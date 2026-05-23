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Hora y dónde ver en Colombia River vs. Belgrano: la final del fútbol argentino tendrá sabor cafetero

Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño pelearán por el título con la Banda Cruzada ante el Pirata, en un duelo especial para cerrar el semestre y unirse a la selección Tricolor

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Kevin Castaño y Juan Fernando Quintero
Kevin Castaño y Juan Fernando Quintero pelearán por el título en Argentina con River Plate ante Belgrano - crédito River Plate / Reuters

Los futbolistas colombianos están cerrando su temporada en el exterior, algunos de ellos con un título bajo el brazo y otros en medio de la preocupación porque buscarían un nuevo club para la siguiente campaña en el segundo semestre, uno de esos casos sería el de James Rodríguez.

Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño disputarán la final de la liga argentina con River Plate, en una oportunidad enorme para salir campeones del Torneo Apertura frente a Belgrano de Córdoba, un rival que puede complicarle las cosas a la Banda Cruzada en la definición.

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Cabe recordar que ambos jugadores integran la prelista de 55 futbolistas de la selección Colombia, que el 25 de mayo viajará a Bogotá para continuar con sus trabajos de cara al amistoso frente a Costa Rica, la despedida ante los aficionados en El Campín y anunciar la lista de 26 convocados para el Mundial 2026.

Hora y dónde ver River vs. Belgrano

En el cierre del primer semestre de 2026, una de las definiciones que llama la atención está en Argentina, donde el Millonario, que se recuperó rápidamente, tras la salida del técnico Marcelo Gallardo, es el favorito para sumar una nueva estrella ante el Pirata, que es la sorpresa del campeonato.

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El duelo de River Plate y Belgrano de Córdoba será el domingo 24 de mayo, desde las 1:30 p. m., hora colombiana, y se podrá ver por el canal de deportes Espn para toda América Latina, así como por Disney+ Premium, para que los aficionados lo disfruten desde cualquier plataforma.

El colombiano ya hizo su primera sesión de entrenamiento con el cuadro Millonario - crédito @RiverPlate / X
Kevin Castaño espera cerrar de la mejor manera el semestre con River, con una buena presentación para salir campeón de liga - crédito @RiverPlate / X

La final del Torneo Apertura es a partido único, como lo fue en sus rondas definitivas, y se dará en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, es el segundo escenario más grande en Argentina con 57.000 espectadores, por detrás del Monumental, y se espera un lleno total en las tribunas.

Juan Fernando Quintero aspira a ser la figura de la final con River, luego de sus últimas actuaciones en el campeonato local y la Copa Sudamericana, que le dieron un nuevo aire con la institución porque venía de algunos encuentros en los que se le vio de bajo nivel, pero mejoró considerablemente.

Juan Fernando Quintero es una de las cartas de River para hacerle frente a Belgrano en Córdoba - crédito Agustín Marcarián/REUTERS
Juan Fernando Quintero es una de las cartas de River para hacerle frente a Belgrano en Córdoba - crédito Agustín Marcarián/REUTERS

Como dato a tener en cuenta, el duelo de River y Belgrano está lleno de historia por lo que pasó a mediados de 2011, cuando ambos equipos disputaron la promoción a la primera división y el Pirata se quedó con el ascenso, mandando a la Banda Cruzada a la “B”, en un hecho que marcó para siempre el fútbol argentino.

¿“Juanfer” se despediría de River?

El futuro de Juan Fernando Quintero en River Plate quedó bajo especulación en Argentina ante la posibilidad de una salida después del Mundial 2026, y su representante Rodrigo Riep aseguró que el mediocampista “tiene mercado” y que cualquier decisión dependerá de dónde se sienta cómodo, según declaraciones a DSports Radio.

El empresario enmarcó el escenario en el recorrido del futbolista con la selección Colombia y anticipó que la definición llegará tras el torneo: “Estamos hablando de una persona que jugará tres Mundiales. Después de la Copa del Mundo veremos, los jugadores de este estilo quieren ser felices jugando. Donde él sea feliz, allí será”.

Juan Fernando Quintero
Juan Fernando Quintero se unirá a la concentración de la selección Colombia y, después del Mundial 2026, analizará su futuro - crédito FCF

El agente también vinculó el posible cambio de aire con el presente deportivo del jugador, que habría perdido protagonismo desde la llegada de Eduardo Coudet al cuerpo técnico: “Los equipos más importantes del planeta juegan con volantes creativos porque son buenos con la pelota. Son los jugadores por los que uno paga: Messi, Ronaldinho, Juanfer, Cherki. En el contexto previo a la salida de Gallardo, Juanfer fue por lejos el mejor”.

En lo que va de la temporada 2026, Juan Fernando Quintero suma 18 partidos, con 10 titularidades, y registra 4 goles y cuatro asistencias con la Banda Cruzada, en la que tiene el cariño de los aficionados por su experiencia y sacrificio.

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