Alerta médica en Medellín por consumo de tusi: estaría causando necrosis, van 4 casos en las últimas semanas

Médicos en Medellín alertaron sobre un aumento de casos de isquemia en jóvenes consumidores de tusi, una droga de composición variable y efectos impredecibles - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un fenómeno inquietante sacudió a Medellín, Antioquia, cuando diversos médicos reportaron en redes sociales un aumento repentino de casos de isquemia (necrosis) en extremidades inferiores entre jóvenes consumidores de tusi.

Estas situaciones, poco habituales en personas sin antecedentes médicos, abren la puerta a una alerta sanitaria que pone el foco en los riesgos crecientes de una droga ilegal cuyo contenido se ha vuelto impredecible.

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Las notificaciones se multiplicaron en X (antes Twitter), donde especialistas en medicina de urgencias describieron cómo, desde mediados de abril, han atendido a pacientes de entre 28 y 35 años con obstrucción vascular aguda.

Julián Camilo Vargas Roa, médico de urgencias en Medellín, detalló a El Colombiano que “es un fenómeno extremadamente raro” para ese rango etario: “Para que se produzca una isquemia aguda se requieren normalmente placas de grasa que afectan la circulación, lo que es frecuente en ancianos, hipertensos y diabéticos. Pero estos muchachos lo que tenían era vasoespasmo, un cierre importante de las arterias por vasoconstricción”.

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La comercialización del tusi en Medellín se ha expandido con al menos 43 marcas distintas y precios mucho más accesibles que en sus inicios - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los pacientes recibieron atención en unidades de cuidados intensivos y, según el médico, evolucionaron de forma favorable, sin que se registraran amputaciones. La necrosis, explican los médicos, se comporta como un infarto, pero en las extremidades: la interrupción del flujo sanguíneo priva de oxígeno al tejido, y en casos severos, puede llevar a la muerte celular y la necesidad de amputar.

Qué es el tusi y por qué es tan peligroso para los jóvenes

La sustancia conocida como tusi, también llamada “cocaína rosada”, es todo menos predecible. Aunque en sus inicios su principio activo era el 2CB, una feniletilamina psicodélica, los análisis recientes revelan que su composición varía lote a lote. Un estudio cromatográfico realizado en Colombia detectó que las muestras pueden contener cafeína (96%), ketamina (96%), MDMA (88%), paracetamol (72%) y cocaína (52%). Lo único común es el color rosado, fruto de colorantes, pero la mezcla real cambia constantemente.

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Hoy, el 2CB original prácticamente desapareció de las muestras. La organización Échale Cabeza, que monitorea las drogas en el país, señala que “lo que llega al consumidor es otra cosa, y nadie sabe exactamente qué”. Según sus datos, entre 2012 y 2015 algunas muestras aún contenían hasta 5% de 2CB, pero ahora ese porcentaje es nulo.

La facilidad para adquirir tusi en Medellín sorprende. Se vende en tiendas de barrio, fiestas electrónicas y bares, e incluso circulan 43 marcas identificadas por las autoridades, cada una con variaciones en los componentes. Lo que comenzó como un producto de élite terminó por democratizarse y llegar a un público mucho más amplio, bajando sus precios y aumentando el acceso.

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Un estudio reciente reveló que jóvenes sin antecedentes cardíacos sufrieron lesiones valvulares graves tras el consumo repetido de tusi - crédito @echelecabeza / X

El tusi no es una sustancia de laboratorio controlado. Su fabricación suele realizarse en casas, esto hace que sus efectos y riesgos, incluida la posibilidad de una sobredosis, sean altamente impredecibles.

Las hipótesis médicas sobre el daño vascular

Frente a los casos de necrosis observados, los expertos plantean tres posibles responsables. El primero es el MDMA, presente en la mayoría de las muestras y conocido por provocar vasoconstricción periférica.

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El segundo es el levamisol, un antiparasitario veterinario retirado de la medicina humana, pero frecuentemente utilizado para adulterar la cocaína: “Actúa como un agente extraño: el sistema inmune genera defensas que forman depósitos que bloquean la circulación en las partes más distales, como dedos de los pies y manos”, explicó el toxicólogo Hugo Gallego.

La tercera hipótesis apunta a la xilacina, un sedante veterinario que se ha detectado en muestras de tusi y que en Estados Unidos es uno de los nuevos adulterantes del fentanilo.

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El tusi, conocido como “cocaína rosada”, dejó de contener 2CB y ahora incluye mezclas de ketamina, MDMA, cafeína y otras sustancias psicoactivas - crédito @pipecabrerav / X

Según el Ministerio de Justicia, su presencia fue confirmada en 2025. Estefanía Sánchez Patiño, de Échale Cabeza, advirtió: “Este quizás podría ser el detonante que estamos buscando, pero hay que investigar para tener certeza” afirmó.

Consecuencias cardiovasculares y ausencia de registros oficiales

El corazón tampoco escapa a los riesgos. Un estudio publicado en abril de 2026 en la revista CASE de la Sociedad Americana de Ecocardiografía describió cuatro casos de jóvenes colombianos que sufrieron daño grave en sus válvulas cardíacas tras consumir tusi de forma regular.

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Todos necesitaron cirugía de reemplazo. Los investigadores proponen que el MDMA activa receptores de serotonina en las válvulas, provocando un engrosamiento y fibrosis: el órgano pierde flexibilidad y capacidad de bombeo.

El seguimiento de estos casos se complica porque la isquemia asociada al consumo de drogas no es una enfermedad de reporte obligatorio. Ni la Secretaría de Salud de Medellín ni organizaciones han registrado oficialmente estos episodios.

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Expertos advierten que la presencia de adulterantes como levamisol y xilacina en el tusi podría estar vinculada con graves daños vasculares en los consumidores - crédito @pipecabrerav / X

En Bogotá, el caso de un joven de 22 años que llegó a urgencias con ambas piernas isquémicas (con necrosis) al borde de la amputación fue documentado por el doctor Luis Felipe Cabrera y su equipo. El paciente, tratado con vasodilatadores durante tres semanas, logró conservar sus extremidades. Otros seis casos similares se han registrado en el mismo hospital. Cabrera confesó: “Les preguntan cuándo fue la última vez que consumieron tusi, la gente lo niega al principio, pero luego dice que sí”.

Échale Cabeza lo describió de forma contundente: “El tusi es el bazuco de la generación centennial, y apenas estamos empezando a ver los daños individuales y sociales de esta sustancia”.