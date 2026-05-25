Colombia

Abelardo de la Espriella acusó a Gustavo Petro de planear disturbios previo a las elecciones del 31 de mayo: “Para incendiar a Colombia”

El aspirante presidencial aseguró contar con información de inteligencia que vincula a sectores cercanos al Ejecutivo con intentos de sabotaje durante la última semana de campaña

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Abelardo de la Espriella advirtió sobre posibles bloqueos en la Vía Panamericana y disturbios en ciudades estratégicas como Buenaventura - crédito Redes sociales/X

Desde Medellín, el abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella cerró su campaña con un discurso en el que lanzó fuertes acusaciones contra el actual Gobierno.

Según sus declaraciones, el equipo del presidente Gustavo Petro estaría organizando acciones para desestabilizar el país antes de la jornada electoral, prevista para este domingo 31 de mayo. En su intervención, De la Espriella afirmó que tiene en su poder información de inteligencia que alertaría sobre posibles intentos de sabotaje por parte de sectores afines al Ejecutivo.

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Durante el evento, el aspirante aseguró que “Petro y su bandola están armando una trapisonda para incendiar a Colombia”, haciendo referencia a supuestos planes para ejecutar bloqueos y disturbios en diferentes regiones.

El político sostuvo que los movimientos sociales, como las mingas, junto a grupos armados ilegales como el ELN y disidencias de las Farc, estarían involucrados en estos hechos, según la información que afirmó haber recibido.

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Abelardo de la Espriella señaló a Gustavo Petro de buscar alterar el orden público antes de los comicios - crédito Juan David Duque/REUTERS
Abelardo de la Espriella señaló a Gustavo Petro de buscar alterar el orden público antes de los comicios - crédito Juan David Duque/REUTERS

De la Espriella advirtió que estas acciones tendrían lugar los días 28 y 29 de mayo, justo cuando el país se encuentra en la recta final de la campaña presidencial.

En su discurso, lanzó un mensaje directo al Presidente: “Desde aquí te digo, Petro, bandido renombrado, no se te ocurra hacerlo”. Además, reiteró su rechazo ante cualquier intento de alterar el orden público, mencionando específicamente la posibilidad de bloqueos en la vía Panamericana y disturbios en ciudades clave como Buenaventura.

El candidato insistió en que la supuesta intención detrás de estos planes sería “alterar la voluntad popular” ante la inminencia de una victoria opositora en la primera vuelta.

De la Espriella utilizó frases como “tenemos información de inteligencia que nos dice que tienen todo preparado para el 28 y el 29 de mayo”, e instó a la comunidad internacional y a los gobiernos democráticos del mundo a prestar atención a la situación en Colombia.

Abelardo de la Espriella pidió vigilancia internacional ante posibles disturbios en Colombia durante la recta final electoral - crédito Nathalia Angarita/REUTERS
Abelardo de la Espriella pidió vigilancia internacional ante posibles disturbios en Colombia durante la recta final electoral - crédito Nathalia Angarita/REUTERS

En su mensaje final, De la Espriella subrayó que ni él ni sus seguidores temen al Gobierno actual. “Petro, aquí no te tenemos miedo. Te vamos a enfrentar, a derrotar y a castigar”, expresó ante el público.

Para el candidato, la ciudadanía se encuentra en un momento de movilización, al señalar que “la manada despertó” y que defenderán lo que considera el resultado legítimo de las urnas.

Abelardo de la Espriella lanzó fuerte pulla contra Daniel Quintero: “Sabrás lo duro que muerde el tigre”

El candidato Abelardo de la Espriella también realizó su cierre de campaña en un acto marcado por un discurso dirigido contra las administraciones anteriores y con promesas de cambio. Durante su intervención, enfatizó que “la era del tigre va a marcar un nuevo camino para esta patria”, planteando una ruptura con lo que denominó como la etapa de los dirigentes tradicionales.

En el evento, celebrado con la presencia de simpatizantes, De la Espriella aseguró que “la época de los siempre ya pasó, los vamos a jubilar”, posicionando su candidatura como el inicio de una nueva etapa en la política nacional.

El candidato presidencial aseguró durante su discurso de campaña que el daño hecho a Medellín “no quedará impune”. - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El aspirante afirmó que “la época de la falsa paz se acabó”, en referencia a los procesos impulsados por gobiernos previos, y envió un mensaje directo al actual presidente y sus allegados: “La era de Petro y su heredero se acabó”.

El abogado y político también dedicó parte de sus palabras a criticar la gestión del actual superintendente de Salud y exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, a quien le dijo “Pinturita”, afirmando que “el daño que le has hecho a Medellín no quedará impune”, haciendo referencia los presuntos escándalos de corrupción que rodearon la administración de Quintero en la capital antioqueña.

De la Espriella advirtió que tras las elecciones y de salir victorioso, el 8 de agosto, “sabrás lo duro que muerde el tigre”. Estas declaraciones fueron acompañadas por aplausos y cánticos de sus seguidores, quienes respondieron a cada consigna.

En su mensaje final, Abelardo de la Espriella insistió en que “la era de Pinturita se acabó”, frase que remarcó en varias ocasiones a lo largo de su discurso.

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