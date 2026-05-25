Agarrón entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, por respaldo del diario El Heraldo a la candidatura de la oposición: “La opción fascista en la cual contienda electoral”

Abelardo de la Espriella vinculó a Iván Cepeda con grupos armados y defendió respaldo de El Heraldo - crédito Colprensa

El respaldo público manifestado por el diario El Heraldo al candidato Abelardo de la Espriella generó otro agudo cruce entre el aspirante presidencial de la oposición e Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico.

Durante su acto final en Barranquilla, Cepeda centró su discurso en una crítica severa hacia los sectores tradicionales del departamento y el rol de la prensa local. “Desde la hacienda El Ubérrimo hasta los que han gobernado con métodos clientelares este departamento”, afirmó ante sus seguidores, en alusión a figuras históricas y estructuras políticas asociadas al poder regional.

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Iván Cepeda se despachó contra El Heraldo por apoyar la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella - crédito Luisa González7REUTERS

El candidato del Pacto Histórico cuestionó que “los mismos que ahora anuncian a través del principal periódico de la ciudad, un diario que tuvo tradición liberal, su respaldo a la opción fascista en la cual contienda electoral”. Cepeda repitió la expresión “opción fascista” y calificó el pronunciamiento de El Heraldo como “deplorable”.

El señalamiento de Iván Cepeda generó una reacción inmediata de su contrincante, el también aspirante a la Casa de Nariño, Abelardo de la Espriella, quien defendió el apoyo del medio y arremetió contra el candidato de izquierda y su entorno político por medio de su cuenta oficial de X.

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“A Cepeda lo apoyan los bandidos, los narcos, toda la criminalidad; lo apoya Petro, el socio del narco Maduro. A mí me apoya el Pueblo”, expresó De la Espriella, incluyendo al presidente de la República Gustavo Petro en sus acusaciones.

El aspirante sostuvo que su candidatura cuenta con el respaldo del “Pueblo” y valoró la decisión de El Heraldo de hacer público su apoyo: “Ha tenido la responsabilidad ciudadana una institución respetable de la información, como lo es El Heraldo, de anunciar, como en cualquier democracia libre, que apoya mi candidatura”.

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Abelardo de la Espriella vinculó a Iván Cepeda con grupos armados y defiende respaldo de El Heraldo - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

De acuerdo con De la Espriella, las críticas de Cepeda y del presidente Petro contra el medio buscan “perfilar a El Heraldo como si un medio privado, libre, no pudiese expresar su opinión”.

El candidato aseguró que la postura de sus rivales expone al periódico ante riesgos: “Mientras los criminales obligan, a punta de fusil, a votar por Cepeda y los otros criminales, desde el gobierno, usan el sistema público informativo para catapultarlo desde una señal que pertenece a todos los colombianos, la mascota de Petro lee en sus hojas, en las que le han escrito un libreto, el perfilamiento en contra de la prensa libre”.

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La disputa por el respaldo de El Heraldo a De la Espriella por medio de una editorial, se ha convertido en toda una controversia en pleno cierre de campañas.

De la Espriella insistió en que “Petro y Cepeda acuden a todas las formas de lucha; su postura contra El Heraldo no solo viola la libertad de prensa y de expresión, sino que lo pone en la mira de los terroristas”.

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Abelardo de la Espriella pidió vigilancia internacional y acusó a Gustavo Petro e Iván Cepeda de hostigar a la prensa - crédito Juan David Duque/REUTERS

El aspirante asoció el señalamiento contra el diario con posibles amenazas: “Las Farc, los elenos y demás hierbas del pantano son el brazo armado de Petro y Cepeda y, a partir de ese ataque coordinado, el periódico El Heraldo ha quedado expuesto ante esos criminales: solo por usar sus derechos fundamentales a elegir y a la libre expresión”.

La controversia no solo se ha limitado a la confrontación verbal. Abelardo de la Espriella solicitó la vigilancia internacional del proceso electoral, al advertir que “la comunidad internacional ponga la lupa en las elecciones de Colombia. Petro y su candidato no se resignan a la idea de que el Pueblo los repudia y están acudiendo a todo tipo de trapisondas para meterle mano al proceso electoral”.

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El aspirante cerró su intervención con un llamado enfático a la defensa de la institucionalidad: “No lo vamos a permitir. ¡Firme por la Patria!”