Colombia tendría las elecciones más polarizada del mundo, según The Economist

Para The Economist, el resultado electoral del 31 de mayo definirá el rumbo democrático, económico y de seguridad de Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

A menos de una semana para las elecciones presidenciales en Colombia, el diario británico The Economist advirtió las consecuencias que tendría Colombia frente al desarrollo del proceso electoral en América Latina.

En un articulo titulado Colombia’s pivotal, polarised election could not be tighter (’Las cruciales y polarizadas elecciones de Colombia no podrían estar más reñidas’), el medio internacional sostuvo que el país sudamericano podría llegar a la elección más polarizada del mundo en la historia reciente.

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Así mismo, sostienen que este escenario estuvo marcado por el desgaste del gobierno de Gustavo Petro, la expansión de los grupos armados y tres candidaturas que expresaron proyectos opuestos sobre seguridad, economía y paz.

En su análisis, The Economist sostuvo que “hay mucho en juego” y que cualquiera de los tres principales aspirantes, Iván Cepeda (Pacto Histórico), Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria) y Paloma Valencia (Centro Democrático), podrían llegar a suceder a Gustavo Petro en la Casa de Nariño.

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También, recordó que Colombia es uno de los países más desiguales del mundo y que arrastra una historia de violencia ligada a grupos rebeldes y paramilitares responsables del asesinato de miles de civiles.

El medio británico situó ese pasado junto a dos hitos recientes: la firma del Acuerdo de Paz de 2016 y la llegada de Gustavo Petro al poder en 2022 como el primer presidente de izquierda del país.

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Sobre la administración saliente, The Economist la calificó de “caótica”, en la que recalcó varios aspectos que influyeron en ese calificativo como “el deterioro del sistema de salud y el fracaso de la política de paz total”. Además, añadió que Petro “representa un riesgo” después de quejarse de un “golpe blando” cuando tribunales y legisladores bloquearon sus planes, además de mostrar interés en modificar la Constitución.

Percepción de los candidatos presidenciales

Sobre Iván Cepeda, The Economist mencionó que representa la continuidad del proyecto político de Petro, aunque con una imagen más sobria y organizada. “Su campaña se beneficia del respaldo que todavía conserva el presidente y ha llevado al centro de la disputa su enfrentamiento con el expresidente Álvaro Uribe Vélez”, apuntaron.

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Desde esa posición, el medio británico indicó que Cepeda busca continuar con la paz total, redistribuir la tierra y aumentar el gasto en bienestar social. El mismo medio citó una frase del artículo británico sobre la rivalidad con Uribe: “El odio mutuo entre ambos planea sobre la campaña”.

En el caso de Abelardo de la Espriella, la revista británica lo presentó como un fenómeno político de rápido crecimiento, con una narrativa inspirada en el presidente estadounidense Donald Trump y en el mandatario salvadoreño Nayib Bukele. El artículo describió sus actos como espectáculos cargados de simbolismo y consignas patrióticas.

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“Los hombres vestidos como tigres nunca dejan de gritar su apoyo, mientras el candidato aparece detrás de vidrio blindado repitiendo su lema ‘Firme por la patria’”, resaltaron.

Sobre Paloma Valencia, The Economist señaló que podría convertirse en la primera mujer presidenta de Colombia, en un país que ella ha descrito como “muy sexista”. De igual manera, la revista la ubicó como exponente de una derecha tradicional que intenta sostenerse entre el petrismo y el ascenso del populismo.

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“Si pierde en la primera vuelta, los colombianos se enfrentarán quizás a la elección más polarizada en el mundo en la historia reciente”, complementaron.