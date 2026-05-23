El arte del ramen japonés conquistará a Colombia en la Ramen Week 2026

Ramen Week 2026 reunirá a más de 40 restaurantes especializados en una celebración del ramen japonés, la creatividad y la cultura, entre el 30 de mayo y el 8 de junio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ramen Week 2026 reunirá a más de 40 restaurantes especializados en una celebración del ramen japonés, la creatividad y la cultura, entre el 30 de mayo y el 8 de junio. Durante diez días, el festival ofrecerá creaciones inéditas de ramen a precio especial en más de diez ciudades, reflejando el crecimiento de este fenómeno gastronómico en el país.

La quinta edición de Ramen Week 2026 se celebrará del 30 de mayo al 8 de junio en ciudades como Bogotá, Cali, Pereira, Ibagué, Armenia, Manizales, Santa Rosa, la Sabana y Antioquia. Cada restaurante participante presentará un ramen original, diseñado exclusivamente para el festival, disponible por $25.000. Para participar, basta con visitar uno de los locales inscritos y solicitar la edición especial; toda la información puede consultarse en la web y redes sociales oficiales del evento.

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El festival busca transformar los espacios urbanos en escenarios de intercambio cultural y experimentación culinaria. Mediante el trabajo conjunto de chefs, restaurantes y creadores, la edición 2026 de Ramen Week promueve la creatividad gastronómica en América Latina y favorece el acceso a nuevas experiencias de la cocina asiática.

Novedades y propuestas de la edición especial

La edición 2026 apuesta por la originalidad a través de fusiones internacionales y platos únicos. El evento se distingue por la presencia de ediciones limitadas.

La edición 2026 apuesta por la originalidad a través de fusiones internacionales y platos únicos. El evento se distingue por la presencia de ediciones limitadas, técnicas novedosas y combinaciones sorprendentes, destinadas a desafiar las recetas tradicionales.

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Entre las creaciones más destacadas figura la propuesta de Diego Delgado, chef de Sudoku Gourmet. Su ramen especial incluye caldo tonkotsu —una base espesa de huesos de cerdo cocidos durante 24 horas—, fideos de huevo, vegetales salteados, huevo marinado, col china, panceta de cerdo crujiente y salsa coreana, terminados con ajonjolí y cebollín.

Otras propuestas exploran fusiones entre Japón y Corea, ingredientes poco habituales y preparaciones disponibles solo durante estos diez días. Así, el festival eleva el nivel de innovación de la escena gastronómica local y desafía los límites del ramen tradicional.

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Cómo participar y restaurantes protagonistas en cada ciudad

Para formar parte de Ramen Week 2026 basta con acudir a uno de los restaurantes participantes y pedir la creación oficial del festival, con precio fijo por cada tazón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para formar parte de Ramen Week 2026 basta con acudir a uno de los restaurantes participantes y pedir la creación oficial del festival, con precio fijo por cada tazón. Esta dinámica invita a descubrir el ingenio de los chefs locales y facilita el acceso a experiencias únicas.

En Bogotá, los espacios destacados incluyen Sudoku Gourmet, Nare Sushi, Haru Asian Food, Calle Ramen, Yoi Ramen, MizuRamen, Abokados, Yasai, así como establecimientos de fusión como Sexy Seoul, Seoulmate y Tokyo Rooftop. Cali contará con Daisho Campai, FuKu, Koi Teppan, Yuriko, Tadama y Poppin Pearls. Pereira suma la participación de Majikku Bouru, Shenlong Sushi, Bahn Baos y Susshi Beef.

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La organización extiende el festival a Ibagué (Naruto Sushi Wok), Armenia (Kantaro), Manizales (Takashi), Santa Rosa (Yoko y Susaku), la Sabana (Kyomu) y Antioquia (Bangkok La Ceja y Umai Bello). La información detallada sobre restaurantes, menús y horarios está disponible en www.ramenweekcolombia.com.co y en Instagram (@festivalesweek).

El acceso es abierto al público y no requiere reservas ni condiciones previas. Esta apertura responde al propósito de democratizar el ramen en el país y fortalecer la comunidad de restaurantes especializados.

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El auge del ramen japonés: historia y cultura

El ramen japonés ha pasado de ser una comida callejera a consolidarse como un símbolo de la cocina asiática a nivel global.

El ramen japonés ha pasado de ser una comida callejera a consolidarse como un símbolo de la cocina asiática a nivel global. Su historia comenzó en el siglo XIX con la llegada de inmigrantes chinos a Japón y ganó popularidad entre la clase trabajadora en ciudades portuarias, evolucionando en estilo y relevancia a lo largo del tiempo.

La expansión de la receta continuó tras la apertura del primer restaurante especializado en Tokio en 1910. Existen cuatro variedades principales según el caldo: ramen shoyu (con salsa de soja), miso, shio (salado) y tonkotsu, este último originario de Fukuoka y elaborado a partir de huesos de cerdo.

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A lo largo de los años, el ramen ha demostrado una gran capacidad para incorporar nuevos ingredientes, como cerdo asado, huevo marinado, algas, y versiones contemporáneas como ramen carbonara o alternativas sin gluten.

Ramen Week 2026

Un punto de inflexión importante ocurrió en 1958, cuando Momofuku Ando desarrolló los fideos instantáneos, facilitando la preparación rápida y la expansión internacional del ramen. Pese a la popularidad de estas versiones rápidas, el ramen tradicional aún se considera una expresión culinaria de gran complejidad y dedicación.

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Además, la manera de consumir este plato refleja valores propios de la sociedad japonesa, como la privacidad y la eficiencia. Comer ramen requiere habilidad y rapidez, reforzando su papel como parte esencial de la vida cotidiana y la cultura local.

En cada edición del festival, las propuestas diversas y la pasión de los chefs permiten que cada tazón represente una visión particular, impulsando la evolución constante de la tradición e inspirando nuevas formas de disfrutar el arte gastronómico del ramen.

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