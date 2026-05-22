Deportes

Yimmi Chará, jugador del Junior, reveló la estrategia para derrotar a Santa Fe: “Es un equipo fuerte”

Barranquilleros y bogotanos definirán uno de los dos clasificados a la final del fútbol colombiano el próximo sábado 23 de mayo en la capital atlanticense

Guardar
Google icon
El extremo por derecha afirmó que deben desgastar al cuadro bogotano para aprovechar los espacios que esto genera - crédito Diego Suárez/Infobae Colombia

Junior de Barranquilla se juega el semestre en la serie ante Independiente Santa Fe. Así lo tienen claro los jugadores del equipo, en el que Yimmi Chará figura como uno de sus capitanes y máximos referentes. En entrevista con Infobae, reconoció que el conjunto barranquillero enfrenta a uno de los rivales más incómodos del fútbol colombiano, pero destacó el trabajo realizado por Junior en el primer partido de la serie y aseguró que el grupo mantiene confianza en poder avanzar.

Nos tocó un rival duro en Bogotá. Hicimos un gran partido y la llave quedó abierta”, afirmó el atacante. Chará también explicó que la intención del Junior será asumir el compromiso con intensidad, tratando de imponer condiciones desde la posesión de balón. Según el futbolista, la idea pasa por desgastar físicamente a Santa Fe para encontrar espacios en defensa y aprovecharlos con velocidad.

PUBLICIDAD

Santa Fe es un rival que siempre es complicado. Es un equipo fuerte. Nosotros debemos cogerle bastante intensidad al partido y tratar de desgastarlos con la pelota para aprovechar los espacios que nos puedan dejar”, comentó.

Las palabras del atacante dejan ver parte de la estrategia que buscaría utilizar el cuadro barranquillero: un equipo paciente, que intente mover constantemente al rival y aproveche el desgaste físico del compromiso para generar diferencias en ataque.

PUBLICIDAD

Chara está atravesando por su segunda etapa con el equipo barranquillero - crédito Diego Suárez/Infobae

Jugadores del Junior de Barranquilla

En medio de la definición del campeonato, Chará también dejó claro cuál es el principal objetivo del club durante este semestre. Aunque Junior compite en diferentes frentes, el jugador aseguró que la prioridad está puesta en la Liga BetPlay y en la posibilidad de llegar a la final.

Sí, es cierto que preferimos la Liga antes que otros torneos. Nuestro objetivo es llegar a la final”, señaló.

Finalmente, el extremo habló de su futuro profesional y evitó entrar en detalles sobre posibles ofertas o negociaciones, teniendo en cuenta que su contrato con Junior termina en diciembre.

Uno no tiene seguro nada. Tengo contrato hasta diciembre. No es momento de hablar de si otros equipos me han tocado la puerta porque estamos en la disputa por entrar a la final”, concluyó.

Eliminado del torneo internacional, el conjunto barranquillero buscará ser finalista de la liga local - crédito Diego Suárez/Infobae

¿Cuándo juegan Junior de Barranquilla e Independiente Santa Fe?

Junior de Barranquilla recibirá a Independiente Santa Fe el sábado 23 de mayo en el estadio Romelio Martínez, en el compromiso de vuelta por las semifinales de la Liga BetPlay. El encuentro está programado para las 8:30 de la noche y contará con transmisión en vivo de WIN Sports.

Junior de Barranquilla dejó mejores sensaciones en el partido de ida disputado en el estadio Nemesio Camacho el Campín de Bogotá, aunque terminó cediendo un empate tras un penal cometido sobre el minuto 84. Ahora, la serie se definirá en Barranquilla, donde el conjunto tiburón llega fortalecido anímicamente después de su reciente victoria internacional.

Junior de Barranquilla e Independiente Santa Fe definirán uno de los dos clasificados a la final del fútbol colombiano - crédito Dimayor
Junior de Barranquilla e Independiente Santa Fe definirán uno de los dos clasificados a la final del fútbol colombiano - crédito Dimayor

Nos empatan porque no pudimos marcar el segundo gol en el primer tiempo y porque Marmolejo tuvo dos atajadas extraordinarias. Esa fue la razón por la que Santa Fe, en una jugada aislada, terminó empatando el partido”, analizó el técnico Alfredo Arias.

Por el lado de Independiente Santa Fe, el equipo no mostró la intensidad habitual que había exhibido en compromisos anteriores y terminó siendo superado durante varios tramos del encuentro. Aun así, el cuadro cardenal logró recuperarse en el ámbito internacional y mantiene la ilusión de alcanzar la final del campeonato.

