Colombia

Francia Márquez exigió garantías tras atentado contra Yanet Mosquera: “No podemos normalizar que defender los derechos nos cueste la vida”

El atentado, ocurrido a pocos días de otros hechos violentos en la misma zona como el ataque al senador Alexander López, evidenció el riesgo constante para los que trabajan en la defensa de los derechos humanos

Guardar
Google icon
La vicepresidenta Francia Márquez se refirió al atentado sufrido por la lideresa Janet Mosquera y pidió garantías en seguridad para la mujer - crédito Presidencia - Premio Cafam
La vicepresidenta Francia Márquez se refirió al atentado sufrido por la lideresa Janet Mosquera y pidió garantías en seguridad para la mujer - crédito Presidencia - Premio Cafam

El atentado contra la lideresa social Yanet Mosquera en la vía Panamericana, ocurrido el jueves 21 de mayo, desató una ola de preocupación por la seguridad de los defensores de derechos humanos. Así lo remarcó la vicepresidenta de la República, Francia Márquez, que expresó su apoyo a la mujer por lo sucedido y reclamó de manera pública acciones del Gobierno nacional para su protección.

El hecho ocurrió cuando Mosquera, reconocida defensora de derechos humanos y fundadora de la organización Mujer con Valor, se desplazaba en un vehículo blindado con su equipo de protección por el túnel de Cajibío. Fue entonces cuando sujetos armados interceptaron el vehículo y dispararon con fusiles de largo alcance; por fortuna, la reacción de los escoltas permitió evadir el ataque y refugiarse.

PUBLICIDAD

Francia Márquez sobre el atentado de Janet Mosquera
Con este mensaje en sus redes sociales, la vicepresidenta Francia Márquez se refirió al atentado sufrido por la lideresa Yanet Mosquera en la vía Panamericana, del cual por fortuna salió ilesa - crédito @FranciaMarquezM/X

Toda mi solidaridad con la lideresa Yanet Mosquera quien hoy ha sido víctima de la violencia que los grupos armados siguen imponiendo sobre la Vía Panamericana y en todo el departamento del Cauca”, sostuvo Márquez Mina en su perfil de X, en el que repudió el ataque contra Mosquera e insistió en la gravedad de que la defensa de los derechos fundamentales implique ser blanco de los grupos armados.

En su pronunciamiento, Márquez fue enfática en elevar su petición de plenas garantías para los que ejercen liderazgo social en zonas vulnerables. “No podemos normalizar que defender los derechos humanos en los territorios cueste la vida”, advirtió la vicepresidenta, a la que le restan por mandato constitucional 78 días, en una gestión que se extenderá hasta el 7 de agosto de 2026.

PUBLICIDAD

El esquema de protección de Jannet Mosquera evitó una tragedia mayor al reaccionar rápidamente durante el atentado en la vía Panamericana - crédito @ContGanadero/X
El esquema de protección de Jannet Mosquera evitó una tragedia mayor al reaccionar rápidamente durante el atentado en la vía Panamericana - crédito @ContGanadero/X

Con ello, la funcionaria buscó sumar presión a las autoridades nacionales y regionales, en particular al Ministerio de Defensa, para fortalecer los esquemas de protección contra los líderes sociales en esta región del territorio nacional, en el que existe una fuerte presencia de estructuras al margen de la ley, como los bloques al mando de Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, y otras organizaciones al margen de la ley.

¿Cómo fue el ataque a Janet Mosquera?

El atentado contra Mosquera ocurrió a menos de un kilómetro del sitio donde dos días antes fueron atacados el exsenador Alexander López y el alcalde de Santander de Quilichao, Luis Eduardo Grijalba. En las últimas semanas, este trayecto vial del país se ha convertido en epicentro de múltiples ataques contra funcionarios y civiles, incluido un atentado con explosivos que causó más de 20 víctimas.

Mosquera cuenta con una amplia trayectoria en la defensa de los derechos humanos en el Cauca. Luego de ser desplazada de El Patía, se instaló en Popayán, donde lidera proyectos comunitarios y coordina el consejo comunitario África, su labor le valió el Premio Cafam a la Mujer en 2007 y reconocimientos internacionales, como el otorgado por la fundación de Hillary Clinton por su trabajo en las comunidades.

Los vehículos quedaron marcados con propaganda alusiva a los 61 años de creación de esta guerrilla - crédito redes sociales
Las disidencias de las Farc tienen azotado al Cauca con sus constantes ataques, que han puesto en serio riesgo a la población civil - crédito suministrado a Infobae

El respaldo de la vicepresidenta se extendió a las comunidades afrodescendientes y rurales de la región. “Abrazamos a Yanet, a su familia y a todas las comunidades que resisten en el Cauca”, afirmó la vicepresidenta, al punto que diferentes organizaciones sociales y de derechos humanos exigieron garantías efectivas para la protección de esta mujer y los demás líderes que están bajo la mira de las autoridades.

