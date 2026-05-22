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Paloma Valencia se desplomó en la encuesta de Invamer y calificó de “falso” el ascenso de Iván Cepeda: “Es inverosímil”

La candidata del Centro Democrático afirmó que la medición no es verídica, teniendo en cuenta que ese mismo día se publicó la encuesta de Guarumo, cuyos escenarios presentan resultados distintos

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Retrato de Paloma Valencia de negocios con expresión seria, brazos cruzados, sobre un fondo blanco con una gran flecha roja de acuarela que desciende.
Paloma Valencia critica los resultados de la encuesta de Invamer luego de una disminución en su intención de voto de cara a las elecciones presidenciales de 2026 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La polémica por las encuestas presidenciales volvió al centro del debate político después de que la senadora y precandidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, cuestionara los resultados del último estudio que hizo Invamer para Noticias Caracol y Blu Radio, divulgado a solo 10 días de la primera vuelta.

El sondeo mostró un deterioro significativo en su intención de voto y planteó escenarios en los que el senador Iván Cepeda aparecería con amplias ventajas tanto en primera como en segunda vuelta.

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Lo que generó mayor atención fue la caída de Paloma Valencia en este sondeo frente al anterior, publicado el 24 de abril, ya que su intención de voto pasó del 19,8% al 14%, lo que equivale a una disminución cercana a cinco puntos porcentuales.

Paloma Valencia sufrió una caída en la última encuesta de Invamer sobre las intenciones de voto de los colombianos en las elecciones - crédito Luisa González/Reuters
Paloma Valencia sufrió una caída en la última encuesta de Invamer sobre las intenciones de voto de los colombianos en las elecciones - crédito Luisa González/Reuters

La dirigente uribista, que en los últimos meses se consolidó como una de las principales cartas del Centro Democrático para la carrera presidencial de 2026 junto a su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, respondió públicamente a los resultados.

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Su reacción se registró a través de su cuenta en la red social X, donde cuestionó de manera directa la credibilidad del estudio y de los escenarios planteados por la encuestadora.

En su mensaje, Valencia calificó como “inverosímil” la medición y aseguró que varias de sus conclusiones carecen de sustento político. La precandidata centró sus críticas en los resultados favorables a Cepeda en distintos escenarios de segunda vuelta.

“Invamer es inverosímil. Dos desproporciones. 1. Cepeda está al borde de ganar en primera: es falso. 2. Cepeda gana la Presidencia en dos escenarios de segunda vuelta: es falso. ¡De la mano de Dios y de los colombianos vamos a ganar!”, escribió la senadora en su publicación.

Paloma Valencia cuestiona encuesta de Invamer tras caída en intención de voto presidencial 2026 - crédito @PalomaValenciaL/X
Paloma Valencia cuestiona encuesta de Invamer tras caída en intención de voto presidencial 2026 - crédito @PalomaValenciaL/X

Aunque Valencia conserva un núcleo importante de apoyo dentro de las bases conservadoras y del uribismo más ideológico, la encuesta abrió nuevamente el debate sobre la capacidad real del Centro Democrático para recuperar el terreno perdido tras los resultados electorales de los últimos años.

La colectividad enfrenta, además, el reto de redefinir su estrategia política en medio de un escenario nacional marcado por la polarización, el desgaste institucional y la creciente disputa entre sectores de izquierda y derecha.

Estos fueron los resultados de Invamer que Paloma Valencia rechazó

De acuerdo con la encuesta de Invamer, Iván Cepeda, el candidato del Pacto Histórico, se consolida como el principal favorito en el escenario de primera vuelta, al alcanzar el 44,6% de la intención de voto entre los ciudadanos consultados.

El sondeo también analizó posibles escenarios de segunda vuelta, en los que Cepeda aparece con ventaja en todos los casos; frente a Abelardo de la Espriella obtendría 52,4% contra 45,3%, mientras que en un duelo con Paloma Valencia ganaría con 52,8% frente a 44,3%.

Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia lideran carrera a la Presidencia tras las elecciones del 8 de marzo - crédito AP/Reuters
Encuesta de Invamer posiciona a Iván Cepeda como líder en primera vuelta con 44,6%, mientras que en segunda vuelta supera a todos sus posibles rivales, incluyendo a Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia - crédito crédito AP/Reuters

Las diferencias se amplían aún más ante otros contendientes. Frente a Sergio Fajardo, Cepeda marcaría 62,1% frente a 33,7%, y en un eventual enfrentamiento con Claudia López alcanzaría 64,8% frente a 28,5%.

Frente a estos resultados de primera y segunda vuelta, Paloma Valencia afirmó que ambas mediciones son, en su interpretación, “falsas”, al insistir en que esos escenarios no son posibles. Además, sostuvo su postura señalando que recientemente la encuesta de Guarumo para El Tiempo le mostró un desempeño más favorable, lo que, a su juicio, contradice los datos de Invamer.

Encuesta de Guarumo mostró el repunte parcial de Paloma Valencia en segunda vuelta

En la más reciente encuesta de Guarumo y EcoAnalítica, publicada el 21 de mayo, la candidata presidencial Paloma Valencia registró un comportamiento mixto en la intención de voto de cara a las elecciones de 2026.

Paloma Valencia rechazó los resultados y aseguró que los escenarios presentados por Invamer son “inverosímiles” - crédito Europa Press
Paloma Valencia rechazó los resultados y aseguró que los escenarios presentados por Invamer son “inverosímiles” - crédito Europa Press

En el escenario de primera vuelta, Valencia se ubicó en el tercer lugar con un 21,7%, lo que representó una leve caída de 1,1 puntos frente a la medición anterior. En ese panorama, Iván Cepeda lideró con 37,1%, seguido por Abelardo de la Espriella con 27,5%.

Sin embargo, en los escenarios de segunda vuelta, la senadora muestra un mejor desempeño. Frente a Iván Cepeda, alcanzaría un 44,8% y superaría el 39,9% del candidato oficialista. En cambio, ante Abelardo de la Espriella, perdería con 30,3% frente al 32,2% del abogado.

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