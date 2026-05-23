Colombia

Shakira consigue que Messi hable en inglés para el himno oficial del Mundial 2026, junto a Burna Boy, sorprendiendo al mundo entero

El astro argentino deja atrás su timidez idiomática para sumarse a la fiesta de la canción ‘Dai Dai’, acompañado por figuras como Kylian Mbappé y Erling Haaland en un video que ya bate récords de visitas

Guardar
Google icon
El estreno oficial del video de 'Dai Dai' sorprende a millones al mostrar a Messi declarando 'We are ready' junto a otras estrellas internacionales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
El estreno oficial del video de 'Dai Dai' sorprende a millones al mostrar a Messi declarando 'We are ready' junto a otras estrellas internacionales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La fiebre del fútbol y la música se unen en vísperas de la Copa Mundial de la FIFA 2026, y una vez más, Shakira se convierte en el rostro y la voz de un evento global. El 14 de mayo, la artista colombiana sorprendió al mundo al lanzar, junto al nigeriano Burna Boy, la canción Dai Dai, seleccionada como tema oficial del Mundial que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos a partir del 11 de junio.

Sin embargo, el verdadero revuelo lo causó el estreno del video oficial— publicado en la mañana del 23 de mayo de 2026 en YouTube—, en el que la presencia de estrellas del fútbol internacional y, en particular, la curiosa actuación de Lionel Messi hablando en inglés, capturaron la atención de millones.

PUBLICIDAD

Un video mundialista con sabor global y guiños históricos

El videoclip de Dai Dai, con una duración de cuatro minutos, marca el inicio del ambiente mundialista. Desde los primeros segundos, el video reúne a 12 de los futbolistas más icónicos del planeta, quienes, mirando a cámara, declaran en inglés: “We are ready”. Entre ellos figuran Kylian Mbappé, Harry Kane, Luis Díaz, Vinícius Júnior, Alphonso Davies, Christian Pulisic, Takefusa Kubo, Jamal Musiala, Santiago Giménez, Rodrigo Hernández, Erling Haaland y, sorprendentemente, Lionel Messi.

La icónica aparición del argentino en el video de la Copa Mundial emociona por su guiño idiomático y un mensaje de automejora - crédito Shakira/YouTube

La participación del argentino más laureado de la historia no solo suma brillo al proyecto, sino que representa un hito personal y cultural: Messi acepta hablar en inglés para un video oficial, sumándose al storytelling internacional impulsado por Shakira y Burna Boy para la máxima cita del fútbol.

PUBLICIDAD

El reto idiomático de Messi: una deuda saldada (al menos por unos segundos)

La aparición de Messi hablando en inglés en el video de Shakira no es un simple guiño cosmopolita. Es un pequeño gran logro para un jugador que, hasta ahora, había preferido mantenerse en la comodidad de su lengua materna en apariciones públicas. En 2016, cuando el FC Barcelona celebró el Año Nuevo Chino, sus compañeros Neymar y Luis Suárez se atrevieron con el mandarín, mientras que Messi cerró el video con un sencillo “Feliz año nuevo chino” en español, evitando el reto idiomático.

El propio Messi ha reconocido públicamente, en su charla con Nahuel Guzmán para el pódcast Miro de Atrás, que lamenta no haber estudiado inglés de niño: “El no haber aprendido inglés de chico, he tenido tiempo de haber estudiado aunque sea inglés y no lo hice y me arrepiento un montón porque después vives situaciones de estar con personalidades increíbles para poder hablar, tener una buena charla y te sientes medio ignorante y ahí dices «qué boludo, cómo perdí el tiempo»”.

El astro argentino deja atrás su timidez idiomática para sumarse a la fiesta de la canción ‘Dai Dai’, acompañado por figuras como Kylian Mbappé y Erling Haaland en un video que ya bate récords de visitas - crédito Bernadett Szabo/REUTERS
El astro argentino deja atrás su timidez idiomática para sumarse a la fiesta de la canción ‘Dai Dai’, acompañado por figuras como Kylian Mbappé y Erling Haaland en un video que ya bate récords de visitas - crédito Bernadett Szabo/REUTERS

Por eso, su breve pero significativa frase “We are ready” en el video de Dai Dai se convierte en un símbolo de apertura y autodesafío, así como un recordatorio del alcance global de la música y el fútbol.

El lanzamiento de ‘Dai Dai’ no solo representa el regreso de Shakira al universo de los himnos mundialistas, también un acto de convergencia cultural sin precedentes. La barranquillera, junto a Burna Boy, logra lo que ni los entrenadores ni los patrocinadores pudieron: que Messi y otras figuras globales se unan en una sola voz, superando barreras idiomáticas y geográficas.

La canción, de ritmos afrofusión y pop latino, pretende ser el soundtrack de un Mundial histórico: el primero en celebrarse en tres países y con la participación de 48 selecciones de todos los continentes. El video, que inicia con la presentación coral de los futbolistas, sigue con escenas de celebración, danza y fútbol callejero en escenarios icónicos de Canadá, México y Estados Unidos, intercaladas con imágenes de Shakira y Burna Boy.

