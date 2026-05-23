Nuevas voces: música indie, salud mental y emprendimientos en Bogotá

La tercera edición del festival Nuevas Voces se celebrará el 20 de junio en la Plaza de Eventos Compensar de Bogotá.

La tercera edición del festival Nuevas Voces se celebrará el 20 de junio en la Plaza de Eventos Compensar de Bogotá. El encuentro apuesta por la música independiente y nuevas expresiones culturales, integrando propuestas vinculadas al bienestar emocional en su programa. Siete proyectos nacionales destacados conforman la jornada y reflejan la diversidad de la escena alternativa local.

El festival Nuevas Voces 2026 se realizará el sábado 20 de junio a partir de la una de la tarde en la Plaza de Eventos Compensar, localizada en la avenida 68 de Bogotá. Esta edición ofrece conciertos de siete artistas colombianos, una feria de emprendimientos locales, espacios gastronómicos y actividades sobre salud mental dirigidas tanto a artistas como al público general.

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La cita se ha posicionado como una plataforma para dar visibilidad al talento emergente en Colombia y fortalecer la circulación de propuestas independientes. En las dos ediciones anteriores, asistieron cerca de 2.000 personas, consolidando un espacio donde convergen la creatividad, la música y el bienestar social en la capital.

La programación abarca géneros como rock alternativo, electrónica, cumbia y pop sintético, mostrando el auge de nuevas tendencias y una generación de artistas que exploran rutas innovadoras para la música local.

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Cartel y perfiles de los artistas

Margarita Siempre Viva, banda de Medellín, es reconocida por su fusión de post-punk, rock.

El cartel reúne nombres con proyección nacional e internacional. Margarita Siempre Viva, banda de Medellín, es reconocida por su fusión de post-punk, rock, con letras marcadas por la nostalgia emocional. Junto a ella, Ácido Pantera, desde Bogotá, combina cumbia electrónica y ritmos latinos con sintetizadores, brindando presentaciones de alto impacto colectivo.

El evento incluye a La Farmakos, rapera bogotana que refleja en su música experiencias personales y cuestiones sociales como la resiliencia femenina y la superación. Su obra la posiciona como referente en el rap femenino colombiano.

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Completa la alineación Pablo Watusi, músico bogotano conocido por su trayectoria en orquestas como La 33 y Salsa n’ Groove, quien fusiona salsa, funk y pop latino, y promueve causas sociales a través de su arte.

También figuran Entrenco, agrupación de rock alternativo e indie contemporáneo, y Lika Nova, destacada por su aproximación al pop sintético y su energía en escena. Selva Volcán, proyecto liderado por la cantante y productora Laura Román, explora atmósferas introspectivas uniendo sonidos electrónicos y orgánicos.

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Emprendimientos y cultura en Nuevas Voces

La propuesta de Nuevas Voces incluye una feria de emprendimientos locales y proyectos creativos emergentes, sumando una oferta gastronómica diseñada para acompañar la experiencia musical.

La propuesta de Nuevas Voces incluye una feria de emprendimientos locales y proyectos creativos emergentes, sumando una oferta gastronómica diseñada para acompañar la experiencia musical. Este componente cultural refuerza el sentido de integración y la dinámica distintiva del festival.

El evento busca generar oportunidades para jóvenes creadores e interesados en nuevas tendencias, fomentando la colaboración y el intercambio en la comunidad artística de Bogotá.

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Bienestar emocional y salud mental en la música

El evento incluye a La Farmakos, rapera bogotana que refleja en su música experiencias personales y cuestiones sociales como la resiliencia femenina y la superación.

La programación 2026 incorpora espacios de diálogo sobre salud mental en la industria creativa, con la participación de M3NTE COLECTIVO. Esta iniciativa colombiana ofrece actividades centradas en temas como ansiedad, agotamiento y el cuidado emocional de músicos y artistas.

M3NTE COLECTIVO nació con el propósito de visibilizar y atender la salud mental en el arte y la música. Promueve acciones para eliminar el estigma en torno a problemas como depresión, insomnio y otros retos emocionales frecuentes dentro del sector cultural.

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Entradas y datos prácticos

Pablo Watusi, músico bogotano conocido por su trayectoria en orquestas como La 33 y Salsa n’ Groove, quien fusiona salsa, funk y pop latino, y promueve causas sociales a través de su arte.

Las entradas están disponibles desde $25.000 en la Tienda Compensar. El festival es organizado por Compensar en alianza con la Fundación Orquesta Sinfónica de Bogotá (FOSBO), reafirmando el compromiso de ambas entidades de conectar al público con propuestas artísticas innovadoras y promover el bienestar en las industrias creativas.

Nuevas Voces 2026 trasciende el formato tradicional de los conciertos. Con música, emprendimiento y reflexión social, impulsa a una nueva generación de artistas y proyectos bogotanos con proyección nacional.

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