finalmente lo terminó aprovechando Fajardo con un gesto que muestra una mala condición humana por parte de él”. En ese contexto, la senadora insistió en que la política requiere amplitud, generosidad y una visión de construcción de nuevos liderazgos.

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En otro momento de la conversación, Paola Holguín fue interrogada sobre los apoyos que ha recibido Paloma Valencia de políticos cuestionados y sobre el impacto de esos respaldos en la campaña. Holguín evitó hacer juicios personales, pero destacó la importancia de la relación directa con los ciudadanos por encima de los acuerdos con estructuras partidistas.

“Es más importante la coalición popular que la coalición política. Uno necesita que lo quieran los ciudadanos, porque finalmente, los partidos políticos se mueven por intereses. Los partidos terminan siendo, no todos, pero la inmensa mayoría, gobiernistas”, explicó a Semana.

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La senadora subrayó que, en elecciones presidenciales, la figura del candidato y la conexión con el votante son determinantes. “Las coaliciones populares son las que más perduran, las más importantes, y es ganarse el corazón de los votantes, sobre todo en una elección como la de presidencia, donde el ciudadano vota más por la persona, por la conexión, que pensando en los partidos”, sostuvo.

Sobre su ausencia en la campaña de Valencia, Holguín aclaró que existe una relación de respeto y que comunicó sus razones para tomar distancia. “Paloma sabe que yo la quiero, que yo la aprecio. Le dije mis razones en su momento para tomar distancia, porque me concentré en invitar a votar por la consulta. Ahora lo único que estoy diciendo es concentrémonos en derrotar al heredero”, manifestó. Insistió en que prefiere enfocarse en el futuro político antes que en diferencias del pasado.

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Holguín también abordó el clima interno del Centro Democrático y las críticas sobre la poca presencia de figuras como ella o María Fernanda Cabal en la campaña de Valencia.

“Una lección que me deja esta campaña es que los colombianos tenemos mucha facilidad para juzgar. Nadie conoce los hechos, nadie sabe qué pasó en el proceso antes, durante y después. Nosotros lo sabemos. He guardado un prudente silencio y lo voy a mantener. Siento todo el respeto por Paloma, por el presidente Uribe, por el Centro Democrático”, explicó.

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Holguín también abordó el clima interno del Centro Democrático y las críticas sobre la poca presencia de figuras como ella o María Fernanda Cabal en la campaña de Valencia - crédito Europa Press - Álvaro Tavera/Colprensa - Prensa Paola Holguín

La senadora concluyó que el desafío para el partido y para quienes apoyan a Valencia es superar diferencias y enfocarse en el proyecto político. Durante la conversación, insistió en la importancia de la lealtad y de priorizar el interés común sobre disputas internas.