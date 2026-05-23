Colombia

Vehículo que cayó del segundo piso de un parqueadero en Club El Nogal causó alarma en Chapinero : esto es lo que sabe

Las autoridades mantienen acordonada el área tras el siniestro ocurrido en una de las zonas de mayor flujo de personas, mientras bomberos y personal de salud evalúan la situación y determinan los pasos a seguir

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La caída del vehículo derivó en un volcamiento de una camioneta, lo que requirió la rápida intervención de los organismos de atención de emergencia - crédito Redes Sociales/X

Un grave accidente se registró la tarde del sábado 23 de mayo en el sector del Club El Nogal, en el norte de Bogotá, cuando un vehículo cayó desde el segundo piso del parqueadero de la edificación.

El suceso, que ocurrió en la carrera 7 con calle 78 (localidad de Chapinero, sentido sur-norte), generó alarma entre residentes, visitantes y transeúntes presentes en la zona.

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Detalles del accidente y respuesta de emergencias

Según la información preliminar, el automóvil terminó precipitándose desde la estructura del parqueadero, provocando un fuerte estruendo que fue escuchado en los alrededores. De inmediato, varias personas se acercaron al lugar para verificar la situación y brindar ayuda en los primeros momentos tras la emergencia.

La caída del vehículo derivó en un volcamiento de una camioneta, lo que requirió la rápida intervención de los organismos de atención de emergencias. Unidades del Cuerpo de Bomberos de Bogotá y una ambulancia se desplazaron al sitio para atender la novedad, asegurar el área y brindar atención prehospitalaria a posibles víctimas.

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El accidente, ocurrido en la carrera 7 con calle 78, provocó el volcamiento de una camioneta y un fuerte estruendo en la zona - crédito Secretaría de Movilidad
El accidente, ocurrido en la carrera 7 con calle 78, provocó el volcamiento de una camioneta y un fuerte estruendo en la zona - crédito Secretaría de Movilidad

Según los primeros informes, un hombre de 71 años sufrió un trauma craneoencefálico leve y una herida abierta en la cabeza. El adulto fue trasladado a la Clínica del Country.

Desde su cuenta de X, Bombero Bogotá indicó: “Realizamos el rescate y atención prehospitalaria de una persona que resultó atrapada, luego de que su vehículo, aparentemente, cayera de un segundo piso en la carrera 7 con calle 78. La persona es entregada a ambulancia. Se efectúa el aseguramiento de la escena”.

¿Qué obligaciones tiene el parqueadero?

Si un vehículo sufre un daño, pérdida o robo dentro de un parqueadero —ya sea público o privado— el establecimiento debe responder. Así lo establece la Ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor), que en su artículo 18 señala que todo parqueadero que cobre por el servicio asume la custodia y conservación adecuada del vehículo y de sus accesorios mientras esté bajo su responsabilidad.

Por lo que el pago por el parqueadero constituye un contrato de depósito, y no son válidos los letreros de “no nos hacemos responsables por robos o daños”.

Debe expedir un recibo de ingreso que incluya fecha, hora, datos del vehículo, estado en que lo recibe y el valor del servicio. Está obligado a devolver el vehículo en las mismas condiciones en que fue entregado, y responder por daños, hurtos o pérdidas que ocurran mientras el vehículo estuvo bajo su custodia. En el caso de parqueaderos gratuitos, solo responderán si se prueba que hubo dolo o culpa grave.

Costo de los parqueaderos subirían un 25% en Bogotá. Foto: Colprensa
Los avisos de 'no nos hacemos responsables' carecen de validez legal y no eximen al parqueadero de responder por el vehículo - crédito Colprensa

La responsabilidad del parqueadero cubre los elementos que forman parte integral del vehículo (llantas, radio, espejos, etc.). Si llevas objetos de valor adicionales (equipaje, computadoras, etc.), es recomendable declararlos al ingresar y pedir que se consignen en el recibo o inventario; de lo contrario, será difícil exigir indemnización en caso de pérdida.

¿Qué hacer si el vehículo es dañado o robado dentro del parqueadero?

  1. No retirar el vehículo ni firmes el recibo de conformidad: documentar el daño con fotografías y llamar al encargado.
  2. Exigir la póliza: los parqueaderos deben contar con seguros de responsabilidad civil.
  3. Presenta el reclamo: Haga constar la situación en el libro de quejas y exige activar el seguro.
  4. Si el parqueadero se niega a responder, puede presentar una queja formal ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que puede ordenar el pago de daños y perjuicios e imponer multas de hasta 150 salarios mínimos legales mensuales.

Como explicó el senador Gersson Vargas Valdeleon (Señor Biter), el parqueadero asume la custodia legal del vehículo y debe responder, incluso si exhibe avisos de exención de responsabilidad.

Imagen de referencia. Subirá el cobro del parqueadero en Bogotá para el 2022. Foto: archivo
Si el vehículo sufre daños o robos, el usuario debe documentar el incidente y exigir el seguro de responsabilidad civil del parqueadero - crédito Secretaría de Movilidad

¿Qué pasa si el parqueadero no responde?

El consumidor debe presentar un derecho de petición exigiendo la indemnización. Si la respuesta es negativa o no hay respuesta en 15 días, el usuario puede demandar y denunciar ante la SIC.

Antes de salir del parqueadero, revise el estado del vehículo. Si lleva objetos de valor extra, regístrelos. Si ocurre un incidente, documente todo y reclame sus derechos. El señor Biter precisó que la ley está del lado del conductor y no debe dejarse intimidar por avisos engañosos: el parqueadero debe responder por el vehículo.

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