Andrés Cepeda respondió a los comentarios que lo tratan como aspirante presidencial y avivó los memes en las redes sociales

La confusión entre el cantante Andrés Cepeda y el senador Iván Cepeda estalla en redes sociales por su parecido y apellido compartido - crédito @andrescepeda/Instagram

En redes sociales basta una fotografía, un apellido o un comentario fuera de contexto para que se desate una ola de bromas. Eso es justamente lo que le viene ocurriendo al cantante Andrés Cepeda, que desde hace varios meses se convirtió, involuntariamente, en protagonista de confusiones políticas por su parecido físico y coincidencia de apellido con el senador y candidato presidencial Iván Cepeda.

Aunque ambos pertenecen a mundos completamente distintos, uno ligado a la música y el otro a la política, cientos de usuarios en plataformas como Instagram, X y TikTok empezaron a mezclar sus identidades en publicaciones, comentarios y memes que rápidamente se vuelven virales. La situación volvió a tomar fuerza esta semana después de que circularan capturas de pantalla de comentarios en redes sociales del intérprete bogotano. En ellos, algunos seguidores le escribían mensajes como si estuvieran hablando con el senador, e incluso le expresaban apoyo político de cara a una eventual campaña presidencial.

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Andrés Cepeda aclara en comentarios de Instagram y X que no tiene ninguna relación con la política ni con el candidato Iván Cepeda - crédito X

“Voy a votar por ti”, escribió una usuaria en una publicación del cantante, acompañando el comentario con emojis. Otro internauta fue más allá y comentó: “Serás el mejor presidente de Colombia de todos los tiempos por siempre jamás”.

Las respuestas no tardaron en multiplicarse. Mientras algunos usuarios seguían el juego, otros aprovecharon para burlarse de la confusión colectiva entre ambos personajes públicos. En medio de la ola de comentarios, el propio Andrés Cepeda decidió reaccionar y aclarar que no tiene ninguna relación con la política. “Será que no que sabes que no tengo absolutamente nada que ver con ese candidato ni con nada de política?”, respondió el artista a uno de los usuarios. En otro comentario insistió: “No tengo nada que ver con política por favor”.

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Lejos de apagar las bromas, las respuestas terminaron alimentando todavía más la conversación digital. En X, por ejemplo, varios usuarios comenzaron a compartir capturas de los mensajes y a comentar el fenómeno con tono humorístico. “Me da mucha risa ver publicaciones de Andrés Cepeda y leer que todos los comentarios son tipo: “mi voto es por usted” “vamos a ganar en primera vuelta” “mi presidente” jajajaja”, escribió una internauta en una publicación que también empezó a circular ampliamente.

Usuarios en redes sociales, especialmente en TikTok y X, viralizan memes que mezclan la identidad del cantante con la del político colombiano - crédito Carlos Ortega/EFE

El tema rápidamente se convirtió en material para memes y comentarios irónicos. Algunos usuarios aseguraban que el cantante “ya estaba en campaña”, mientras otros jugaban con la idea de imaginar conciertos convertidos en plazas políticas o debates presidenciales acompañados de baladas románticas. La confusión, sin embargo, tiene una explicación sencilla, además del apellido compartido, muchos usuarios consideran que existe cierto parecido físico entre Andrés Cepeda e Iván Cepeda, especialmente en fotografías recientes donde ambos aparecen con gafas y expresiones similares.

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En internet, ese tipo de coincidencias suelen convertirse fácilmente en tendencia. Ya ocurrió antes con actores, periodistas y deportistas que terminan asociados por error con figuras públicas de otros sectores. Pero en este caso, el componente político y el ambiente preelectoral hacen que las bromas tengan todavía más alcance.

Mientras Iván Cepeda continúa siendo una de las figuras políticas más visibles de la izquierda colombiana, Andrés Cepeda sigue enfocado en su carrera musical y en las giras que adelanta dentro y fuera del país. Aún así, las redes parecen empeñadas en cruzar ambos universos constantemente.

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A pesar de las bromas y la viralidad, Andrés Cepeda continúa enfocado en su carrera musical y sus giras nacionales e internacionales - crédito Blanca Escriche/EFE

De hecho, varios seguidores del cantante ya empezaron a tomarse con humor la situación y suelen llenar las publicaciones con mensajes relacionados con elecciones, debates o supuestas propuestas de campaña. Algunos incluso le escriben frases como “presidente” o “ganamos en primera vuelta”, pese a que el artista ha reiterado que no tiene participación política.

El fenómeno también deja ver cómo funcionan actualmente las dinámicas digitales, donde las conversaciones muchas veces avanzan más rápido desde el humor y la viralidad que desde la información precisa. Una publicación cualquiera puede transformarse en tendencia simplemente por una coincidencia física o un comentario gracioso.

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