Colombia

Las claves de ‘Dai Dai’: Shakira utilizo lugares emblemáticos y representantes de 12 naciones en el himno de la Copa del Mundo

La barranquillera y Burna Boy estrenaron el video oficial de la canción que acompañará todos los partidos del torneo internacional

Guardar
Google icon
Shakira - Dai Dai - Copa del Mundo
Nuevamente la colombiana es la encargada de cantar el himno de una Copa del Mundo - crédito Visuales IA

El 23 de mayo, Shakira y Burna Boy estrenaron el video oficial de Dai Dai, el himno de la Copa del Mundo 2026, que se llevará a cabo entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México.

El videoclip de cuatro minutos tiene más de 1.6 millones de vistas en YouTube en menos de cinco horas, además, es tendencia en redes sociales por la expectativa que ha generado antes de que comience la cita orbital y por los invitados y lugares que fueron incluidos en la grabación.

PUBLICIDAD

Cabe recordar que el significado de “Dai Dai” proviene del italiano y se traduce como “vamos, vamos” o “ánimo”. Es una expresión usada para motivar y empujar hacia adelante, razón por la cual fue elegida como el foco de la canción oficial del mundial.

Las claves del videoclip

Dai Dai - Shakira
El video tiene más de 1.6 millones de vistas en menos de cinco horas - crédito @Shakira/YouTube

En el video Shakira y el rapero nigeriano utilizaron diferentes lugares para mostrar la diversidad que se vive durante una Copa del Mundo, que es el evento deportivo más importante del mundo.

PUBLICIDAD

La importancia de las naciones y de lugares emblemáticos para la disciplina fueron expuestos en la producción que muestra el estadio Maracaná, más importante de Brasil, en varias ocasiones. En México la canción es tendencia por el Ángel de la Independencia, ubicado en un monumento en Ciudad de México y que es uno de los escenarios principales del producto final.

Los artistas mostraron el arraigo que sienten por sus culturas al mostrar varios barrios latinoamericanos con visuales inspirados en las comunas coloridas que se pueden ver en Sudamérica; por parte del nigeriano, la producción incluyó paisajes en este continente con tomas de la sabana africana en las que se ven árboles baobab.

shakira dai dai -México- 23 mayo
En México celebraron que la barranquillera utilizara uno de sus monumentos más importantes en el videclip - crédito @Shakira/YouTube

Como parte de la campaña de expectativa que tuvo el video, parte de la producción es protagonizada por Ghetto Kids Foundation, un grupo de niños que hacen parte de una fundación sin fines de lucro en Uganda.

Además de ser tendencia global gracias a su talento, los pequeños aparecen en el video y se ha confirmado que acompañarán a la barranquillera en la ceremonia de clausura de la Copa del Mundo, que se desarrollará en un show de medio tiempo, algo innovador que se asemejará a lo que pasa en el Super Bowl.

El video incluye futbolistas de 12 nacionalidades

Dai Dai - Shakira - Copa del Mundo
Estos son los futbolistas que aparecen en el video de Dai Dai - crédito @Shakira/YouTube

Los fanáticos del fútbol no solo quedaron maravillados con el video por ser una de las pocas producciones en las que el argentino Lionel Messi, actualmente en Inter Miami, habla en inglés, sino que la participación de otros 11 deportistas fue destacada en redes sociales.

Estos son los futbolistas que participaron en el video de Dai Dai:

  • Alphonso Davies: lateral izquierdo canadiense que juega para Bayern Múnich.
  • Luis Díaz: extremo colombiano que además de ser compatriota de Shakira es una de las estrellas del Bayern Múnich.
  • Santiago Giménez: delantero centro mexicano que en la última temporada hizo parte del AC Milan.
  • Erling Haaland: figura del Manchester City y una de las promesas del fútbol mundial que debutará en la Copa del Mundo con Noruega.
  • Harry Kane: inglés de 32 años que acompaña a Davies y Luis Díaz en Bayern Múnich.
  • Takefusa Kubo: figura de Japón que actualmente es jugador de la Real Sociedad en España.
  • Jamal Musiala: joven alemán que es canterano del Bayer Múnich y competirá en el torneo internacional con la nación bávara.
  • Christian Pulisic: atacante estadounidense que juega en AC Milan y es una de las figuras del seleccionado norteamericano.
  • Vinícius Júnior: principal figura de Brasil y uno de los mejores jugadores del Real Madrid.
  • Kylian Mbappé: campeón del mundo con Francia que estará en la Copa del Mundo y actualmente juega para el Real Madrid.

