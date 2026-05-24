Greeicy emocionó a los fanáticos de ‘Chica Vampiro’ con la posibilidad del regreso de Daisy O’Brian

La publicación desató todo tipo de comentarios entre los que han seguido la carrera de Greeicy desde sus primeros años - crédito @GreeicyAccess / X

Greeicy está en pleno lanzamiento de su álbum Candela en la ciudad natal, Cali (Valle del Cauca), con el que decidió regresar a sus raíces. En medio de la promoción, fue entrevistada por Roberto Cardona, de la emisora Los 40 Colombia, revelando sus planes y emocionando a aquellos que la siguen desde sus inicios.

En la conversación, la artista recordó su papel protagónico en Chica Vampiro, la serie que le dio sentido a su trayectoria artística, pues en los sets de grabación y las giras tomó la decisión de dedicarse profesionalmente a la música.

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La participación de Greeicy como Daisy O’Brian fue determinante para su vocación musical, pues la experiencia de actuar, bailar y cantar en la serie le permitió descubrir la pasión por la música, lo que fortaleció su convicción de seguir ese camino profesional.

Recordando su papel, la cantante expresó: “Daisy O’Brian, que era el personaje de Chica Vampiro, no tuvo que ver nada con mi nombre artístico, pero sí tuvo que ver con la decisión de hacer música. Porque en esa serie actuábamos, bailábamos y cantábamos”.

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El ambiente de las giras despertó en ella la emoción por subirse a un escenario como cantante: “Cuando nosotros hacíamos esas giras, antes de que empezara el show, la gente gritaba: ‘Daisy, Daisy’. Yo solo escuchaba las vocales. Yo escuchaba Greeicy. Y yo decía dios mío, esto que yo siento yo lo quiero sentir con mi música”.

La cantante rememoró su paso por la televisión y reveló cómo su infancia y familia en Cali impulsaron su proyecto musical - crédito @greeicy/Instagram

La película de ‘Chica Vampiro’

La famosa habló de la posibilidad de que la serie emitida en 2013 se convierta en una película, aunque todo depende de su agenda y la del reparto de aquel entonces que conquistó los corazones de muchos colombianos que están a la espera de la materialización de este proyecto.

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“Yo me montaba a ese escenario a cantar las canciones de la serie, las canciones de Chica Vampiro, y amé ese personaje. Y hoy te digo, hay la posibilidad por ahí de que se haga una película (...) Eso está sobre la mesa y yo me sueño, o sea, yo me sueño con hacer Chica Vampiro”, dijo la artista.

Además, citó a la película Monsters Inc. que fue muy exitosa en su primera entrega, aunque la secuela de Monsters University también se destacó entre los fanáticos de Pixar: “Yo quiero hacer Chica Vampiro University. Yo sé que va a pasar en algún momento de la vida”.

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Aunque la artista no dio fechas, aseguró que el proyecto podría llevarse a cabo próximamente, lo que llevó a los internautas a expresar su emoción por verla de nuevo actuando.

El nuevo álbum de la artista cuenta con la colaboración de su pareja Mike Bahía y otros artistas - crédito @mikebahia/Instagram

De Cali al escenario internacional

En la entrevista con Los 40 Colombia, la famosa habló de su amor por su ciudad natal: “Cali es el lugar que me vio prender mi candela por primera vez. Aquí soñé, aquí crecí, aquí nací y quería estar hoy aquí. Este día que es el lanzamiento del álbum era especial estar en un lugar que me recordara quién soy, de dónde vengo, por qué tengo los valores que tengo, por qué soy lo que soy. Y Cali eso es para mí”.

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Del mismo modo, aseguró que la vocación artística estuvo presentes desde siempre: “Crecí dentro de una familia muy humilde, yo me limité a no soñar tan grande porque sentía que no iba a tener ni las posibilidades ni los contactos. Pero sí, realmente yo vivía para la música. Yo me levantaba y yo cantaba todo el día, actuaba todo el día, bailaba todo el día”.

La perseverancia acompañó su formación, pues a sus 13 años tuvo la oportunidad de participar en el concurso Factor XS: “Fue mi trampolín (...) De ahí alguien me vio y me llevó a la televisión. Duré 10 años actuando, me enamoré de la actuación”.

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Greeicy Rendón realizará 'Candela Tour 2026', una gira internacional que recorrerá ciudades de Europa, Canadá y Latinoamérica entre julio y septiembre - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Lanzamiento de Greeicy

El álbum Candela es un reflejo del crecimiento, la memoria y la gratitud de Greeicy hacia sus raíces. La canción Limonar se inspira en el barrio donde tuvo sus primeras experiencias de vida.

La producción cuenta con la colaboración de artistas como Mike Bahía y Rawayana: “Yo últimamente ando enamorada de Venezuela. Siento que realmente la gente de Venezuela ha sido un público que ha apoyado mi música desde hace mucho tiempo”.

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