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Luis Díaz cerró su primera temporada con Bayern Múnich con otro título: estos son sus números finales

El colombiano terminó su año de debut con los bávaros siendo la gran figura por sus goles, asistencias y papel determinante para que el club dominara el fútbol alemán

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En su último partido de la temporada 2025/2026, Luis Díaz salió campeón de la Copa de Alemania con el Bayern Múnich - crédito Lisi Niesner/REUTERS
En su último partido de la temporada 2025/2026, Luis Díaz salió campeón de la Copa de Alemania con el Bayern Múnich - crédito Lisi Niesner/REUTERS

Se terminó la temporada 2025/2026 en el fútbol de Alemania, donde el Bayern Múnich demostró una vez más su poderío y se quedó con todos los trofeos a nivel local, pero quedó en deuda en la Champions League, pues llegó a las semifinales y fue eliminado en casa frente al PSG.

Luis Díaz fue una de las figuras de los bávaros y sus números lo demuestran, pues dejó a un lado las dudas sobre su adaptación a la liga local, la edad y el precio que pagó el club al Liverpool para comprarlo, que fue de 75 millones de euros que, al final, valió la pena para los directivos.

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De esta manera, el atacante llegará en su mejor momento a la concentración de la selección Colombia, que desde el lunes 25 de mayo empezará los trabajos en Bogotá para el amistoso frente a Costa Rica, donde se tendrá la lista de 26 convocados para la Copa del Mundo.

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