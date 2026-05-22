Yimmi Chará explicó a Infobae por qué es importante la victoria del Junior ante Sporting Cristal por Copa Libertadores

El conjunto barranquillero logró su primera victoria en esta edición enfrentando al cuadro peruano - crédito Diego Suárez/Infobae

La victoria de Junior de Barranquilla frente a Sporting Cristal por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores no solo le permitió al conjunto barranquillero seguir con vida a nivel internacional, sino también recuperar confianza en medio de un calendario exigente entre torneo local y competencia continental.

Uno de los futbolistas que analizó el momento del equipo fue Yimmi Chará, que habló con Infobae y explicó por qué el triunfo era una necesidad para el cuadro Tiburón, luego de varias presentaciones en las que, según él, el rendimiento no se había visto reflejado en los resultados.

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“Era bastante importante porque nosotros habíamos hecho buenos partidos en Copa Libertadores, pero lastimosamente no nos habían acompañado los resultados. Esta vez el equipo supo aprovechar las oportunidades que se presentaron”, explicó el atacante.

Las palabras de Chará reflejan una sensación que rondaba al plantel rojiblanco durante las últimas semanas. Junior había mostrado momentos competitivos en el torneo internacional, pero la falta de eficacia y algunos errores puntuales terminaron complicando sus aspiraciones en el grupo. Por eso, el compromiso ante Sporting Cristal aparecía prácticamente como una final anticipada.

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El delantero marcó el 3-0 de Junior ante Sporting Cristal, al 36’, por Libertadores - crédito ESPN

¿Qué necesita Junior para clasificar a la Copa Sudamericana?

Tras quedarse sin opciones reales de avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores, Junior de Barranquilla ahora centra sus esfuerzos en alcanzar el tercer puesto del grupo F, ubicación que entrega un cupo a la Copa Sudamericana. Actualmente, el conjunto rojiblanco ocupa la última posición de la zona con cuatro puntos y una diferencia de gol de -3.

El primer objetivo era derrotar a Sporting Cristal en Cartagena, una tarea que logró cumplir y que le permitió seguir con vida a nivel internacional. Sin embargo, el desafío más complicado llegará en la última jornada, cuando deba visitar a Palmeiras en el Allianz Parque.

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Para avanzar a la Sudamericana, Junior no solo está obligado a vencer al equipo brasileño, sino también a esperar una ayuda desde Paraguay: Cerro Porteño deberá imponerse en La Nueva Olla frente a Sporting Cristal, que actualmente ocupa la tercera casilla del grupo con seis unidades.

Tras el triunfo conseguido en el ‘Corralito de Piedra’, Chará reconoció que uno de los aspectos que más necesita mejorar el equipo pasa por la fortaleza mental en momentos adversos.

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“Debemos mejorar en lo mental. El equipo tiene que mantener la misma idea de juego y no cambiar tanto cuando recibe uno o dos goles. Muchas veces empezamos a pensar en todo lo que había pasado anteriormente en esta Copa y ese temor por no ganar terminó llevándonos a cometer errores”, explicó Chará.

El compromiso entre Palmeiras y Junior de Barranquilla se disputará el jueves 28 de mayo desde las 5:00 p. m. (hora colombiana). A esa misma hora, Cerro Porteño recibirá a Sporting Cristal.

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Junior de Barranquilla ya quedó eliminado de la Copa Libertadores 2026, ahora se centra en la liga - crédito Dimayor

Tabla de posiciones del grupo A Copa Libertadores 2026

Cerro Porteño — 10 puntos (+2)

Palmeiras — 8 puntos (+2)

Sporting Cristal — 6 puntos (-1)

Junior de Barranquilla — 4 puntos (-3)

Junior llegó al partido ante Sporting Cristal obligado a ganar para no despedirse anticipadamente de las competencias internacionales. El equipo barranquillero respondió desde el inicio con una propuesta ofensiva y encontró premio gracias a la efectividad en ataque, algo que había sido una deuda durante gran parte de la fase de grupos.

El conjunto dirigido por Alfredo Arias mostró mayor agresividad en campo rival y logró controlar varios momentos del encuentro frente a un equipo peruano que también necesitaba sumar. La victoria terminó siendo celebrada como un desahogo por parte de la hinchada, consciente de que el club había quedado contra las cuerdas, tras los resultados anteriores.

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Con ese triunfo, Junior mantiene opciones de seguir compitiendo internacionalmente y llegará con mayor motivación a los partidos definitivos del semestre.