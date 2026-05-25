Colombia

Agarrón entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, por respaldo del diario El Heraldo a la candidatura de la oposición: “La opción fascista en la cual contienda electoral”

El aparente respaldo de un medio de comunicación hacia el también abogado desató la furia del candidato presidencial del Pacto Histórico, que calificó la decisión del diario como apoyo a una “opción fascista”

Guardar
Google icon
Abelardo de la Espriella vinculó a Iván Cepeda con grupos armados y defendió respaldo de El Heraldo - crédito Colprensa
Abelardo de la Espriella vinculó a Iván Cepeda con grupos armados y defendió respaldo de El Heraldo - crédito Colprensa

El respaldo público manifestado por el diario El Heraldo al candidato Abelardo de la Espriella generó otro agudo cruce entre el aspirante presidencial de la oposición e Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico.

Durante su acto final en Barranquilla, Cepeda centró su discurso en una crítica severa hacia los sectores tradicionales del departamento y el rol de la prensa local. “Desde la hacienda El Ubérrimo hasta los que han gobernado con métodos clientelares este departamento”, afirmó ante sus seguidores, en alusión a figuras históricas y estructuras políticas asociadas al poder regional.

PUBLICIDAD

Iván Cepeda se despachó contra El Heraldo por apoyar la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella - crédito Luisa González7REUTERS
Iván Cepeda se despachó contra El Heraldo por apoyar la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella - crédito Luisa González7REUTERS

El candidato del Pacto Histórico cuestionó que “los mismos que ahora anuncian a través del principal periódico de la ciudad, un diario que tuvo tradición liberal, su respaldo a la opción fascista en la cual contienda electoral”. Cepeda repitió la expresión “opción fascista” y calificó el pronunciamiento de El Heraldo como “deplorable”.

El señalamiento de Iván Cepeda generó una reacción inmediata de su contrincante, el también aspirante a la Casa de Nariño, Abelardo de la Espriella, quien defendió el apoyo del medio y arremetió contra el candidato de izquierda y su entorno político por medio de su cuenta oficial de X.

PUBLICIDAD

A Cepeda lo apoyan los bandidos, los narcos, toda la criminalidad; lo apoya Petro, el socio del narco Maduro. A mí me apoya el Pueblo”, expresó De la Espriella, incluyendo al presidente de la República Gustavo Petro en sus acusaciones.

El aspirante sostuvo que su candidatura cuenta con el respaldo del “Pueblo” y valoró la decisión de El Heraldo de hacer público su apoyo: “Ha tenido la responsabilidad ciudadana una institución respetable de la información, como lo es El Heraldo, de anunciar, como en cualquier democracia libre, que apoya mi candidatura”.

Abelardo de la Espriella vinculó a Iván Cepeda con grupos armados y defiende respaldo de El Heraldo - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Abelardo de la Espriella vinculó a Iván Cepeda con grupos armados y defiende respaldo de El Heraldo - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

De acuerdo con De la Espriella, las críticas de Cepeda y del presidente Petro contra el medio buscan “perfilar a El Heraldo como si un medio privado, libre, no pudiese expresar su opinión”.

El candidato aseguró que la postura de sus rivales expone al periódico ante riesgos: “Mientras los criminales obligan, a punta de fusil, a votar por Cepeda y los otros criminales, desde el gobierno, usan el sistema público informativo para catapultarlo desde una señal que pertenece a todos los colombianos, la mascota de Petro lee en sus hojas, en las que le han escrito un libreto, el perfilamiento en contra de la prensa libre”.

La disputa por el respaldo de El Heraldo a De la Espriella por medio de una editorial, se ha convertido en toda una controversia en pleno cierre de campañas.

De la Espriella insistió en que “Petro y Cepeda acuden a todas las formas de lucha; su postura contra El Heraldo no solo viola la libertad de prensa y de expresión, sino que lo pone en la mira de los terroristas”.

Abelardo de la Espriella pidió vigilancia internacional y acusó a Gustavo Petro e Iván Cepeda de hostigar a la prensa - crédito Juan David Duque/REUTERS
Abelardo de la Espriella pidió vigilancia internacional y acusó a Gustavo Petro e Iván Cepeda de hostigar a la prensa - crédito Juan David Duque/REUTERS

El aspirante asoció el señalamiento contra el diario con posibles amenazas: “Las Farc, los elenos y demás hierbas del pantano son el brazo armado de Petro y Cepeda y, a partir de ese ataque coordinado, el periódico El Heraldo ha quedado expuesto ante esos criminales: solo por usar sus derechos fundamentales a elegir y a la libre expresión”.

La controversia no solo se ha limitado a la confrontación verbal. Abelardo de la Espriella solicitó la vigilancia internacional del proceso electoral, al advertir que “la comunidad internacional ponga la lupa en las elecciones de Colombia. Petro y su candidato no se resignan a la idea de que el Pueblo los repudia y están acudiendo a todo tipo de trapisondas para meterle mano al proceso electoral”.

