Colombia

Armando Benedetti advirtió que “hay un grupo insurgente” inmerso en los enfrentamientos entre las comunidades indígenas en Cauca

El ministro del Interior aseguró que la confrontación responde a una disputa territorial de 800 hectáreas

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Un testigo aseguró que la comunidad Misak de Guambía llegó al territorio de Pitayó para iniciar una confrontación. Al parecer, los integrantes llegaron armados - crédito @CRIC_Cauca/X

El ministro del Interior, Armando Benedetti, se refirió a los enfrentamientos entre comunidades indígenas Misak y Nasa que se registran en el sector de La Ensillada, entre Guambía y Pitayó, en el municipio de Silvia, Cauca. De acuerdo con el jefe de la cartera, la situación de violencia, que ya deja un saldo de tres muertos y 44 heridos, se centra en una disputa territorial.

Hay 800 hectáreas en disputa. Eso es lo que se está peleando ahora”, detalló el ministro ante los medios de comunicación.

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Según detalló, la grave confrontación no solo está inmersa en una pelea por un terreno; tendría injerencia de un grupo armado al margen de la ley. El titular de la cartera no indicó qué organización criminal estaría detrás de los hechos, pero aclaró que su posible participación dificulta el hallazgo de una solución. Además, advirtió que también habría intereses electorales involucrados.

No sé si lo pueda decir, hay un grupo armado, insurgente, estructura criminal, que está detrás de esa situación. Y hay también política por la campaña electoral que alimenta esa situación. Eso es lo complicado, pero el Gobierno ha tomado varias medidas", precisó.

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Armando Benedetti confirmó que solo puede ingresar a Estados Unidos con una visa exclusiva para funcionarios del actual gobierno colombiano - crédito Cristian Bayona/Colprensa
Armando Benedetti informó que el presidente Petro convocó a las máximas autoridades indígenas para dialogar y resolver el conflicto - crédito Cristian Bayona/Colprensa

El Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) emitió un comunicado en el que indicó que, según una denuncia dada a conocer por el Consejo Territorial de Autoridades indígenas del Oriente Caucano (Cotaindoc), quienes iniciaron los enfrentamientos fueron algunos integrantes de la comunidad indígena Misak de Guambía, que llegaron armados hasta el territorio Nasa de Pitayó.

Un testigo de los hechos confirmó esa versión: “Tienen cañones recalzados, con chalecos antibalas un equipo, y venían con brazaletes en los brazos y pues nos rodean. Pacíficamente dejamos algunos puntos, pero nos reagrupamos en otros puntos y en el punto que nos reagrupamos, en el punto principal (...) fue donde ya empezaron a atacar con piedras y dentro de las detonaciones”.

Sin embargo, Liliana Pechene, gobernadora de la comunidad Misak, aseguró que la población indígena Nasa hizo una “ocupación ilegal” en su territorio, hecho que, según afirmó, ha denunciado en varias oportunidades. Por otro lado, sobre los hechos de violencia que se presentaron en el sitio, explicó que el cabildo Pitayó asesinó a una autoridad ancestral Misak delante de toda la comunidad, detonando la confrontación.

Enfrentamientos entre comunidades Misak y Nasa en La Ensillada, Cauca, por disputa de tierras ancestrales dejan varios heridos y un fallecido - crédito Cric Colombia
Enfrentamientos entre comunidades Misak y Nasa en La Ensillada, Cauca, por disputa de tierras ancestrales dejan varios heridos y muertos - crédito Cric Colombia

Seguidamente, nuestra comunidad es perseguida y cae la segunda víctima. La segunda víctima corresponde a un joven que hace parte de nuestra comunidad. Tenemos en este momento 10 personas Misak secuestradas, entre ellos el vicegobernador del resguardo de Guambía y su esposa, mamá Narcisa, quienes les quitaron los zapatos y están amarrados. También tenemos otros compañeros Misak que están secuestrados”, denunció en declaraciones públicas replicadas por la prensa.

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, informó que se desplegó una tropa de la fuerza pública en el área rural de Silvia, Cauca, con el fin de restablecer la seguridad y proteger a los ciudadanos involucrados en los enfrentamientos y demás personas afectadas.

Explicó que varias instituciones del Estado, organismos defensores de derechos humanos, comunidades indígenas y la Iglesia están trabajando de manera conjunta para desescalar la violencia que se registra en el territorio.

El ministro Pedro Arnulfo Sanchez S informó que se desplegó una tropa en el área rural de Silvia, Cauca, para controlar los enfrentamientos entre comunidades indígenas - crédito @PedroSanchezCol/X
El ministro Pedro Arnulfo Sanchez S informó que se desplegó una tropa en el área rural de Silvia, Cauca, para controlar los enfrentamientos entre comunidades indígenas - crédito @PedroSanchezCol/X

Este es un momento en el cual los pueblos indígenas deben mostrar lo mejor de su sabiduría ancestral para mantener la armonía. Invitamos a todas las comunidades indígenas de Colombia a expresar su rechazo a este enfrentamiento inconcebible entre dos pueblos indígenas hermanos y a abogar por un diálogo constructivo y pacífico”, indicó.

El ministro del Interior informó a los medios que el presidente Gustavo Petro convocó a las máximas autoridades de los Nasa y los Misak para que se reúnan el lunes 25 de mayo, con el objetivo de solucionar la problemática.

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