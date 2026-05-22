Santa Fe aclaró su camino para llegar a octavos de la Copa Libertadores: así quedó el grupo E

Santa Fe le sigue la pisada a Platense para quedarse con el cupo a octavos en la Copa Libertadores 2026 - crédito Colprensa

Independiente Santa Fe dio un salto enorme en la Copa Libertadores gracias a su triunfo sobre Platense por 2-1, pues además de que fue la primera victoria en la fase de grupos, le permitió acercarse a los argentinos en la pelea por uno de los cupos a los octavos de final.

Terminada la quinta fecha, se definieron las posiciones en el grupo E con varias novedades en la batalla para acceder a la siguiente fase del certamen, así como por el tiquete a los playoffs de la Copa Sudamericana, que es un premio de consolación.

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De esta manera, Santa Fe afrontará dos retos en cuatro días, pues disputará la sexta fecha de la Copa Libertadores y la vuelta de las semifinales de la Liga BetPlay contra el Junior de Barranquilla, y ambos compromisos serán en condición de visitante.

Así quedó Santa Fe en su grupo

De a poco se van conociendo los clasificados a los octavos de final, aunque en algunos grupos las cosas son más apretadas de lo esperado por resultados inesperados y clubes que, aunque parecían débiles o con pocas posibilidades, revivieron en esta quinta jornada del torneo de la Conmebol.

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Santa Fe ahora es tercero con cinco puntos en el grupo E, producto de un triunfo, que fue ante Platense el 19 de mayo, dos empates y el mismo número de derrotas, con cinco goles a favor y siete en contra, para una diferencia de -2 que, por ahora, no lo afectará en su camino.

El triunfo sobre Platense fue clave para que Santa Fe quedara a dos puntos de los octavos de final en Libertadores - crédito Colprensa

Esa victoria de los cardenales en El Campín fue clave para recuperar sus opciones en el certamen, ya que pasó de cinco a solo dos unidades de la segunda casilla, que es el último tiquete que queda por disputarse en esa zona, pues el otro ya está en manos de los brasileños.

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Peñarol quedó eliminado a manos del clasificado Corinthians, con empate por 1-1 en el estadio Campeón del Siglo en Montevideo, donde los uruguayos perdieron toda opción en el torneo, mientras que el Timao aseguró también el primer puesto, que será beneficioso en el sorteo.

Peñarol y Corinthians se vieron las caras en el estadio Campeón del Siglo de Montevideo - crédito Peñarol

Pese a eso, el Manya aún tiene la chance de caer en la Copa Sudamericana, si le roba la tercera casilla a Santa Fe y para eso debe superarlo en la capital de Uruguay, un reto que se ve difícil porque los cardenales llegan con aire en la camiseta y el objetivo de los octavos de final.

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Grupo E de la Libertadores

Corinthians: 11 puntos (+6) Platense: 7 puntos (-1) Santa Fe: 5 puntos (-2) Peñarol: 3 puntos (-3)

“Hay jugadores con hambre, con deseo de entrar en la historia”

Una vez más, Hugo Rodallega fue clave para que Santa Fe sacara un resultado positivo, pues marcó gol en la victoria 2-1 sobre Platense y pone a soñar a los leones con la clasificación a octavos de final, después de que la plantilla se encontrara al borde de la eliminación.

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El delantero, que suma 74 goles con el club en cuatro temporadas, dijo tras el partido que el plantel mantiene la ambición en plena disputa de competencias: “Resiliencia, el equipo tiene ganas. Hay jugadores con hambre, con deseo de entrar en la historia, de no pasar desapercibidos, y estamos peleando en los dos torneos y eso es muy importante”.

Hugo Rodallega suma 74 goles con Santa Fe desde su llegada en 2023, siendo de los jugadores más importantes en los últimos tiempos - crédito Colprensa

Rodallega, de 40 años, remarcó el valor del triunfo y la necesidad de sostener la unidad del grupo frente a los cuestionamientos, pues también sufrió la irregularidad en la Liga BetPlay, en la que es semifinalista.

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“Lo importante es que se está dando el gol y se está ganando. Nosotros tenemos la posibilidad de estar acá, de representar a Santa Fe, de entrar en ese cubo de historia, estamos intentando construirla a nuestra manera, como grupo, funcionando, hay veces que las cosas no salen, aparecen las críticas y ahí es cuando este grupo tiene que estar más unido”.