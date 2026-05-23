Greeicy, Paula Pera, Fito Páez y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Greeicy lanzó su esperado larga duración 'Candela' en todas las plataformas digitales - crédito Europa Press

Cada semana, la industria musical presenta una serie de estrenos que captan la atención del público y marcan tendencias en distintos géneros. Artistas consolidados y emergentes lanzan producciones que abarcan desde el pop y el rock hasta la música urbana y electrónica.

Entre los estrenos más destacados durante la última semana, varias figuras a lo largo y ancho del globo se reportaron con lanzamientos ligados al género urbano, el regional, la música de cantautor, así como al pop o el rock alternativo.

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Con ese panorama, Infobae Colombia hace un repaso por lo más destacado en materia de estrenos musicales a nivel nacional e internacional durante la tercera semana de mayo de 2026.

Paula Pera y el fin de los Tiempos presenta su LP ‘noquieroquemequieras’

La bogotana le apuesta a su lado más íntimo y dulce en su nueva larga duración, explorando el dream pop que la viene caracterizando pero con matices más accesibles y acústicos.

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“Es un disco muy lleno de amor, es muy divertido, es nostálgico y todavía tiene esa esencia más folky, más dream pop de Paula Pera, pero llevándolo un poco más hacia el pop”, contó la cantautora en diálogo con Infobae Colombia.

Ghetto Kumbé presenta su nuevo álbum ‘Cardones’

Uno de los proyectos más fascinantes a la hora de fusionar ritmos tradicionales y modernidad en Colombia, presenta su nuevo álbum de estudio, oscilando entre polirritmia africana, psicodelia, elementos bailables y un ambiente místico que envuelve desde la primera escucha. Incluye colaboraciones con Lido Pimienta y Nidia Góngora.

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“El concepto ahora de nuevo álbum está muy enfocado en la Guajira, en el norte del Caribe colombiano, y también muy enfocado en la mitología, en la cosmogonía y en las problemáticas y en los orígenes como que ha vivido la civilización de los wayuu”, contó el líder del proyecto, Andrés Gómez, en diálogo con Infobae Colombia.

Felipe Gordon

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Greeicy vuelve al ruedo con ‘Candela’

La vallecaucana presenta su cuarto álbum de estudio. Compuesto por 12 canciones, todas giran alrededor del fuego interior, una energía que mueve el alma, intensifica las emociones, incursionando con ritmos como el afrobeats, el dancehall, el vallenato, el mereguetón, el reggae, el pop, la bachata y en ritmos del Pacífico colombiano, como el curralao y el bunde.

“Todo lo que ha pasado últimamente en mi vida está aquí en este álbum; todo lo que me ha empujado a continuar es mi Candela, esa que todos tenemos, esa que te empuja, esa que te prende, esa que, cuando vos decís: ‘de esta no salgo’, algo te la prende”, explicó la cantante en un comunicado de prensa.

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Lorduy y Juan Duque se juntan en “No Es Oficial”

Los dos colombianos le dieron vida a este sencillo en Miami, que celebra el amor casual.

“Es una canción pa’ los casi algo. Para esa gente que no tiene nada oficial y siente que así están bien. ¿Pa’ qué dañar algo que ya fluye metiéndole compromisos y etiquetas?”, manifestó Lorduy en un comunicado de prensa.

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Barboza le apuesta a la suavidad del Caribe colombiano en su EP ‘Afro Red 2′

Después de ser destacado como artista Radar de Spotify y de llevar Tus Labios al top 20 de canciones más virales en Iberoamérica durante 2025, el cartagenero presenta una colección de temas bajo la premisa de mostrarse cercanas, cálidas y emocionales sin perder fuerza ni identidad, tomando elementos de los afrobeats, los sonidos tropicales y el pop en español.

Georgy Parra Salvaje suma a Nico Hernández en “GPS #7 – Tú me lo haces”

Esta colaboración entre dos exponentes del género regional colombiano que nace desde la emoción pura y se convierte en una declaración honesta sobre esos amores que no se apagan, que se transforman y que nunca desaparecen.

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“Ya teníamos la canción prácticamente lista, pero en el último coro Nico empezó a improvisar y ahí pasó algo muy especial. Le pedí que se dejara llevar e hiciera un coro completamente libre, y lo que salió fue súper romántico”, compartió Parra en un comunicado de prensa.

Jhonny Rivera convierte el despecho en conversación cotidiana con “La Depre”

El risaraldense regresa con un tema que transforma el dolor sentimental en una historia cercana, actual y profundamente cotidiana, donde el despecho no aparece desde el drama exagerado, sino desde esos encuentros incómodos con alguien que ya debería estar superado pero que todavía mueven algo por dentro.

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De acuerdo con el equipo del artista, es una pista que se propone conectar con una generación que aprendió a reírse de sus propias tragedias emocionales.

Guayacán Orquesta celebra 40 años con ‘Salsa de Barrio Caleño’

conmemora cuatro décadas de historia con el lanzamiento de su nuevo álbum, que recoge la esencia del sonido que la convirtió en referente de la salsa.

Como parte de esta celebración, la agrupación presenta el estreno oficial del video de Amé a Mi Manera, una de las canciones más emotivas y representativas de esta producción realizada bajo el liderazgo de su director musical, Alexis Lozano.

Churo Díaz presenta su larga duración ‘El Pluma Blanca’

El artista guajiro lanza un álbum de 18 canciones inéditas que reivindica el valor del vallenato tradicional en tiempos dominados por la inmediatez digital.

El nombre del álbum nace de una de las canciones incluidas en el repertorio, una historia de amor cargada de simbolismo. Sin embargo, dentro de la cultura popular de la región Caribe, El Pluma Blanca tiene un significado mucho más profundo.

“En nuestra región, este nombre representa liderazgo, supremacía y también un símbolo sagrado de paz, pureza y conexión espiritual”, expresó el cantante en un comunicado de prensa.

Fito Páez presenta su nueva placa ‘Shine’

A través de 13 canciones nuevas, el argentino ataca al entumecimiento social actual, construyendo un universo paralelo con identidades que militan por abrazos, amistades y relaciones humanas fraternales.

A la vez, este material de algún modo simboliza el renacer del cantante rosarino. A comienzos de septiembre de 2025, sufrió un accidente doméstico por el cual tuvo que atravesar una operación por la fractura de nueve costillas.

Luego de este delicado período de largos meses de reposo absoluto y la cancelación de algunos conciertos y grabaciones, finalmente la música, y este disco en particular, resignificó el poder de estar vivo, lúcido y aportando arte en esta vida.

Es por eso que, en las composiciones de Shine, conviven texturas sociales profundas con cariños y sensibilidades esperanzadoras, conformando un disco equilibrado que te invita a bailar, ser feliz y, a la vez, reflexionar sobre cómo estamos viviendo hoy.

Mexican Institute Of Sound y Meridian Brothers unieron fuerzas en su álbum conjunto ‘Ruido Tovar’

Inspirado en la música tropical mexicana de finales de los años 70 y principios de los 80, este protecto juntó a un grupo de mentes versadas en todos los secretos y desdoblamientos de la cumbia en América Latina, especialmente en México.

El foco estuvo en rescatar las fusiones de insturmentos tradicionales con sintetizadores, que le dieron todo un giro al estilo en su momento. Uno de los temas contó con la participación de ni más ni menos que de Beck como invitado.