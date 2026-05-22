Colombia

Gobierno Petro anunció que el Código Sustantivo del Trabajo tendrá cambios: el proyecto de renovación será radicado el 20 de julio

Antonio Sanguino, ministro del Trabajo, dijo que el proceso de transformación incluye el impulso de nuevas reglas con amplia participación y diálogo entre sectores sociales y autoridades

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Antonio Sanguino, ministro del Trabajo, dijo que la cartera se encuentra desarrollando un nuevo Estatuto del Trabajo, que se radicará el 20 de julio de 2026, con el fin de sustituir de manera estructural el actual Código Sustantivo del Trabajo que data del 9 de septiembre de 1950 - crédito Ministerio del Trabajo

El Ministerio del Trabajo anunció la renovación estructural del Código Sustantivo del Trabajo (CST), vigente desde hace más de siete décadas, junto con la próxima presentación de un nuevo Estatuto del Trabajo, cuya radicación está programada para el 20 de julio de 2026. El anuncio se hizo durante una audiencia laboral pública en la sede de la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, ubicada en el sur de Bogotá, con la presencia del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, líderes sindicales y representantes institucionales.

De acuerdo con el Ejecutivo, se impulsará la sustitución del Código Sustantivo del Trabajo, en vigencia desde el 7 de junio de 1951 luego de la adopción por el Decreto Ley 2663 de 1950, por un estatuto actualizado que fortalezca los derechos laborales y expanda los espacios de diálogo entre el Estado y las organizaciones sindicales.

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La reforma, que abarca tanto el sector público como el privado, busca modernizar las relaciones laborales y atender los retos actuales del trabajo en el país.

Participación de los trabajadores y líderes sindicales en el proceso de reforma

Durante el evento participaron líderes sindicales de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), la Asociación Distrital de Trabajadores de la Educación (ADE) y la Confederación General del Trabajo (CGT). Las organizaciones reconocieron la labor del ministerio en la defensa de los derechos laborales y respaldaron los avances de la Reforma Laboral y la reforma pensional.

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La Reforma Laboral empezó a ser aplicada en julio de 2025 y beneficia a millones de trabajadores formales - crédito John Vizcaino/Reuters
La Reforma Laboral empezó a ser aplicada en julio de 2025 y beneficia a millones de trabajadores formales - crédito John Vizcaino/Reuters

En la audiencia, la CGT presentó casos relacionados con violaciones a los derechos de los trabajadores. El Ministerio del Trabajo se comprometió a ejecutar visitas de inspección y, de ser necesario, a iniciar procedimientos sancionatorios. De esta manera, el Gobierno reiteró su propósito de resolver los conflictos laborales mediante el diálogo y la intervención proactiva en los distintos territorios.

La presencia de la viceministra de Relaciones Laborales, Sandra Muñoz, reforzó el mensaje institucional. El Ministerio afirmó que la construcción del nuevo Estatuto del Trabajo incluirá la participación activa de los trabajadores y sus organizaciones representativas.

Trámite de la reforma pensional

La reforma pensional fue uno de los temas centrales expuestos por el ministro Sanguino. El funcionario señaló la demora en la Corte Constitucional respecto al trámite de la nueva regulación del sistema de pensiones y describió los obstáculos que presenta la transferencia de fondos entre sistemas.

El ministro afirmó que “estamos batallando contra los fondos privados por medio de la reforma pensional, que está ‘engavetada’ en la Corte Constitucional. Asimismo, a pesar de que el Consejo de Estado ha fallado en contra de los ahorros de los colombianos, impidiendo que estos dineros se trasladen junto con ellos de los fondos privados al fondo público, vamos a dar hasta el último suspiro para que a la gente se le respeten sus ahorros”.

Sanguino enfatizó que la protección de los recursos es una instrucción “directa y claramente” recibida por parte del presidente de la República. Añadió que “vamos a dar hasta el último suspiro para que a la gente se le respete sus recursos, sus ahorros y su derecho a una pensión en dignidad”. La controversia jurídica, que imvolucra a la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, sigue generando incertidumbre entre los cotizantes de los fondos privados y el régimen público.

Críticas a la élite de Colombia

En la intervención, Antonio Sanguino destacó la importancia de abrir espacios para la participación permanente de los trabajadores en la definición de las reglas laborales.

Imagen de referencia. Empresas de calzado. Bogotá, Colombia. Foto: Colprensa.
El Gobierno Petro le apuesta a mejorar las condiciones laborales a los trabajadores en Colombia - crédito Colprensa

Señaló que “no puede ser una conversación por el día de hoy, sino que debe ser una conversación permanente. ¿Y por qué esta conversación es importante para el Gobierno? Porque quizás el cambio más importante, y con ello no quiero decir que los otros no lo sean, el cambio más importante del Gobierno del presidente Gustavo Petro es que asuntos que antes eran de dominio exclusivo de una élite tecnocrática, que se cree todavía dueña de la verdad y que se creen propietarios de temas que, según ellos, son solo comprensibles por esa élite tecnocrática, ahora son asuntos de conversación cotidiana y de conversación pública en el país”.

También recalcó la nueva dirección de la cartera. “Quiero reiterar que este Ministerio del Trabajo es el Ministerio de las y los trabajadores de Colombia”, anotó. Bajo este enfoque, la cartera busca alejarse de esquemas tecnocráticos y priorizar condiciones laborales dignas y el debate abierto a nivel nacional.

Con la renovación del Código Sustantivo del Trabajo, el Gobierno aspira a transformar la política laboral en un proceso participativo y transparente, donde la voz de los trabajadores tenga un papel protagónico. El ministerio se proyecta como una institución al servicio de quienes construyen el país desde el trabajo diario, profundizando mecanismos de diálogo y protección efectiva para todos los sectores.

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