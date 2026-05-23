The Black Cat Bone celebra sus 20 años con un concierto especial en el Teatro Libre de Bogotá

La agrupación The Black Cat Bone celebrará los 20 años de su álbum debut con un concierto especial el miércoles 3 de junio de 2026 a las 8:00 de la noche en el Teatro Libre de Chapinero en Bogotá.

La agrupación The Black Cat Bone celebrará los 20 años de su álbum debut con un concierto especial el miércoles 3 de junio de 2026 a las 8:00 de la noche en el Teatro Libre de Chapinero en Bogotá. Este evento marcará el regreso de la formación clásica del grupo con Mauricio Leguízamo, Carlos Reyes, Juan David Bernal y Andrés Garzón, quienes interpretarán íntegramente en vivo el disco homónimo publicado en 2005.

La banda conmemorará el vigésimo aniversario de su primer trabajo discográfico con una presentación exclusiva que reúne a los integrantes originales por primera vez en muchos años. Los seguidores podrán revivir la energía y autenticidad que caracterizó la etapa más emblemática de The Black Cat Bone dentro del rock colombiano.

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El impacto del álbum debut en el rock colombiano

El álbum debut de The Black Cat Bone, lanzado en 2005, fue recibido con elogios unánimes y obtuvo múltiples reconocimientos de la crítica especializada.

El álbum debut de The Black Cat Bone, lanzado en 2005, fue recibido con elogios unánimes y obtuvo múltiples reconocimientos de la crítica especializada. El disco se convirtió en uno de los más vendidos del país, algo inusual para una banda surgida de los circuitos alternativos de rock y blues.

La obra fue calificada por el escritor Pablito Wilson como “un antes y un después entre las propuestas de este género que ha habido en el país”. Dos décadas después, se mantiene como una referencia fundamental en la historia del género, influyendo en nuevas generaciones.

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La repercusión del disco trascendió cifras y medios. Abrió puertas a otras agrupaciones independientes y permitió a la banda transformarse en un punto de inspiración dentro del panorama nacional.

Trayectoria y legado de The Black Cat Bone

La fuerza creativa de la ciudad favoreció el surgimiento de The Black Cat Bone, una banda nacida de la convergencia entre músicos de la escena alternativa y el deseo de renovar el sonido del blues y el rock bogotano.

La fuerza creativa de la ciudad favoreció el surgimiento de The Black Cat Bone, una banda nacida de la convergencia entre músicos de la escena alternativa y el deseo de renovar el sonido del blues y el rock bogotano. Su propuesta se consolidó como un referente de la música independiente en Colombia y abrió caminos para el género en el país.

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The Black Cat Bone surgió en Bogotá a partir de la experiencia de sus integrantes en bandas de metal, rock y blues, y se consolidó tras fusionar esas trayectorias. Fundada oficialmente en 2001, la banda incorporó influencias internacionales y renovaciones constantes en su alineación hasta alcanzar el reconocimiento nacional con su sencillo debut y su permanencia en escenarios en vivo.

A finales de los años ochenta y noventa, la capital colombiana vivió un auge en la música alternativa. Jóvenes músicos, influidos por discos, casetes y programas radiales como Expreso del Rock, nutrieron una escena que buscaba identidad propia. Mauricio Leguizamo, su fundador, participó en Agony, banda pionera del death-thrash nacional, antes de adentrarse en el blues y el rock clásico. En este entorno surgió una generación que transitó bares del underground y forjó una nueva propuesta musical para Bogotá.

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Mauricio Leguizamo, su fundador, participó en Agony, banda pionera del death-thrash nacional, antes de adentrarse en el blues y el rock clásico.

La experiencia internacional de algunos miembros, como el contacto con la tradición del blues en Tennessee y la migración de bandas a ciudades como Los Ángeles, amplió su perspectiva artística. Así, la esencia de The Black Cat Bone se cimentó en transformar influencias globales en un lenguaje propio y distintivo dentro de la escena independiente local.

Formación y evolución de The Black Cat Bone

Los cimientos de la banda comenzaron a definirse en 1995, cuando Leguizamo y Carlos Reyes coincidieron en sus estudios universitarios y colaboraron en el grupo Blutsauger.

Los cimientos de la banda comenzaron a definirse en 1995, cuando Leguizamo y Carlos Reyes coincidieron en sus estudios universitarios y colaboraron en el grupo Blutsauger. Reyes, bajista y guitarrista, luego se unió a Agony, donde grabó un disco y realizó una gira por Colombia y Ecuador.

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En 1999, tras la disolución de Blutsauger, Leguizamo creó BlueSoul, agrupación que sentó las bases para el futuro sonido de la banda. Ese año, Juan David Bernal ingresó a la Universidad de los Andes para estudiar música y participó en la Orquesta del Dragón Rojo. Mientras tanto, con la mudanza de Agony a Los Ángeles, Reyes dejó la banda en busca de nuevos rumbos musicales.

El proceso de consolidación avanzó en abril de 2001, cuando Leguizamo formó “Black Cat Bone” junto a Héctor Gálvez y Andrés Garciam, con presentaciones iniciales en el bar Roca Sólida. En septiembre, Reyes regresó a Colombia y entró al grupo como segunda guitarra, incorporando matices de Country.

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En mayo de 2002, los integrantes conocieron a Bernal en el bar de blues Crab’s, espacio habitual para ellos. Bernal reemplazó a Gálvez en el bajo y la segunda guitarra, lo que marcó una nueva etapa creativa para la banda. Las composiciones propias y las frecuentes actuaciones en Lord Gamba, mezclando blues, rock y heavy metal, perfilaron un sonido distintivo. A mediados de 2003, Carlos Andrés Macias se integró como baterista, cerrando el ciclo de formación del grupo.

Primeros éxitos y reconocimiento nacional

The Black Cat Bone

A partir de 2003, el incremento en las presentaciones en vivo atrajo la atención de los medios sobre el trabajo de The Black Cat Bone. Ese año, la banda grabó su primer sencillo, “Here Today Gone Tomorrow”, en los estudios de Artico Records. La emisora Radioacktiva difundió la producción, y su aceptación inmediata posicionó la canción en los primeros lugares de audiencia durante varias semanas.

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El triunfo en un concurso musical a comienzos de 2003 permitió la grabación del videoclip del sencillo, bajo la dirección de Elkin Hernández y Diego Andrade, y la producción de CityTV. Estos logros impulsaron la proyección nacional de la agrupación y consolidaron su presencia en el panorama del blues y el rock en Colombia.

El impacto del sencillo debut y su éxito en la radio situaron a The Black Cat Bone como uno de los referentes más destacados de la escena independiente, confirmando su capacidad para conectar con el público y marcar tendencia en el género.

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