Atentaron contra Raúl Montes, exmano derecha de alias La Gata, en Barranquilla: qué se sabe

Atentado contra Raúl Montes en Barranquilla tras dar declaraciones a medios nacionales donde mencionó a varios políticos - crédito @elheraldoco / X

Un ataque armado ocurrido la mañana del lunes 25 de mayo en la calle 84 con 43B, al norte de Barranquilla, dejó al menos tres heridos y una persona capturada.

Raúl Montes, conocido por su cercanía con Enilce López, alias La Gata, fue el objetivo del atentado. Según el reporte de Semana, Montes resultó ileso gracias a su esquema de seguridad, que contaresto la agresión.

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El hecho se produjo pocos días después de que Montes ofreciera declaraciones exclusivas en las que mencionó a figuras políticas como Antonio Correa y Jorge Luis Alfonso López, alias El Gatico.

Durante el ataque, se registró un intercambio de disparos entre los agresores y los escoltas de Montes. Los heridos fueron llevados a la Clínica Reina Catalina para recibir atención médica. Al menos uno de los atacantes fue capturado en el lugar, según la información preliminar disponible publicada por el medio El Heraldo.

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