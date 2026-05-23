Colombia

Abogado de la familia de Yulixa Toloza pidió que el caso se vuelva ejemplo para el futuro: “No pueden seguir”

Juan Camilo Caicedo pidió que el Gobierno y la Fiscalía gestionen la extradición de los capturados en Venezuela para marcar un precedente

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Caso Yulixa Toloza
El abogado de la familia Toloza pide que el caso marque un precedente para que no sigan funcionando centros estéticos de manera irregular - crédito Visuales IA

En Colombia sigue generando indignación todo lo registrado con la desaparición y asesinato de Yulixa Toloza, una mujer de 52 años de la que se perdió su rastro luego de ingresar a un centro estético irregular para someterse a una intervención quirúrgica.

Luego de la desaparición de la mujer y de los propietarios y el cirujano que trabajaban en el lugar ubicado en Venecia, Bogotá, las autoridades comenzaron un proceso de búsqueda que finalizó el 19 de mayo cuando fue ubicado el cuerpo sin vida de Toloza en una vía de Cundinamarca.

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La Policía también capturó a dos sujetos de nacionalidad venezolana que iban a desaparecer el vehículo en el que fue trasladada la mujer y en el que se presume escaparon los demás involucrados en el crimen hasta llegar a Cúcuta y pasar la frontera con Venezuela.

El proceso contra dos individuos señalados de encubrir pruebas en la investigación por el fallecimiento de Yulixa Toloza avanza mientras permanecen en detención preventiva y se espera la definición de la legalidad de sus capturas - crédito Fiscalia
Estos individuos fueron capturados cuando intentaban desaparecer el vehículo en el que fue retirada Toloza del centro estético - crédito Policía Nacional

Precisamente, en el vecino país se registró la detención de María Fernanda Delgado (dueña del centro estético), su esposo y el cirujano que habría intervenido a Toloza; sin embargo, hay dudas sobre la justicia que podría tener el caso por las leyes venezolanas que prohíben la extradición de sus connacionales.

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Debido al último punto, el abogado de la familia de Yulixa Toloza habló con El Espectador para resaltar la importancia de que el proceso termine con una condena ejemplar que exponga la gravedad de lo registrado.

En primer lugar, el jurista Juan Camilo Caicedo mencionó que en el caso se debe replicar con los capturados en Venezuela lo registrado con los dos sujetos que estaban intentando desaparecer el vehículo en el que fue trasladado la víctima.

“Hubo una imputación por dos delitos contra las dos personas que estaban destinadas a ocultar el vehículo en el que la señora Yulixa fue transportada, para despojarse del cuerpo. Se les imputaron los delitos de favorecimiento y ocultamiento o destrucción de elemento material probatorio”.

Los detenidos enfrentarán cargos por desaparición forzada, secuestro simple, omisión de socorro y destrucción de pruebas, de acuerdo con la Fiscalía colombiana - crédito SIP Portuguesa
La dueña del centro estético, su pareja y el cirujano que intervino a Yulixa Toloza fueron capturados en Venezuela - crédito SIP Portuguesa

Precisamente, sobre las pruebas en contra de los imputados en Colombia, el abogado mencionó que la evidencia más sólida es la conversación que sostuvo Delgado con los ciudadanos venezolanos. “Ella le menciona que cuando vayan a despojarse del vehículo usen tapabocas, que miren para todos lados, que no miren cámaras”.

Caicedo habló de los problemas que tendrá Colombia para tener en el país a los extranjeros que lograron escapar a Venezuela luego de deshacerse del cuerpo de Yulixa Toloza.

El inconveniente principal es que estas personas huyeron a su país de origen, Venezuela, y la Constitución venezolana tiene una prohibición de extradición. No obstante, existe el Tratado Bolivariano de 1911, que sigue vigente y avala la extradición entre las naciones bolivarianas”.

En ese sentido, el jurista mencionó la responsabilidad que tendrá la Fiscalía y el Gobierno nacional para gestionar la extradición de las tres personas que son claves para el caso.

Aquí la Fiscalía y el Estado colombiano tendrán que hacer su tarea: solicitar la extradición y solicitar que se aplique el artículo 27 de la Convención de Viena, que establece que los tratados internacionales son obligatorios para las partes... La Fiscalía tendrá que avanzar con el proceso, ya sea con ellos respondiendo desde la distancia o con una declaratoria de contumacia, para que el proceso siga en Colombia”.

Caso Yulixa Toloza
El abogado de la familia de Yulixa Toloza pidió que el Gobierno y la Fiscalía gestionen la extradición de los capturados en Venezuela - crédito Visiip

Sobre la importancia del caso, el abogado puntualizó al indicar que lo registrado con Yulixa Toloza no puede repetirse en el país y que los ciudadanos extranjeros no pueden delinquir y luego escapar del territorio nacional para no responder por sus actos.

“Aquí se necesita garantizar el derecho a la verdad de las víctimas. Necesitamos saber qué fue lo que ocurrió con Yulixa. Existe una verdad procesal, pero, además, se tienen que enviar mensajes. El primero es que estos procedimientos estéticos en lugares no apropiados y fraudulentos no pueden seguir ocurriendo ni en Bogotá ni en ninguna ciudad del país”.

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