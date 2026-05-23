Colombia

Ofensiva de las Fuerzas Militares contra el Clan del Golfo: cinco cabecillas neutralizados y drones para atentados incautados

Fuentes de Infobae Colombia confirmaron que continuarán los operativos contra el grupo armado delincuencial

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Clan del Golfo
El grupo armado está adelantando el inicio de un diálogo de paz con el Estado - crédito Colprensa

A pesar de los avances para concretar el inicio de un proceso de paz con el Clan del Golfo en Qatar, el Ministerio de Defensa ha confirmado que hasta el momento no existe ningún tipo de cese al fuego con este grupo armado.

Es por ello que a nivel nacional se siguen adelantando operaciones militares para atacar las estructuras principales del grupo delincuencial que se autorreconoce como Autodefensas Gaitanista de Colombia.

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Precisamente, en las últimas horas se registró un ataque con un frente del Clan del Golfo en Lomas de Chupei, en Sipí, Chocó, en donde las operaciones ofensivas han provocado que las unidades del Ejército Nacional recuperen territorio utilizado para delinquir por parte del Gaor.

Fuentes de Infobae Colombia confirmaron que hasta el momento habría cinco integrantes de este grupo armado dados de baja; sin embargo, se prevé que la cifra podría ser superior.

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La cifra oficial será confirmada en cuanto terminen los combates y las unidades de las Fuerzas Militares puedan hacer un balance de los operativos que se han adelantado.

Las dinámicas delictivas impulsadas por la tercerización y alianzas con bandas locales han modificado el panorama en zonas estratégicas y agudizan los desafíos para las autoridades encargadas de la seguridad - crédito Fundación Pares / @anateresabernal / X
No existe un cese al fuego entre el Clan del Golfo y las Fuerzas Militares - crédito Colprensa

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