El aspirante cerró su intervención con un llamado enfático a la defensa de la institucionalidad: “No lo vamos a permitir. ¡Firme por la Patria!”

Temas Relacionados

Abelardo de la EspriellaIván CepedaCandidatos presidencialesMedios de comunicaciónColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Aliste el paraguas: una onda tropical llegaría a Colombia el miércoles 27 de mayo, según Max Henríquez; estas zonas registrarían lluvias

El meteorólogo aseguró que el centro y la zona Pacífica serían las regiones más afectadas por las lluvias intensas que podrían registrarse durante la última semana de mayo

Aliste el paraguas: una onda tropical llegaría a Colombia el miércoles 27 de mayo, según Max Henríquez; estas zonas registrarían lluvias

Convocatoria de la selección Colombia - EN VIVO: se definen los 26 elegidos por Néstor Lorenzo para la Copa Mundial de la FIFA

La Federación Colombiana de Fútbol citó a una rueda de prensa en su sede deportiva de Bogotá para dar a conocer la lista de jugadores convocados para la Copa del Mundo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá

Convocatoria de la selección Colombia - EN VIVO: se definen los 26 elegidos por Néstor Lorenzo para la Copa Mundial de la FIFA

Quién es Dan Newlin, abogado y amigo de Donald Trump que fue invitado al cierre de campaña de Abelardo de la Espriella en Barranquilla

El jurista norteamericano estuvo presente con el candidato presidencial durante su compromiso en el Caribe colombiano

Quién es Dan Newlin, abogado y amigo de Donald Trump que fue invitado al cierre de campaña de Abelardo de la Espriella en Barranquilla

Atentaron contra Raúl Montes, exmano derecha de alias La Gata, en Barranquilla: qué se sabe

Durante el ataque se habría capturado a uno de los agresores y los heridos estarían en la clínica Reina Catalina

Atentaron contra Raúl Montes, exmano derecha de alias La Gata, en Barranquilla: qué se sabe

Carolina Ramírez se prepara para la llegada de su primer hijo: “Ya en las buenas manos de la partera”

La actriz mostró cómo avanzan los preparativos de su cuerpo para darle la bienvenida a su bebé, que ya alcanza la semana 39 en el vientre, y cuenta las horas para poder tenerlo en sus brazos

Carolina Ramírez se prepara para la llegada de su primer hijo: “Ya en las buenas manos de la partera”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ejército Nacional denunció ataque con explosivos a tropas en Guaviare y advirtió riesgos para la población civil

Ejército Nacional denunció ataque con explosivos a tropas en Guaviare y advirtió riesgos para la población civil

ELN vuelve a atacar con drones una estación de Policía en Chocó: comunidades pide cese de hostilidades

ELN se adjudicó masacre de Ábrego, en Norte de Santander, que dejó seis muertos, incluido el líder social Freiman David Velásquez

Avión de la Policía Nacional fue atacado en Norte de Santander, hay tres uniformados heridos y ofrecen $100 millones por información

Arauca, Cauca y Antioquia, las zonas en las que más líderes sociales son asesinados en Colombia

ENTRETENIMIENTO

Carolina Ramírez se prepara para la llegada de su primer hijo: “Ya en las buenas manos de la partera”

Carolina Ramírez se prepara para la llegada de su primer hijo: “Ya en las buenas manos de la partera”

Maluma sorprendió en el ‘Show de Jimmy Fallon’ con una anécdota de la visita de Shakira a su finca en Medellín: “Montó a caballo”

La final de ‘La casa de los famosos Colombia’ ya tiene a sus cuatro finalistas: esta es la fecha confirmada

Andrés Cepeda decidió cambiar su reacción a los memes políticos de los que fue centro: “Porque usted lo ha pedido”

Claudia Palacios confesó que deseó la muerte de su mamá y lo que eso significó en su vida: “Sentía que no podía seguir”

Deportes

Convocatoria de la selección Colombia - EN VIVO: se definen los 26 elegidos por Néstor Lorenzo para la Copa Mundial de la FIFA

Convocatoria de la selección Colombia - EN VIVO: se definen los 26 elegidos por Néstor Lorenzo para la Copa Mundial de la FIFA

Barristas de Flamengo fueron a protestar a la casa de Jorge Carrascal por su expulsión ante el Palmeiras y el colombiano al parecer estaba de fiesta

Cruz Azul se coronó campeón del Clausura 2026 en México: Kevin Mier y Willer Ditta dejaron sin título a Efraín Juárez

La FIFA se reunió con el presidente de la Federación de República Democrática del Congo: preocupación por epidemia de ébola en el país que será rival de Colombia en el Mundial

Orgullo colombiano: Lucía Bautista, squashista colombiana, quedó subcampeona del campeonato ECO Open 2026