Noticias RCN recordó que Mosquera ha sobrevivido a múltiples amenazas y atentados previos, entre ellos un ataque con explosivos en 2020. Pese a ello, ha expresado su negativa a aceptar indemnizaciones estatales por este tipo de hechos, lo que refuerza, según los que han seguido de cerca su trabajo, su imagen como defensora íntegra y comprometida, con la construcción de procesos de resistencia civil.

“El pueblo caucano y el pueblo colombiano merecen vivir en paz. Exigimos garantías reales para el orden público y para la protección de quienes defienden la vida”, afirmó Márquez, que reiteró la demanda de una respuesta institucional que trascienda la coyuntura y atienda la crisis estructural de seguridad en la región, azotada por la violencia con hechos que han puesto en jaque, incluso, la institucionalidad.

Temas Relacionados

Disidencias de las Farc CaucaFrancia MárquezViolencia en ColombiaYanet MosqueraColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Paloma Valencia se desplomó en la encuesta de Invamer y calificó de “falso” el ascenso de Iván Cepeda: “Es inverosímil”

La candidata del Centro Democrático afirmó que la medición no es verídica, teniendo en cuenta que ese mismo día se publicó la encuesta de Guarumo, cuyos escenarios presentan resultados distintos

Paloma Valencia se desplomó en la encuesta de Invamer y calificó de “falso” el ascenso de Iván Cepeda: “Es inverosímil”

Caribeña Noche, resultado del último sorteo hoy viernes 22 de mayo

A continuación te compartimos los cuatro números que fueron sorteados en este juego que se lleva a cabo todos los días en la noche de Colombia

Caribeña Noche, resultado del último sorteo hoy viernes 22 de mayo

Así cerró el euro en Colombia el 21 de mayo: fuerte desplome de la divisa sorprende al mercado

La moneda europea cayó más de $40 durante la jornada y reflejó la presión que siguen generando la desaceleración económica en Europa, las tensiones globales y la incertidumbre sobre las tasas de interés internacionales

Así cerró el euro en Colombia el 21 de mayo: fuerte desplome de la divisa sorprende al mercado

Santa Fe aclaró su camino para llegar a octavos de la Copa Libertadores: así quedó el grupo E

Luego del compromiso entre Peñarol y Corinthians, los cardenales ya saben cómo afrontarán la última jornada, en la que se juegan todo en condición de visitantes

Santa Fe aclaró su camino para llegar a octavos de la Copa Libertadores: así quedó el grupo E

Yimmi Chará, jugador del Junior, reveló la estrategia para derrotar a Santa Fe: “Es un equipo fuerte”

Barranquilleros y bogotanos definirán uno de los dos clasificados a la final del fútbol colombiano el próximo sábado 23 de mayo en la capital atlanticense

Infobae
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Arauca, Cauca y Antioquia, las zonas en las que más líderes sociales son asesinados en Colombia

Arauca, Cauca y Antioquia, las zonas en las que más líderes sociales son asesinados en Colombia

La JEP desmontó versión sobre la operación Orión: paramilitares sí estaban armados durante la intervención

ELN difundió prueba de supervivencia de agentes del CTI secuestrados y reveló grave estado de salud de uno de ellos

ELN propuso liberar a algunos de sus hombres a cambio de agentes secuestrados por el grupo terrorista, reconoció Gustavo Petro: “Es una especie de tráfico de seres humanos”

El ELN liberó a siete personas secuestradas en Arauca: los señaló de hacer supuestas labores de inteligencia

ENTRETENIMIENTO

Hija de Gregorio Pernía celebró sus 20 años tras someterse a su primera cirugía estética: ¿sin senos sí hay paraíso?

Hija de Gregorio Pernía celebró sus 20 años tras someterse a su primera cirugía estética: ¿sin senos sí hay paraíso?

James Rodríguez habló de su separación de Daniela Ospina y la ausencia de su hija tras el divorcio: “A veces lloraba”

Alejandro Estrada invitará a sus fans a una cena exclusiva en Cartagena: así puede participar

Fabián Ríos pidió oraciones para su compañero de ‘Sin senos sí hay paraíso’, Francisco Bolívar: el actor estaría atravesando problemas con su salud mental

Daniela Ospina contó la difícil experiencia que vivió con su hija Salomé: sufrió una alergia provocada por productos de belleza promocionados en redes sociales

Deportes

Infobae

Yimmi Chará, jugador del Junior, reveló la estrategia para derrotar a Santa Fe: “Es un equipo fuerte”

Selección Colombia: jugador con pasado en la Tricolor analiza el equipo actual y la posición de extremo derecho

Falcao García recordó sus inicios en Argentina, la adaptación y una curiosa anécdota luego de su debut goleador con River Plate

Egan Bernal sorprendió con declaración tras el final de la etapa 12: “Ni siquiera sé dónde estoy”

Yimmi Chará explicó a Infobae por qué es importante la victoria del Junior ante Sporting Cristal por Copa Libertadores