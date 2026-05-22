Hija de Gregorio Pernía celebró sus 20 años tras someterse a su primera cirugía estética: ¿sin senos sí hay paraíso?

Luna Pernía se operó los senos y las comparaciones con la novela más famosa de su padre no se hicieron esperar- crédito Luna Pernía / Instagram

Luna Pernía, hija del reconocido actor Gregorio Pernía, celebró sus 20 años de vida en sus plataformas digitales el 21 de mayo de 2026 con una emotiva publicación en la que habla de la gratitud y de los aprendizajes que ha tenido a lo largo de su vida.

Además, sorprendió a sus seguidores al mostrarles el proceso que vivió al someterse a su primera cirugía estética, lo que desató un intenso debate sobre las decisiones relacionadas con los estándares de belleza en el país. Precisamente, porque uno de los papeles más recordados de su padre es el de El Titi, en Sin senos no hay paraíso y Sin senos sí hay paraíso.

PUBLICIDAD

La joven compartió los resultados de la mamoplastia de aumento, lo que generó numerosas reacciones y comentarios entre sus seguidores. De acuerdo con su relato, decidió someterse al procedimiento para sentirse más cómoda con su imagen y compartió la experiencia en sus plataformas digitales, donde su testimonio se viralizó rápidamente.

Su relato despertó tanto mensajes de apoyo como comparaciones con la producción que hizo famoso a su padre. La creadora de contenido relató con sinceridad su paso por el quirófano.

PUBLICIDAD

La joven se sometió a un aumento de senos y los comentarios fueron muy creativos - crédito Gregorio Pernía / Instagram

Reflexión de Luna Pernía sobre sus decisiones personales

A través de su publicación, la joven transmitió un mensaje de autonomía y amor propio. Además, invitó a sus seguidoras a dejar atrás la culpa y la presión social al tomar decisiones personales.

“Siempre soñé con tener mis senos un poco más grandes. No porque me sintiera menos, sino porque hay una parte de la vida llamada vanidad, y también es válido querer sentirse más cómoda, más segura y más feliz con una misma. Después de pensarlo mucho, decidí hacerme esta cirugía. Y hoy puedo decir que no se trata de cambiar quién soy, sino de regalarme algo que deseaba desde hace mucho tiempo”, explicó en su publicación.

PUBLICIDAD

En su conmovedor mensaje agregó: “A todas las mujeres quiero decirles que no hay nada de malo en querer verse mejor, siempre y cuando la decisión nazca del amor propio y no de la necesidad de complacer a los demás. La belleza no está en el tamaño de los senos, en la cintura o en el espejo. La belleza está en la paz que sentimos al mirarnos y sonreír, sabiendo que seguimos siendo nosotras, solo un poquito más felices. Nunca olvides que eres hermosa tal como eres. Y si decides hacer algo por ti, hazlo desde el corazón, desde la seguridad de que mereces sentirte plena, segura y feliz”.

La creadora también compartió su reflexión sobre la cirugía: “Por mucho tiempo yo tuve ese miedo, operarme como por no querer dar ese paso. Un pequeño cambio no, no le hace mal a nadie”.

PUBLICIDAD

La joven cuenta con gran cantidad de seguidores en sus plataformas digitales - crédito Gregorio Pernía / Instagram

El video de Luna Pernía provocó reacciones inmediatas, especialmente de aquellos que la vincularon con la novela en la que Gregorio Pernía interpretó al personaje El Titi y le dejaron comentarios como: “El Titi en definitiva tuvo a su Catalina”, “¿El Titi pagó la operación? Solo para entendidos” y “El Titi estaría atacado”.

Mientras algunos hacían comparaciones con la telenovela, otros usuarios destacaron la honestidad de Luna Pernía al visibilizar su proceso a diferencia de otras celebridades que optan por mantener estos temas en privado.

PUBLICIDAD

Su cumpleaños número 20

La joven publicó en su cumpleaños un mensaje que conmovió a sus seguidores: “Hoy cumplo 20 y la verdad solo siento gratitud. 🤍Por todo lo vivido, aprendido, superado y por todas las personas que han hecho parte de mi camino. Me siento muy afortunada por mi familia, mis amigos y por cada oportunidad que la vida me ha dado hasta hoy. Siento que apenas estoy empezando y todavía me quedan muchísimos sueños por cumplir”.

Por su parte, Gregorio Pernía le dedicó un extenso mensaje en el que muestra su cariño por la joven con palabras como: “Hoy celebramos tu vida, la mujer increíble en la que te estás convirtiendo y la felicidad inmensa de tenerte como hija. Gracias por enseñarnos tanto, por hacernos reír, por hacernos sentir orgullosos y por llenar nuestra vida de luz desde el día en que llegaste (...) Hace 20 años nació nuestra Luna… y desde entonces nuestras noches nunca volvieron a ser oscuras”.

PUBLICIDAD

La joven recordó su infancia con tiernas fotografías - crédito Luna Pernía / Instagram

Cirugías estéticas seguras

En Colombia, la conversación sobre procedimientos estéticos sigue vigente por el fallecimiento de Yulixa Toloza, una mujer que murió tras someterse a una lipólisis láser en un centro estético sin los permisos para este tipo de intervenciones, lo que recuerda la importancia de realizarse cualquier retoque con profesionales certificados.

El debate en redes sociales abarca la presión social, los estándares de belleza y la autonomía de decisión sobre el cuerpo.

PUBLICIDAD