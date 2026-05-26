Westcol reveló que fue invitado a inaugurar el metro de Bogotá: “Medellín, me toca traicionarte”

Westcol sorprende al revelar que fue invitado a la inauguración del metro de Bogotá y expresa interés por el avance de la obra- crédito Visuales IA

El streamer Westcol reveló en una transmisión en vivo que fue invitado a Bogotá para la inauguración del metro, en un momento en que la línea 1 ya entró en pruebas con un tren energizado y acumula 77,53 % de avance, según la Alcaldía Mayor de Bogotá.

La reacción del creador de contenido surgió después de que usuarios en redes sociales le preguntaran por las obras y él se sorprendiera al conocer que el proyecto ya había iniciado su construcción y que la ciudad cuenta con 14 kilómetros de viaducto y 10 trenes en territorio nacional, de acuerdo con el contexto aportado en el texto fuente.

PUBLICIDAD

“Voy a ir a Bogotá pronto. Imagínense que me invitaron a Bogotá a inaugurar el nuevo metro”, dijo Westcol durante su en vivo. Minutos después, insistió en que la invitación le despertó interés real por conocer el sistema: “Tengo muchas ganas de montarme en ese metro, la verdad. Tengo muchas ganas de montarme en ese metro”.

El streamer mostró su sorpresa al enterarse de que el metro de Bogotá ya cuenta con 14 kilómetros de viaducto y diez trenes en la ciudad, según datos oficiales - crédito @westcol/IG

En su transmisión, Westcol mezcló la sorpresa por el avance del proyecto con el tono informal que caracteriza sus emisiones. “Medellín, me toca traicionarte. El meme se acabó”, afirmó, en alusión a las bromas frecuentes sobre la ausencia histórica de metro en la capital. Luego remató: “Ya no hay más meme. Lamentablemente ya no vamos a poder chimbear con el metro de Bogotá”.

PUBLICIDAD

El streamer también planteó la posibilidad de convertir la visita en contenido para sus plataformas. “Vamos a Bogotá. ¿Ustedes qué dicen?”, preguntó a su audiencia, antes de sugerir que podría “ir a ver cómo está quedando esa vuelta” y “tantear” de cerca el estado de las obras.

Westcol también se refirió al posible impacto que tendrá la entrada en servicio del sistema sobre la movilidad y la curiosidad de los ciudadanos. “Aprovechar ahorita porque ese va a estar más lleno que la chomba, brother”, comentó durante el en vivo, al imaginar cómo será la asistencia de pasajeros cuando el metro abra de manera regular.

PUBLICIDAD

“Me invitaron a Bogotá a inaugurar el nuevo metro”, declaró Westcol, quien expresó su entusiasmo por conocer de cerca el sistema en pruebas - crédito @westcol/IG

“Voy a ser la primera persona que monta eso, sin que eso esté lleno, pega la ida y hacer ese tipo de contenido, vale la pena”, dijo Westcol, especulando que podría tratarse de un en vivo recorriendo la obra del metro, Sin embargo, el paisa no dio detalles de la fecha, por lo que posiblemente comparta la información en sus redes sociales.

Los avances del metro de Bogotá

La declaración del streamer coincidió con una etapa concreta del proyecto. Según la Alcaldía Mayor de Bogotá, el 25 de mayo de 2026 comenzó la prueba de rodaje con energía de uno de los trenes de la Línea 1 sobre el viaducto, un paso que confirmó el alcalde Carlos Fernando Galán.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la Alcaldía Mayor de Bogotá, uno de los trenes inició movimientos impulsado por energía eléctrica en una nueva fase de pruebas de rodaje. Galán explicó que el convoy ya no necesitó un carro de remolque para desplazarse: “Ya hoy se energizó y se está moviendo sin necesidad de un carro que lo esté remolcando”.

La Alcaldía Mayor de Bogotá informó que el 25 de mayo de 2026 comenzó la primera prueba de rodaje energizada de un tren sobre el viaducto de la Línea 1 - crédito Alcaldía de Bogotá

El alcalde detalló que el sistema se alimenta a través de “una línea amarilla”, es decir, los rieles energizados que suministran electricidad al tren. También indicó que el nivel de automatización será GOA4, lo que implica que durante la operación normal no tendrá conductor, aunque en esta fase de pruebas sí lo tiene, según explicó la propia Alcaldía Mayor de Bogotá.

PUBLICIDAD

Galán agregó otro dato técnico sobre la operación futura del sistema. Según dijo en un video difundido por la Alcaldía, cuando el tren frena antes de una estación “recoge hasta un 30 % de la energía” utilizada y la reinyecta al sistema para apoyar el arranque del siguiente convoy.

Según la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Línea 1 del Metro registra un avance global de 77,53 % y se desarrolla a lo largo de cerca de 24 kilómetros de trazado. El patio taller de la localidad de Bosa, identificado por la administración distrital como el corazón del proyecto, alcanzó 91,91 % de ejecución.

PUBLICIDAD

La Alcaldía también informó que las estructuras complementarias llegan a 99,33 % y que las estaciones y edificios suman 37,71 %. Esos datos fueron publicados en el balance oficial de la obra con fecha de corte al 30 de abril de 2026.

Antes de la energización del tren, el sistema ya había superado una fase previa de verificación. De acuerdo con la Alcaldía, el 22 de mayo de 2026 se realizó la primera prueba remolcada de un convoy que salió del patio taller a las 10:46 y avanzó hasta un punto cercano a la Estación 2, ubicada en la avenida Villavicencio con avenida Ciudad de Cali.

PUBLICIDAD

La Línea 1 del Metro de Bogotá alcanza un avance global del 77,53 % y se extiende a lo largo de cerca de 24 kilómetros, según el balance oficial - crédito Metro de Bogotá

En esa prueba, el tren de seis vagones fue halado por dos vehículos multipropósito. La revisión se concentró en el comportamiento de los rieles, los peraltes y las distancias entre elementos, según la información oficial difundida por la administración de Bogotá.