Colombia

Gustavo Petro reveló supuesta alianza internacional contra las elecciones en Colombia y acusó a la Fiscalía de no investigar: “A cuidar los votos”

El presidente colombiano reiteró en varias oportunidades la existencia de una presunta alianza internacional dirigida a debilitar el progresismo en Colombia y México, y responsabilizó de manera directa al exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández

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El presidente Gustavo Petro advierte que los altos precios del petróleo generan hambre y crisis en Colombia y el mundo - crédito Andrea Puentes/Presidencia de la República
El pronunciamiento del presidente Gustavo Petro lo realizó a través de su cuenta oficial de X - crédito Andrea Puentes/Presidencia de la República

El presidente Gustavo Petro acusó a la Fiscalía General de la Nación de no investigar una supuesta alianza internacional que buscaría “incidir” en las elecciones presidenciales, que se realizarán el próximo domingo 31 de mayo de 2026.

En su cuenta oficial de X, el mandatario afirmó que el ente acusador no ha iniciado la investigación que solicitó sobre la supuesta “alianza internacional de ultraderecha”.

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Según el jefe de Estado, existen supuestos dineros de Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, y también estarían involucrados el presidente de Argentina, Javier Milei, y el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, a quien ya había acusado de amenazar la democracia en Colombia.

Gustavo Petro afirmó que la Fiscalía no ha iniciado la investigación que solicitó sobre la supuesta “alianza internacional de ultraderecha” - crédito Leonardo Fernández Viloria/REUTERS
Gustavo Petro afirmó que la Fiscalía no ha iniciado la investigación que solicitó sobre la supuesta “alianza internacional de ultraderecha” - crédito Leonardo Fernández Viloria/REUTERS

El presidente Petro indicó que Netanyahu, Milei y Hernández supuestamente buscan derribar el progresismo en Colombia y México a través de la prensa y las redes sociales, según el mandatario colombiano.

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“Urgente y atención. La fiscalía no ha iniciado la investigación que le pedí sobre la alianza internacional de ultraderecha que quiere incidir en la elecciones de Colombia. Dinero de Netanyahu, el genocida con Milei y el expresidente narcotraficante de Honduras, buscan el derrumbe del progresismo con medios de prensa y redes en México y Colombia (sic)”, afirmó Petro.

Por ese motivo, Gustavo Petro pidió a los colombianos cuidar y vigilar el voto apenas se cierren las urnas y comience el respectivo conteo.

“Por eso millones de personas a cuidar los votos apenas se cierren las urnas y se empiecen a contar los votos. La decisión libre del pueblo no debe ser defraudada por los estafadores de la misma mafia (sic)”, expresó el jefe de Estado en su cuenta oficial de X.

Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro pidió a los colombianos cuidar y vigilar el voto apenas se cierren las urnas y comience el respectivo conteo - crédito @petrogustavo/X

Recientemente, el presidente Gustavo Petro manifestó que el exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández debería enfrentar la justicia en Colombia debido a una supuesta amenaza contra la democracia nacional.

Petro lo señaló como “narcotraficante” y anunció su intención de iniciar acciones legales en su contra. “Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras y narcotraficante probado debe ser procesado en Colombia por su amenaza contra nuestra democracia. Presentaré denuncia contra este forajido extranjero (sic)”, aseveró Gustavo Petro.

El mandatario hizo estas declaraciones tras la publicación de un mensaje en X, donde se mencionan grabaciones cuya autenticidad no ha sido confirmada. En ellas, distintas voces denuncian una presunta conspiración internacional dirigida a desestabilizar gobiernos progresistas en América Latina, supuestamente bajo la coordinación de Hernández.

Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro calificó de “narcotraficante” al expresidente hondureño y anunció que presentará una denuncia contra Juan Orlando Hernández - crédito @petrogustavo/X

Estas afirmaciones, que no cuentan con confirmación independiente, sugieren la existencia de un entramado de financiamiento y operaciones encubiertas con supuestos vínculos en Estados Unidos, Israel y Argentina.

El presidente Petro también solicitó a los ciudadanos movilizarse de forma masiva para proteger el voto y garantizar su transparencia, ante la denuncia de un supuesto fraude electoral vinculado al software de escrutinio en la última década.

El pronunciamiento del mandatario colombiano se produce después de que su abogado defensor, Alejandro Carranza, respondiera al registrador nacional, Hernán Penagos, y recordara la decisión del Consejo de Estado en 2018, que declaró un sabotaje informático en el software de la Registraduría.

En su publicación, el jefe de Estado señaló que ya existe investigación penal, personas detenidas y principios de oportunidad en la Fiscalía por este caso. Por ello, reiteró el llamado a movilizarse masivamente en defensa del voto para las elecciones presidenciales previstas para el 31 de mayo de 2026.

Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro afirmó que millones de colombianos deben vigilar el preconteo y el escrutinio en los puestos de votación con el objetivo de asegurar una correcta inscripción de los datos electorales - crédito @petrogustavo/X

“Es por esta trazabilidad durante la ultima década de fraude electoral gracias a un software de escrutinio durante la década vivida y que ya tiene investigación penal y detenidos y principios de oportunidad en la fiscalía que solicito al pueblo a movilizarse masivamente para cuidar el voto ciudadano y su transparencia (sic)”, indicó el mandatario.

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