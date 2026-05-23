Las claves de ‘Dai Dai’: Shakira utilizo lugares emblemáticos y representantes de 12 naciones en el himno de la Copa del Mundo

Nuevamente la colombiana es la encargada de cantar el himno de una Copa del Mundo - crédito Visuales IA

El 23 de mayo, Shakira y Burna Boy estrenaron el video oficial de Dai Dai, el himno de la Copa del Mundo 2026, que se llevará a cabo entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México.

El videoclip de cuatro minutos tiene más de 1.6 millones de vistas en YouTube en menos de cinco horas, además, es tendencia en redes sociales por la expectativa que ha generado antes de que comience la cita orbital y por los invitados y lugares que fueron incluidos en la grabación.

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Cabe recordar que el significado de “Dai Dai” proviene del italiano y se traduce como “vamos, vamos” o “ánimo”. Es una expresión usada para motivar y empujar hacia adelante, razón por la cual fue elegida como el foco de la canción oficial del mundial.

Las claves del videoclip

El video tiene más de 1.6 millones de vistas en menos de cinco horas - crédito @Shakira/YouTube

En el video Shakira y el rapero nigeriano utilizaron diferentes lugares para mostrar la diversidad que se vive durante una Copa del Mundo, que es el evento deportivo más importante del mundo.

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La importancia de las naciones y de lugares emblemáticos para la disciplina fueron expuestos en la producción que muestra el estadio Maracaná, más importante de Brasil, en varias ocasiones. En México la canción es tendencia por el Ángel de la Independencia, ubicado en un monumento en Ciudad de México y que es uno de los escenarios principales del producto final.

Los artistas mostraron el arraigo que sienten por sus culturas al mostrar varios barrios latinoamericanos con visuales inspirados en las comunas coloridas que se pueden ver en Sudamérica; por parte del nigeriano, la producción incluyó paisajes en este continente con tomas de la sabana africana en las que se ven árboles baobab.

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En México celebraron que la barranquillera utilizara uno de sus monumentos más importantes en el videclip - crédito @Shakira/YouTube

Como parte de la campaña de expectativa que tuvo el video, parte de la producción es protagonizada por Ghetto Kids Foundation, un grupo de niños que hacen parte de una fundación sin fines de lucro en Uganda.

Además de ser tendencia global gracias a su talento, los pequeños aparecen en el video y se ha confirmado que acompañarán a la barranquillera en la ceremonia de clausura de la Copa del Mundo, que se desarrollará en un show de medio tiempo, algo innovador que se asemejará a lo que pasa en el Super Bowl.

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El video incluye futbolistas de 12 nacionalidades

Estos son los futbolistas que aparecen en el video de Dai Dai - crédito @Shakira/YouTube

Los fanáticos del fútbol no solo quedaron maravillados con el video por ser una de las pocas producciones en las que el argentino Lionel Messi, actualmente en Inter Miami, habla en inglés, sino que la participación de otros 11 deportistas fue destacada en redes sociales.

Estos son los futbolistas que participaron en el video de Dai Dai:

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Alphonso Davies: lateral izquierdo canadiense que juega para Bayern Múnich.

Luis Díaz: extremo colombiano que además de ser compatriota de Shakira es una de las estrellas del Bayern Múnich.

Santiago Giménez: delantero centro mexicano que en la última temporada hizo parte del AC Milan.

Erling Haaland: figura del Manchester City y una de las promesas del fútbol mundial que debutará en la Copa del Mundo con Noruega.

Harry Kane: inglés de 32 años que acompaña a Davies y Luis Díaz en Bayern Múnich.

Takefusa Kubo: figura de Japón que actualmente es jugador de la Real Sociedad en España.

Jamal Musiala: joven alemán que es canterano del Bayer Múnich y competirá en el torneo internacional con la nación bávara.

Christian Pulisic: atacante estadounidense que juega en AC Milan y es una de las figuras del seleccionado norteamericano.

Vinícius Júnior: principal figura de Brasil y uno de los mejores jugadores del Real Madrid.

Kylian Mbappé: campeón del mundo con Francia que estará en la Copa del Mundo y actualmente juega para el Real Madrid.