Temas Relacionados

ShakiraDai DaiCopa del MundoVideoFIFAColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Junior vs. Santa Fe EN VIVO, semifinales Liga BetPlay: siga el minuto a minuto online del partido en el Romelio Martínez

Los barranquilleros y bogotanos empataron 1-1 en el compromiso de ida, por lo que la serie quedó abierta y promete ser una batalla cerrada y llena de suspenso hasta el final

Junior vs. Santa Fe EN VIVO, semifinales Liga BetPlay: siga el minuto a minuto online del partido en el Romelio Martínez

Andrés Cepeda desactivó los comentarios en Instagram por culpa de Iván Cepeda: “No tengo nada que ver con política”

Harto de la lluvia de comentarios que lo postulan, el intérprete bogotano volvió a dejar en claro que la única campaña que le interesa es la de sus conciertos y su música

Andrés Cepeda desactivó los comentarios en Instagram por culpa de Iván Cepeda: “No tengo nada que ver con política”

Atlético Nacional vs. Tolima EN VIVO, semifinales Liga BetPlay: siga el minuto a minuto online en el Atanasio Girardot

El cuadro “Verdolaga” venció al “Pijao” en el duelo de ida disputado en Ibagué, y ante su público buscará jugar su segunda final de liga colombiana en menos de dos años

Atlético Nacional vs. Tolima EN VIVO, semifinales Liga BetPlay: siga el minuto a minuto online en el Atanasio Girardot

El arte del ramen japonés conquistará a Colombia en la Ramen Week 2026

Durante diez días, los fanáticos del ramen podrán probar versiones especiales de este popular plato japonés en más de 40 restaurantes en Bogotá, Cali y unas ocho ciudades más

El arte del ramen japonés conquistará a Colombia en la Ramen Week 2026

Gustavo Petro decretó tres días de duelo nacional por la muerte de Totó la Momposina y anunció máximo homenaje

El presidente anunció la medida tras la muerte de la icónica cantante y folclorista colombiana, a quien además el Gobierno otorgará de manera póstuma la Cruz de Boyacá

Gustavo Petro decretó tres días de duelo nacional por la muerte de Totó la Momposina y anunció máximo homenaje
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

ELN se adjudicó masacre de Ábrego, en Norte de Santander, que dejó seis muertos, incluido el líder social Freiman David Velásquez

ELN se adjudicó masacre de Ábrego, en Norte de Santander, que dejó seis muertos, incluido el líder social Freiman David Velásquez

Avión de la Policía Nacional fue atacado en Norte de Santander, hay tres uniformados heridos y ofrecen $100 millones por información

Arauca, Cauca y Antioquia, las zonas en las que más líderes sociales son asesinados en Colombia

La JEP desmontó versión sobre la operación Orión: paramilitares sí estaban armados durante la intervención

ELN difundió prueba de supervivencia de agentes del CTI secuestrados y reveló grave estado de salud de uno de ellos

ENTRETENIMIENTO

Greeicy, Paula Pera, Fito Páez y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Greeicy, Paula Pera, Fito Páez y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Shakira consigue que Messi hable en inglés para el himno oficial del Mundial 2026, junto a Burna Boy, sorprendiendo al mundo entero

Maluma regresó al ‘Show de Jimmy Fallon’ reveló detalles de su paternidad y habló del video en el que Shakira monta uno de sus caballos

⁠'Mañana Express’ del Canal RCN llegaría a su fin: esta sería la fecha de su última emisión

Shakira ya estrenó el video oficial de ‘Dai Dai’, el tema del Mundial 2026: la colombiana conquistó con su baile

Deportes

Atlético Nacional vs. Tolima EN VIVO, semifinales Liga BetPlay: siga el minuto a minuto online en el Atanasio Girardot

Atlético Nacional vs. Tolima EN VIVO, semifinales Liga BetPlay: siga el minuto a minuto online en el Atanasio Girardot

Hora y dónde ver en Colombia River vs. Belgrano: la final del fútbol argentino tendrá sabor cafetero

Junior vs. Santa Fe EN VIVO, semifinales Liga BetPlay: siga el minuto a minuto online del partido en el Romelio Martínez

Bayern Múnich es campeón de la Copa de Alemania gracias a Luis Díaz: hizo asistencia en goleada 3-0 sobre el Stuttgart

Luis Díaz cerró su primera temporada con Bayern Múnich con otro título: estos son sus números finales