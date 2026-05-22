Francia Márquez exigió garantías tras atentado contra Yanet Mosquera: “No podemos normalizar que defender los derechos nos cueste la vida”

La vicepresidenta Francia Márquez se refirió al atentado sufrido por la lideresa Janet Mosquera y pidió garantías en seguridad para la mujer - crédito Presidencia - Premio Cafam

El atentado contra la lideresa social Yanet Mosquera en la vía Panamericana, ocurrido el jueves 21 de mayo, desató una ola de preocupación por la seguridad de los defensores de derechos humanos. Así lo remarcó la vicepresidenta de la República, Francia Márquez, que expresó su apoyo a la mujer por lo sucedido y reclamó de manera pública acciones del Gobierno nacional para su protección.

El hecho ocurrió cuando Mosquera, reconocida defensora de derechos humanos y fundadora de la organización Mujer con Valor, se desplazaba en un vehículo blindado con su equipo de protección por el túnel de Cajibío. Fue entonces cuando sujetos armados interceptaron el vehículo y dispararon con fusiles de largo alcance; por fortuna, la reacción de los escoltas permitió evadir el ataque y refugiarse.

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Con este mensaje en sus redes sociales, la vicepresidenta Francia Márquez se refirió al atentado sufrido por la lideresa Yanet Mosquera en la vía Panamericana, del cual por fortuna salió ilesa - crédito @FranciaMarquezM/X

“Toda mi solidaridad con la lideresa Yanet Mosquera quien hoy ha sido víctima de la violencia que los grupos armados siguen imponiendo sobre la Vía Panamericana y en todo el departamento del Cauca”, sostuvo Márquez Mina en su perfil de X, en el que repudió el ataque contra Mosquera e insistió en la gravedad de que la defensa de los derechos fundamentales implique ser blanco de los grupos armados.

En su pronunciamiento, Márquez fue enfática en elevar su petición de plenas garantías para los que ejercen liderazgo social en zonas vulnerables. “No podemos normalizar que defender los derechos humanos en los territorios cueste la vida”, advirtió la vicepresidenta, a la que le restan por mandato constitucional 78 días, en una gestión que se extenderá hasta el 7 de agosto de 2026.

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El esquema de protección de Jannet Mosquera evitó una tragedia mayor al reaccionar rápidamente durante el atentado en la vía Panamericana - crédito @ContGanadero/X

Con ello, la funcionaria buscó sumar presión a las autoridades nacionales y regionales, en particular al Ministerio de Defensa, para fortalecer los esquemas de protección contra los líderes sociales en esta región del territorio nacional, en el que existe una fuerte presencia de estructuras al margen de la ley, como los bloques al mando de Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, y otras organizaciones al margen de la ley.

¿Cómo fue el ataque a Janet Mosquera?

El atentado contra Mosquera ocurrió a menos de un kilómetro del sitio donde dos días antes fueron atacados el exsenador Alexander López y el alcalde de Santander de Quilichao, Luis Eduardo Grijalba. En las últimas semanas, este trayecto vial del país se ha convertido en epicentro de múltiples ataques contra funcionarios y civiles, incluido un atentado con explosivos que causó más de 20 víctimas.

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Mosquera cuenta con una amplia trayectoria en la defensa de los derechos humanos en el Cauca. Luego de ser desplazada de El Patía, se instaló en Popayán, donde lidera proyectos comunitarios y coordina el consejo comunitario África, su labor le valió el Premio Cafam a la Mujer en 2007 y reconocimientos internacionales, como el otorgado por la fundación de Hillary Clinton por su trabajo en las comunidades.

Las disidencias de las Farc tienen azotado al Cauca con sus constantes ataques, que han puesto en serio riesgo a la población civil - crédito suministrado a Infobae

El respaldo de la vicepresidenta se extendió a las comunidades afrodescendientes y rurales de la región. “Abrazamos a Yanet, a su familia y a todas las comunidades que resisten en el Cauca”, afirmó la vicepresidenta, al punto que diferentes organizaciones sociales y de derechos humanos exigieron garantías efectivas para la protección de esta mujer y los demás líderes que están bajo la mira de las autoridades.

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Noticias RCN recordó que Mosquera ha sobrevivido a múltiples amenazas y atentados previos, entre ellos un ataque con explosivos en 2020. Pese a ello, ha expresado su negativa a aceptar indemnizaciones estatales por este tipo de hechos, lo que refuerza, según los que han seguido de cerca su trabajo, su imagen como defensora íntegra y comprometida, con la construcción de procesos de resistencia civil.

“El pueblo caucano y el pueblo colombiano merecen vivir en paz. Exigimos garantías reales para el orden público y para la protección de quienes defienden la vida”, afirmó Márquez, que reiteró la demanda de una respuesta institucional que trascienda la coyuntura y atienda la crisis estructural de seguridad en la región, azotada por la violencia con hechos que han puesto en jaque, incluso, la institucionalidad.

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