Para Messi, esta aparición supone también un mensaje a las nuevas generaciones. Como él mismo lo expresó en la citada entrevista, uno de sus grandes consejos para sus hijos y jóvenes futbolistas es no descuidar la educación y el aprendizaje de otros idiomas: “El fútbol es una forma de vivir y te enseña muchísimo, te da valores muy fuertes. [...] Yo me arrepiento de muchísimas cosas y se lo digo a mis hijos. El tener una buena educación, el estudiar, el estar preparado”.

El lanzamiento de “Dai Dai” marca el regreso de Shakira a la música mundialista, con la colaboración de Burna Boy y una fusión de ritmos latinos y africanos - crédito captura de pantalla Shakira / Youtube
Desde celebraciones y bailes hasta mensajes inspiradores, el videoclip crea un ambiente de unión global para el Mundial, mostrando un lado de Messi que motiva a las nuevas generaciones a superar retos - crédito captura de pantalla Shakira / Youtube

La música, en este caso, se convierte en el vehículo para que el astro argentino salde, aunque sea por unos segundos, su deuda con el inglés y demuestre que siempre se puede aprender y reinventarse, sin importar los títulos o la fama.

Temas Relacionados

Copa Mundial FIFA 2026ShakiraLionel MessiColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Resultados Super Astro Sol hoy 23 de mayo: verifique el signo ganador

Ya están disponibles los números ganadores correspondientes al primer sorteo del día. Pueden consultarse a continuación

Resultados Super Astro Sol hoy 23 de mayo: verifique el signo ganador

Iván Cepeda lidera intención de voto en encuesta para la primera vuelta: Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella le siguen la pista

Los resultados de la encuestadora Tempo indican que el candidato de la izquierda cuenta con mayor respaldo de la población joven y los ciudadanos de Bogotá y los santanderes

Iván Cepeda lidera intención de voto en encuesta para la primera vuelta: Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella le siguen la pista

Petro se despachó contra el ELN por masacre en Ábrego, Norte de Santander: “Conocí esas personas asesinadas”

El grupo armado se atribuyó el hecho violento y explicó cómo ocurrieron los hechos. Entre las víctimas hay un líder social

Petro se despachó contra el ELN por masacre en Ábrego, Norte de Santander: “Conocí esas personas asesinadas”

Colombia elige presidente sin debates: los favoritos apuestan por redes y espacios con menos margen para el error

Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda no han estado juntos en un debate a pesar de que lideran las encuestas de intención de voto

Colombia elige presidente sin debates: los favoritos apuestan por redes y espacios con menos margen para el error

El festival Autores Materiales 2026 trae lo mejor de la música cubana a Bogotá

Un encuentro musical con pluralidad generacional y emociones se lleva a cabo en el Teatro Colsubsidio, con protagonistas de la canción de autor y exponentes de la fusión latinoamericana

El festival Autores Materiales 2026 trae lo mejor de la música cubana a Bogotá
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

ELN se adjudicó masacre de Ábrego, en Norte de Santander, que dejó seis muertos, incluido el líder social Freiman David Velásquez

ELN se adjudicó masacre de Ábrego, en Norte de Santander, que dejó seis muertos, incluido el líder social Freiman David Velásquez

Avión de la Policía Nacional fue atacado en Norte de Santander, hay tres uniformados heridos y ofrecen $100 millones por información

Arauca, Cauca y Antioquia, las zonas en las que más líderes sociales son asesinados en Colombia

La JEP desmontó versión sobre la operación Orión: paramilitares sí estaban armados durante la intervención

ELN difundió prueba de supervivencia de agentes del CTI secuestrados y reveló grave estado de salud de uno de ellos

ENTRETENIMIENTO

Maluma regresó al ‘Show de Jimmy Fallon’ reveló detalles de su paternidad y habló del video en el que Shakira monta uno de sus caballos

Maluma regresó al ‘Show de Jimmy Fallon’ reveló detalles de su paternidad y habló del video en el que Shakira monta uno de sus caballos

⁠'Mañana Express’ del Canal RCN llegaría a su fin: esta sería la fecha de su última emisión

Shakira ya estrenó el video oficial de ‘Dai Dai’, el tema del Mundial 2026: la colombiana conquistó con su baile

Eidevin López y Yuli Ruiz, exparticipantes de La casa de los famosos Colombia, fueron víctimas de un robo a mano armada en Guatapé

El truco casero para proteger el cabello antes de lavarlo: creadora de contenido colombiana reveló cómo hacer un buen prechampú en casa

Deportes

Atlético Nacional vs. Tolima EN VIVO, semifinales Liga BetPlay: siga el minuto a minuto online en el Atanasio Girardot

Atlético Nacional vs. Tolima EN VIVO, semifinales Liga BetPlay: siga el minuto a minuto online en el Atanasio Girardot

Junior vs. Santa Fe EN VIVO, semifinales Liga BetPlay: siga el minuto a minuto online del partido en el Romelio Martínez

Bayern Múnich es campeón de la Copa de Alemania gracias a Luis Díaz: hizo asistencia en goleada 3-0 sobre el Stuttgart

Luis Díaz cerró su primera temporada con Bayern Múnich con otro título: estos son sus números finales

Extécnico de Jhon Jáder Durán y Yáser Asprilla defendió a las figuras de la selección Colombia: “Son el recambio”