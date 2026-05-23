Colombia

Gustavo Petro decretó tres días de duelo nacional por la muerte de Totó la Momposina y anunció máximo homenaje

El presidente anunció la medida tras la muerte de la icónica cantante y folclorista colombiana, a quien además el Gobierno otorgará de manera póstuma la Cruz de Boyacá

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Figuras de la cultura, la política y el entretenimiento lamentaron la partida de una de las voces más emblemáticas de la música colombiana - crédito Colprensa
Figuras de la cultura, la política y el entretenimiento lamentaron la partida de una de las voces más emblemáticas de la música colombiana - crédito Colprensa

El presidente Gustavo Petro decretó tres días de duelo nacional tras la muerte de la cantante y folclorista Sonia Bazanta Vides, más conocida como Totó la Momposina, una de las figuras más representativas de la música tradicional colombiana y del Caribe.

El anuncio lo hizo el mandatario a través de su cuenta de X, donde confirmó además que la artista será homenajeada con la máxima distinción honorífica del país. “Duelo nacional de tres días por una mujer de excelsa arte caribeño y colombiano: homenaje nacional a Toto la Momposina a la que se le condecorará postumamente con el mayor grado de la medalla creada por Bolívar: la cruz de Boyacá”, escribió Petro.

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El anuncio lo hizo el mandatario a través de su cuenta de X - crédito @petrogustavo/X
El anuncio lo hizo el mandatario a través de su cuenta de X - crédito @petrogustavo/X

La decisión quedó consignada en un decreto oficial firmado por el Gobierno nacional. Allí se establece que durante los tres días de duelo el pabellón nacional deberá permanecer izado a media asta en todos los edificios públicos del país.

En el documento, el Ejecutivo destacó el legado artístico y cultural de Totó la Momposina, recordando su papel en la preservación y difusión de los ritmos tradicionales del Caribe colombiano. La artista fue reconocida durante décadas por llevar sonidos como la cumbia, el bullerengue y otros ritmos afrocolombianos a escenarios internacionales.

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La noticia de su muerte generó múltiples reacciones en el país. Figuras de la cultura, la política y el entretenimiento lamentaron la partida de una de las voces más emblemáticas de la música colombiana, considerada durante años como símbolo de identidad cultural y patrimonio artístico nacional.

Además del duelo nacional, el Gobierno confirmó que Totó la Momposina recibirá de manera póstuma la Cruz de Boyacá, la condecoración más alta que entrega el Estado colombiano. El reconocimiento busca exaltar su aporte a la cultura y su trayectoria como embajadora de la música tradicional del país ante el mundo.

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