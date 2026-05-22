Falcao García recordó sus inicios en Argentina, la adaptación y una curiosa anécdota luego de su debut goleador con River Plate

Radamel Falcao García llegó a River Plate con 15 años en 2001 y enfrentó el reto de formarse lejos de su familia en Argentina - crédito AFP

Radamel Falcao García llegó a River Plate en febrero de 2001 con apenas 15 años y comenzó su proceso formativo en las divisiones inferiores del club, donde permaneció hasta 2004 antes de dar el salto al primer equipo.

Durante su entrevista en el pódcast El Primer Paso, el “Tigre” repasó su carrera deportiva y relató particularmente sus experiencias en Argentina siendo un adolescente que soñaba con hacerse un lugar entre unos 85 jóvenes con los que compartía techo y aspiraban a ser profesionales. En el caso del goleador, contaba con una desventaja importante: mientras la mayoría de aspirantes podían visitar a sus familias, él no podía porque estaban en Colombia.

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“Me tuve que bandear solo, como se dice. Acostumbrarme a una nueva cultura, una nueva forma de interpretar la vida. Aunque son latinos, son diferentes y acostumbrarme a todo eso no fue fácil”, relató.

Las llamadas a Colombia eran un lujo. Sin celulares ni videollamadas, hablaba con sus padres una o dos veces por mes. “No había las facilidades que hoy tenemos con el celular o las videollamadas. No, ahí me llamaban ellos y si alguien [del club] tenía misericordia, me iba a buscar hasta la habitación y si me encontraba, hablaba. Si no estaba, perdía la oportunidad”, relató, añadiendo que los fines de semana eran los momentos más complejos para él, pues mientras sus compañeros podían tomar un bus para visitar a sus familias, él se quedaba solo.

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“Todo esto me llevó a valorar el hecho de tener por lo menos a alguien que me diera una taza de té cuando estaba enfermo, cuando me sentía mal o cuando estaba decaído. Valoré muchas cosas y eso me fomentó esa capacidad de resiliencia, de perseverar, de no darme por vencido”, reflexionó Falcao.

Falcao García debutó en la primera división el 6 de marzo de 2005, con River en el torneo Clausura de Argentina - crédito @FALCAO/X

Los problemas de adaptación también incluían lo futbolístico. El “Tigre” no tuvo reparos en admitir que llegó a River con carencias en su formación futbolística, señalando que otros compañeros de equipo tenían una serie de hábitos y ética de trabajo de los que carecía.

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“Yo era bueno, pero no tenía todas estas cosas, estos pequeños detalles que son disciplina, hábitos, ética de trabajo, y que finalmente cuando los sumas diariamente hacen una diferencia muy grande”, explicó. Por eso se dedicó a entrenar por las tardes con preparadores personalizados mientras sus compañeros se divertían en sus tiempos libres. “Fue la única manera de poder primero estabilizarme e igualarlos. Y luego ya a partir de ahí fue que di el salto”, dijo.

Los primeros dos años no jugó. Las lesiones aparecieron. La ansiedad, también. Quería demostrar que era bueno pero las oportunidades no se daban. Cuando llegó a su tercer año en River, estaba en su punto límite y se lo hizo saber a sus padres.

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“Les dije ‘No, no, ya no quiero. Es que la estoy pasando mal, no lo estoy disfrutando’. Y me dijeron: ‘Bueno, date una nueva oportunidad. Mira todo lo que has sacrificado, los años que has invertido’. Y yo dije: ‘Es verdad, voy a hacer que esto valga la pena. Por lo menos intentar hasta el final y si no logro el objetivo, me voy tranquilo porque di todo lo que estaba en mis manos. Y si lo logro, pues hago que valga la pena todo el esfuerzo’”, manifestó.

Falcao no dudó en señalar que la fe fue clave en esos momentos. Criado en una familia con principios cristianos, encontró en la Biblia un ancla cuando la soledad arreciaba. “Estaba solo físicamente, pero sabía que Dios estaba acompañándome. Si nos alejamos un poco de la película y vemos el problema desde afuera, dices: este tiempo me puede servir para algo y puede ser parte de un proceso, de un propósito que tiene Dios”, comentó.

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Durante su periodo de adaptación en Argentina, Falcao se aferró a la fe y conoció a su esposa, Lorelei Tarón - crédito @loreleitaron/X

Con el tiempo construyó una red de apoyo: amigos de la iglesia (incluida la que sería su esposa, Lorelei Tarón), vecinos que le abrieron las puertas de su casa y compañeros de la pensión que perseguían el mismo sueño.

“Unos a otros nos fortalecíamos porque estábamos todos tras el mismo sueño. De alguna manera competíamos, pero éramos amigos”, señaló Falcao.

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Finalmente, Falcao tuvo la oportunidad de hacer su debut profesional con el entrenador Leonardo Astrada el 6 de marzo de 2005, en un partido por el Torneo Clausura en el que River Plate le ganó 3-1 a Instituto de Córdoba. Sin embargo, fue más adelante bajo la conducción de Reinaldo “Mostaza” Merlo que Falcao se afianzó como titular indiscutido.

Su estreno con River bajo la dirección de Merlo se produjo en la fecha 9, durante un clásico contra Independiente de Avellaneda donde marcó dos goles en la victoria del Millonario por 3-1. El “Tigre” aseguró que el llamado para concentrarse lo tomó por sorpresa.

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“No me tenían en cuenta mucho. El equipo andaba mal y de un momento a otro me concentran un viernes. Dije: ‘Bueno, qué raro, no creo que me pongan’. Y cuando me lo dicen el domingo a la mañana, era un clásico contra el Independiente de [Sergio] Agüero, y ahí me puse nervioso”, relató.

El "Tigre" fue titular con Reilando Merlo y la figura de la victoria del Millonario en el Monumental - crédito Fox Sports

En la entrevista, Falcao contó una curiosa experiencia derivada de su doblete en ese partido, cuando estudiaba Comunicación Social en la universidad.

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“Estaba estudiando en la Universidad de Palermo, en Buenos Aires. Llevaba un año estudiando y en el salón nadie sabía que yo jugaba fútbol”, contó. Falcao recordó que su profesor lo recibió al día siguiente en el salón de clase con los diarios en los que el colombiano aparecía en la portada. “Todo el salón era: ¡guau! Me recibieron y me aplaudieron", recordó con una sonrisa.

En total, el delantero disputó 111 partidos con River Plate —90 en liga y 21 en copas— y anotó 45 goles: 34 en el torneo local y 11 en competencias internacionales.