Ahora debemos pensar en el partido de vuelta para pelear la posibilidad de jugar la final. Después volveremos a enfocarnos en la Copa. Seguimos en la pelea en ambos torneos y el equipo está dejando todo, con mucha actitud y esfuerzo”, aseguró el entrenador Pablo Repetto.

Temas Relacionados

Junior de BarranquillaSanta FeCuando jueganDonde verColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Santa Fe aclaró su camino para llegar a octavos de la Copa Libertadores: así quedó el grupo E

Luego del compromiso entre Peñarol y Corinthians, los cardenales ya saben cómo afrontarán la última jornada, en la que se juegan todo en condición de visitantes

Santa Fe aclaró su camino para llegar a octavos de la Copa Libertadores: así quedó el grupo E

Selección Colombia: jugador con pasado en la Tricolor analiza el equipo actual y la posición de extremo derecho

La posición de atacante por derecha ha sido ocupada por Jhon Arias en el proceso de Néstor Lorenzo, aunque James Rodríguez también suele cumplir en esta función

Selección Colombia: jugador con pasado en la Tricolor analiza el equipo actual y la posición de extremo derecho

Falcao García recordó sus inicios en Argentina, la adaptación y una curiosa anécdota luego de su debut goleador con River Plate

En una reveladora entrevista, el “Tigre” se sinceró sobre los momentos de duda frente a la posibilidad de ser futbolista profesional, y el modo en que la fe terminó por moldear su carácter

Falcao García recordó sus inicios en Argentina, la adaptación y una curiosa anécdota luego de su debut goleador con River Plate

Egan Bernal sorprendió con declaración tras el final de la etapa 12: “Ni siquiera sé dónde estoy”

El ciclista del Ineos sigue lejos del top 10 de la clasificación general, pero espera que las fracciones en la montaña le permitan escalar posiciones antes del final

Egan Bernal sorprendió con declaración tras el final de la etapa 12: “Ni siquiera sé dónde estoy”

Yimmi Chará explicó a Infobae por qué es importante la victoria del Junior ante Sporting Cristal por Copa Libertadores

El Tiburón de Barranquilla ya está eliminado de la Gloria Eterna, pero tiene chance en la Copa Sudamericana, para la cual debe ganarle sí o sí a Palmeiras en Brasil

Yimmi Chará explicó a Infobae por qué es importante la victoria del Junior ante Sporting Cristal por Copa Libertadores
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Arauca, Cauca y Antioquia, las zonas en las que más líderes sociales son asesinados en Colombia

Arauca, Cauca y Antioquia, las zonas en las que más líderes sociales son asesinados en Colombia

La JEP desmontó versión sobre la operación Orión: paramilitares sí estaban armados durante la intervención

ELN difundió prueba de supervivencia de agentes del CTI secuestrados y reveló grave estado de salud de uno de ellos

ELN propuso liberar a algunos de sus hombres a cambio de agentes secuestrados por el grupo terrorista, reconoció Gustavo Petro: “Es una especie de tráfico de seres humanos”

El ELN liberó a siete personas secuestradas en Arauca: los señaló de hacer supuestas labores de inteligencia

ENTRETENIMIENTO

Hija de Gregorio Pernía celebró sus 20 años tras someterse a su primera cirugía estética: ¿sin senos sí hay paraíso?

Hija de Gregorio Pernía celebró sus 20 años tras someterse a su primera cirugía estética: ¿sin senos sí hay paraíso?

James Rodríguez habló de su separación de Daniela Ospina y la ausencia de su hija tras el divorcio: “A veces lloraba”

Alejandro Estrada invitará a sus fans a una cena exclusiva en Cartagena: así puede participar

Fabián Ríos pidió oraciones para su compañero de ‘Sin senos sí hay paraíso’, Francisco Bolívar: el actor estaría atravesando problemas con su salud mental

Daniela Ospina contó la difícil experiencia que vivió con su hija Salomé: sufrió una alergia provocada por productos de belleza promocionados en redes sociales

Deportes

Sebastián Villa se sumará a los entrenamientos de la selección Colombia: esto es lo que se sabe

Sebastián Villa se sumará a los entrenamientos de la selección Colombia: esto es lo que se sabe

Santa Fe aclaró su camino para llegar a octavos de la Copa Libertadores: así quedó el grupo E

Selección Colombia: jugador con pasado en la Tricolor analiza el equipo actual y la posición de extremo derecho

Falcao García recordó sus inicios en Argentina, la adaptación y una curiosa anécdota luego de su debut goleador con River Plate

Egan Bernal sorprendió con declaración tras el final de la etapa 12: “Ni siquiera sé dónde estoy”