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Egan Bernal sorprendió con declaración tras el final de la etapa 12: “Ni siquiera sé dónde estoy”

El ciclista del Ineos sigue lejos del top 10 de la clasificación general, pero espera que las fracciones en la montaña le permitan escalar posiciones antes del final

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Egan Bernal ha pasado por muchas dificultades para destacar en el Giro de Italia 2026, pese a estar en la pelea por la clasificación general - crédito Manon Cruz/REUTERS
Egan Bernal ha pasado por muchas dificultades para destacar en el Giro de Italia 2026, pese a estar en la pelea por la clasificación general - crédito Manon Cruz/REUTERS

El Giro de Italia avanza en su segunda semana y dos de los tres ciclistas colombianos que iniciaron la edición 2026 continúan en la pelea para ser protagonistas en la competencia, pues en dos ocasiones fue ganada por un cafetero y la idea es repetir esa hazaña.

Egan Bernal llamó la atención por no recordar a dónde llegó en la etapa 12, en la que no tuvo opción de salir a descontar tiempo y su labor fue de gregario para Thymen Arensman, uno de los candidatos a quedarse con la maglia rosa en Milán.

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“Ni siquiera sé dónde estoy”

Egan Bernal sorprendió con una confesión atípica tras la etapa 11 del Giro de Italia 2026: “Ni siquiera sé dónde estoy”. La declaración del ciclista colombiano de Netcompany Ineos refleja la intensidad mental que implica competir por la maglia rosa en uno de los eventos más exigentes del ciclismo internacional.

Durante el Giro de Italia 2026, Egan Bernal fue consultado en Chiavari, al finalizar la etapa 11, sobre el recuerdo de su primer podio profesional logrado en esa ciudad en la temporada 2017.

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Egan Bernal es el mejor colombiano de la competencia y tiene como meta llegar al top 10 de la carrera - crédito Netcompany Ineos
Egan Bernal es el mejor colombiano de la competencia y tiene como meta llegar al top 10 de la carrera - crédito Netcompany Ineos

El corredor admitió que la concentración en la competencia lo lleva a perder la noción del entorno, y actualmente ocupa la posición quince de la clasificación general, a cinco minutos y 45 segundos del líder, el portugués Afonso Eulálio. El objetivo de su equipo es regresar al top 10 en las jornadas restantes.

En el pelotón internacional es común que los ciclistas mantengan una concentración tan elevada que el entorno queda en segundo plano. La prioridad pasa por la estrategia, el ritmo y las exigencias tácticas, especialmente en los puertos de montaña.

Bernal ilustró esta realidad: “No tenía ni idea, la verdad. Ni siquiera sé dónde estoy, la verdad uno va etapa por etapa y ni siquiera sabe en qué parte de Italia está. Pero bueno, chévere”, declaró al medio Caracol Sports. Para los corredores, la capacidad de aislarse del ambiente externo se considera esencial para sobrevivir a una gran vuelta.

Egan Bernal está en el puesto 15 de la clasificación general a un minuto de regresar al top 10 de la competencia - crédito Netcompany Ineos
Egan Bernal está en el puesto 15 de la clasificación general a un minuto y medio de regresar al top 10 de la competencia - crédito Netcompany Ineos

La lucha de Bernal y el panorama del Giro de Italia 2026

En el ámbito deportivo, el Giro de Italia 2026 ha mostrado cambios mínimos en la parte alta de la tabla tras la etapa 12, disputada el 21 de mayo entre Imperia y Novi Ligure. La jornada se corrió sobre 175 kilómetros y dos puertos de tercera categoría, con triunfo para Alec Segaert del Bahrain Victorious.

Afonso Eulálio mantuvo la maglia rosa con un tiempo acumulado de 48 horas, 10 minutos y 38 segundos, seguido por el danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), a 33 segundos, y por Thymen Arensman (Netcompany Ineos), a dos minutos y tres segundos. Bernal, tras haber sufrido problemas físicos en la preparación previa, se ubica en la plaza 15.

Afonso Eulálio ha sido la sorpresa del Giro de Italia en el liderato, pero Jonas Vingegaard lo persigue a menos de un minuto - crédito Jennifer Lorenzini/REUTERS
Afonso Eulálio ha sido la sorpresa del Giro de Italia en el liderato, pero Jonas Vingegaard lo persigue a menos de un minuto - crédito Jennifer Lorenzini/REUTERS

El entorno de Egan Bernal señala que el objetivo inmediato es regresar al top 10, sin descartar una victoria de etapa en los próximos días. El ambiente en el cuadro británico es de optimismo respecto a las perspectivas del colombiano, cuya condición mejora de cara a la segunda parte de la carrera.

El desempeño de Bernal muestra signos positivos y, según su equipo, su curva de rendimiento es ascendente mientras la “corsa rosa” entra en la fase decisiva, pues se vienen las etapas más complicadas en la montaña.

Así va la clasificación general

  1. Afonso Eulálio (Bahrain - Victorious): 48:10:38 horas
  2. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike): a 33 segundos
  3. Thymen Arensman (Netcompany INEOS): a 2:03 minutos
  4. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team): a 2:30 minutos
  5. Ben O’Connor (Team Jayco AlUla): a 2:50 minutos
  6. Jai Hindley (Red Bull - BORA - hansgrohe): a 3:12 minutos
  7. Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team): a 3:34 minutos
  8. Derek Gee-West (Lidl - Trek): a 3:40 minutos
  9. Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe): a 3:42 minutos
  10. Chris Harper (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team): a 4:15 minutos
  11. Markel Beloki (EF Education - EasyPost): a 4:20 minutos
  12. Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team): a 4:51 minutos
  13. Christian Scaroni (XDS Astana Team): a 4:54 minutos
  14. Davide Piganzoli (Team Visma | Lease a Bike): a 5:33 minutos
  15. Egan Bernal (Netcompany INEOS): a 5:45 minutos

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