Selección Colombia: jugador con pasado en la Tricolor analiza el equipo actual y la posición de extremo derecho

El extremo por derecha de Junior de Barranquilla analizó cómo es cubierta su posición actualmente en selección - crédito Diego Suárez/Infobae

La selección Colombia sigue despertando debate de cara al Mundial de 2026. Mientras el equipo dirigido por Néstor Lorenzo se prepara para afrontar la máxima cita orbital, varias voces con pasado en la Tricolor empiezan a entregar sus opiniones sobre el momento actual del combinado nacional, especialmente en posiciones que todavía generan discusión.

Uno de los temas que más conversación ha provocado en los últimos meses es el rol del extremo derecho. Aunque Colombia cuenta con futbolistas de buen nivel ofensivo, todavía existe la pregunta sobre quién puede consolidarse definitivamente en esa banda para complementar a Luis Díaz y James Rodríguez.

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En diálogo con Infobae Colombia, Yimmi Chará, jugador con pasado reciente en la selección Colombia, analizó el panorama actual de la Tricolor, destacó el nivel de varios futbolistas y se refirió específicamente a la posición de extremo por derecha, una zona donde nombres como Jhon Arias han tomado protagonismo.

“Creo que tenemos buenos jugadores y vamos a poder hacer un buen Mundial. No es fácil, porque todas las selecciones llegan muy preparadas, pero hoy hay futbolistas pasando por un gran momento y ojalá puedan poner todo eso al servicio de la selección”, comentó.

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El extremo por derecha afirmó que deben desgastar al cuadro bogotano para aprovechar los espacios que esto genera - crédito Diego Suárez/Infobae Colombia

Jhon Arias, el nombre que gana fuerza en la derecha

Al ser consultado sobre quién puede asumir ese rol de extremo derecho, Chará destacó lo realizado por Jhon Arias en los últimos años, tanto en su club como en la selección.

“Arias lo ha hecho por muchos años y lo ha hecho de muy buena forma. Cuando lo ponen por derecha siempre responde. Mucho depende también de la disposición que tengan los compañeros y de cómo el equipo logre acompañarlo”, afirmó.

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El presente de Jhon Arias ha sido uno de los más destacados entre los colombianos en el exterior. El futbolista se ha convertido en pieza fundamental de Fluminense y, cada vez que ha sido convocado a la selección Colombia, ha mostrado desequilibrio, sacrificio táctico y capacidad para asociarse.

Además de Arias, otros nombres también aparecen en la discusión por esa posición. Jugadores como Jaminton Campaz o Jorge Carrascal han sido alternativas utilizadas o seguidas por el cuerpo técnico. No obstante, la experiencia y regularidad de Arias parecen darle una ventaja importante pensando en la Copa del Mundo.

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La opinión del exseleccionado también deja ver un aspecto clave dentro del funcionamiento ofensivo de Colombia: la necesidad de que los extremos no jueguen aislados. En el fútbol moderno, especialmente en selecciones sudamericanas, los hombres de banda dependen mucho del respaldo de laterales, mediocampistas y movimientos colectivos.

Por eso, más allá del nombre propio, la selección Colombia sigue trabajando en construir una estructura ofensiva que permita potenciar a sus futbolistas más desequilibrantes.

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Jhon Arias y James Rodríguez ocupan la posición de extremo por derecha actualmente - crédito Diego Suárez/Infobae

Estadísticas de Jhon Arias con la selección Colombia

Jhon Arias, conocido también como el Motorcito, debutó con el equipo nacional el 19 de noviembre de 2022, en un duelo amistoso ante Paraguay. De ahí en adelante, ha jugado 25 partidos, ha anotado cuatro goles y dado el mismo número de asistencias. Así las ha distribuido:

2026: 2 partidos jugados, 116 minutos, 1 gol y 0 asistencias.

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2025: 1 partido jugado, 77 minutos, 0 goles y 0 asistencias.

2024: 10 partidos jugados, 749 minutos, 3 goles y 1 asistencia.

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2023: 4 partidos jugados, 213 minutos, 0 goles y 1 asistencia.

2022: 1 partido jugado, 88 minutos, 0 goles y 0 asistencias.

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El atacante chocoano se refirió a la gran ilusión que tiene para la cita orbital de Estados Unidos, México y Canadá en 2026-crédito @ESPNColombia/X

Estadísticas de Yimmi Chará con la selección Colombia

El número ocho, y uno de los capitanes actuales del Junior de Barranquilla, debutó con el conjunto colombiano el 31 de agosto de 2017 en un duelo ante Venezuela. Además, jugó la Copa América del 2021. Estos son sus números en selección:

2022: 1 partido jugado, 17 minutos, 0 goles y 0 asistencias.

2021: 4 partidos jugados, 133 minutos, 0 goles y 0 asistencias.

2017: 4 partidos jugados, 145 minutos, 0 goles y 1 asistencia.