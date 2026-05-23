Shakira consigue que Messi hable en inglés para el himno oficial del Mundial 2026, junto a Burna Boy, sorprendiendo al mundo entero

El estreno oficial del video de 'Dai Dai' sorprende a millones al mostrar a Messi declarando 'We are ready' junto a otras estrellas internacionales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La fiebre del fútbol y la música se unen en vísperas de la Copa Mundial de la FIFA 2026, y una vez más, Shakira se convierte en el rostro y la voz de un evento global. El 14 de mayo, la artista colombiana sorprendió al mundo al lanzar, junto al nigeriano Burna Boy, la canción Dai Dai, seleccionada como tema oficial del Mundial que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos a partir del 11 de junio.

Sin embargo, el verdadero revuelo lo causó el estreno del video oficial— publicado en la mañana del 23 de mayo de 2026 en YouTube—, en el que la presencia de estrellas del fútbol internacional y, en particular, la curiosa actuación de Lionel Messi hablando en inglés, capturaron la atención de millones.

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Un video mundialista con sabor global y guiños históricos

El videoclip de Dai Dai, con una duración de cuatro minutos, marca el inicio del ambiente mundialista. Desde los primeros segundos, el video reúne a 12 de los futbolistas más icónicos del planeta, quienes, mirando a cámara, declaran en inglés: “We are ready”. Entre ellos figuran Kylian Mbappé, Harry Kane, Luis Díaz, Vinícius Júnior, Alphonso Davies, Christian Pulisic, Takefusa Kubo, Jamal Musiala, Santiago Giménez, Rodrigo Hernández, Erling Haaland y, sorprendentemente, Lionel Messi.

La icónica aparición del argentino en el video de la Copa Mundial emociona por su guiño idiomático y un mensaje de automejora - crédito Shakira/YouTube

La participación del argentino más laureado de la historia no solo suma brillo al proyecto, sino que representa un hito personal y cultural: Messi acepta hablar en inglés para un video oficial, sumándose al storytelling internacional impulsado por Shakira y Burna Boy para la máxima cita del fútbol.

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El reto idiomático de Messi: una deuda saldada (al menos por unos segundos)

La aparición de Messi hablando en inglés en el video de Shakira no es un simple guiño cosmopolita. Es un pequeño gran logro para un jugador que, hasta ahora, había preferido mantenerse en la comodidad de su lengua materna en apariciones públicas. En 2016, cuando el FC Barcelona celebró el Año Nuevo Chino, sus compañeros Neymar y Luis Suárez se atrevieron con el mandarín, mientras que Messi cerró el video con un sencillo “Feliz año nuevo chino” en español, evitando el reto idiomático.

El propio Messi ha reconocido públicamente, en su charla con Nahuel Guzmán para el pódcast Miro de Atrás, que lamenta no haber estudiado inglés de niño: “El no haber aprendido inglés de chico, he tenido tiempo de haber estudiado aunque sea inglés y no lo hice y me arrepiento un montón porque después vives situaciones de estar con personalidades increíbles para poder hablar, tener una buena charla y te sientes medio ignorante y ahí dices «qué boludo, cómo perdí el tiempo»”.

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El astro argentino deja atrás su timidez idiomática para sumarse a la fiesta de la canción ‘Dai Dai’, acompañado por figuras como Kylian Mbappé y Erling Haaland en un video que ya bate récords de visitas - crédito Bernadett Szabo/REUTERS

Por eso, su breve pero significativa frase “We are ready” en el video de Dai Dai se convierte en un símbolo de apertura y autodesafío, así como un recordatorio del alcance global de la música y el fútbol.

El lanzamiento de ‘Dai Dai’ no solo representa el regreso de Shakira al universo de los himnos mundialistas, también un acto de convergencia cultural sin precedentes. La barranquillera, junto a Burna Boy, logra lo que ni los entrenadores ni los patrocinadores pudieron: que Messi y otras figuras globales se unan en una sola voz, superando barreras idiomáticas y geográficas.

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La canción, de ritmos afrofusión y pop latino, pretende ser el soundtrack de un Mundial histórico: el primero en celebrarse en tres países y con la participación de 48 selecciones de todos los continentes. El video, que inicia con la presentación coral de los futbolistas, sigue con escenas de celebración, danza y fútbol callejero en escenarios icónicos de Canadá, México y Estados Unidos, intercaladas con imágenes de Shakira y Burna Boy.

Para Messi, esta aparición supone también un mensaje a las nuevas generaciones. Como él mismo lo expresó en la citada entrevista, uno de sus grandes consejos para sus hijos y jóvenes futbolistas es no descuidar la educación y el aprendizaje de otros idiomas: “El fútbol es una forma de vivir y te enseña muchísimo, te da valores muy fuertes. [...] Yo me arrepiento de muchísimas cosas y se lo digo a mis hijos. El tener una buena educación, el estudiar, el estar preparado”.

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Desde celebraciones y bailes hasta mensajes inspiradores, el videoclip crea un ambiente de unión global para el Mundial, mostrando un lado de Messi que motiva a las nuevas generaciones a superar retos - crédito captura de pantalla Shakira / Youtube

La música, en este caso, se convierte en el vehículo para que el astro argentino salde, aunque sea por unos segundos, su deuda con el inglés y demuestre que siempre se puede aprender y reinventarse, sin importar los títulos o la fama.