Yimmi Chará, jugador del Junior, reveló la estrategia para derrotar a Santa Fe: “Es un equipo fuerte”

El extremo por derecha afirmó que deben desgastar al cuadro bogotano para aprovechar los espacios que esto genera - crédito Diego Suárez/Infobae Colombia

Junior de Barranquilla se juega el semestre en la serie ante Independiente Santa Fe. Así lo tienen claro los jugadores del equipo, en el que Yimmi Chará figura como uno de sus capitanes y máximos referentes. En entrevista con Infobae, reconoció que el conjunto barranquillero enfrenta a uno de los rivales más incómodos del fútbol colombiano, pero destacó el trabajo realizado por Junior en el primer partido de la serie y aseguró que el grupo mantiene confianza en poder avanzar.

“Nos tocó un rival duro en Bogotá. Hicimos un gran partido y la llave quedó abierta”, afirmó el atacante. Chará también explicó que la intención del Junior será asumir el compromiso con intensidad, tratando de imponer condiciones desde la posesión de balón. Según el futbolista, la idea pasa por desgastar físicamente a Santa Fe para encontrar espacios en defensa y aprovecharlos con velocidad.

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“Santa Fe es un rival que siempre es complicado. Es un equipo fuerte. Nosotros debemos cogerle bastante intensidad al partido y tratar de desgastarlos con la pelota para aprovechar los espacios que nos puedan dejar”, comentó.

Las palabras del atacante dejan ver parte de la estrategia que buscaría utilizar el cuadro barranquillero: un equipo paciente, que intente mover constantemente al rival y aproveche el desgaste físico del compromiso para generar diferencias en ataque.

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Chara está atravesando por su segunda etapa con el equipo barranquillero - crédito Diego Suárez/Infobae

Jugadores del Junior de Barranquilla

En medio de la definición del campeonato, Chará también dejó claro cuál es el principal objetivo del club durante este semestre. Aunque Junior compite en diferentes frentes, el jugador aseguró que la prioridad está puesta en la Liga BetPlay y en la posibilidad de llegar a la final.

“Sí, es cierto que preferimos la Liga antes que otros torneos. Nuestro objetivo es llegar a la final”, señaló.

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Finalmente, el extremo habló de su futuro profesional y evitó entrar en detalles sobre posibles ofertas o negociaciones, teniendo en cuenta que su contrato con Junior termina en diciembre.

“Uno no tiene seguro nada. Tengo contrato hasta diciembre. No es momento de hablar de si otros equipos me han tocado la puerta porque estamos en la disputa por entrar a la final”, concluyó.

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Eliminado del torneo internacional, el conjunto barranquillero buscará ser finalista de la liga local - crédito Diego Suárez/Infobae

¿Cuándo juegan Junior de Barranquilla e Independiente Santa Fe?

Junior de Barranquilla recibirá a Independiente Santa Fe el sábado 23 de mayo en el estadio Romelio Martínez, en el compromiso de vuelta por las semifinales de la Liga BetPlay. El encuentro está programado para las 8:30 de la noche y contará con transmisión en vivo de WIN Sports.

Junior de Barranquilla dejó mejores sensaciones en el partido de ida disputado en el estadio Nemesio Camacho el Campín de Bogotá, aunque terminó cediendo un empate tras un penal cometido sobre el minuto 84. Ahora, la serie se definirá en Barranquilla, donde el conjunto tiburón llega fortalecido anímicamente después de su reciente victoria internacional.

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Junior de Barranquilla e Independiente Santa Fe definirán uno de los dos clasificados a la final del fútbol colombiano - crédito Dimayor

“Nos empatan porque no pudimos marcar el segundo gol en el primer tiempo y porque Marmolejo tuvo dos atajadas extraordinarias. Esa fue la razón por la que Santa Fe, en una jugada aislada, terminó empatando el partido”, analizó el técnico Alfredo Arias.

Por el lado de Independiente Santa Fe, el equipo no mostró la intensidad habitual que había exhibido en compromisos anteriores y terminó siendo superado durante varios tramos del encuentro. Aun así, el cuadro cardenal logró recuperarse en el ámbito internacional y mantiene la ilusión de alcanzar la final del campeonato.

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“Ahora debemos pensar en el partido de vuelta para pelear la posibilidad de jugar la final. Después volveremos a enfocarnos en la Copa. Seguimos en la pelea en ambos torneos y el equipo está dejando todo, con mucha actitud y esfuerzo”, aseguró el entrenador Pablo Repetto.