Caja de Compensación Familiar anunció nueva Feria de Vivienda en Bogotá del 5 al 8 de junio: así puede participar

El evento reunirá 40 stands de constructoras y entidades financieras, incluyendo Fondo Nacional del Ahorro, BBVA y Amarilo, entre otros aliados clave - crédito Colprensa

La Caja de Compensación Familiar Cafam anunció una nueva edición de su Feria de Vivienda, un espacio orientado a facilitar el acceso, la financiación y la asesoría integral para la adquisición, mejoramiento o arrendamiento de vivienda en Bogotá y la región.

El evento se llevará a cabo del 5 al 8 de junio en el Centro Comercial Cafam Floresta (Piso 2), entre las 10:00 a. m. y las 6:00 p. m. La feria contará con 40 stands de constructoras y entidades financieras de primer nivel, entre ellas el Fondo Nacional del Ahorro, BBVA, Amarilo, Constructora Bolívar, Constructora Capital, Buen Vivir, Mendebal, Apiros, Cusezar, Marval, Los Sauces, Ospinas, y Once Constructora, entre otras.

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La Feria de Vivienda Cafam 2026 busca ser el punto de encuentro entre quienes buscan una vivienda digna y las entidades que pueden hacer realidad ese propósito. Los asistentes podrán acceder a información y orientación especializada en:

Adquisición de vivienda nueva (VIS y No VIS)

Construcción en sitio propio

Mejoramiento de vivienda

Arrendamiento y arriendo social

Solo el 34,8% de los hogares colombianos cuenta con vivienda propia, según la Encuesta de Calidad de Vida del Dane 2025 - crédito Alcaldía de Bogotá

Además, la Secretaría del Hábitat participará brindando información sobre subsidios distritales, y Cafam ofrecerá asesoría integral para acceder a los beneficios de vivienda y otros servicios de la Caja. En la edición anterior, más de 16.000 personas recibieron orientación directa y personalizada, reflejando la importancia de este evento en la toma de decisiones habitacionales.

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Oferta y beneficios para afiliados Cafam

Uno de los mayores atractivos para los afiliados a Cafam es la posibilidad de acceder a subsidios de hasta $52.527.150 para vivienda nueva, siempre que los ingresos familiares no superen los dos salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv), o hasta $35.018.100 para hogares cuyos ingresos se encuentran entre 2 y 4 smmlv.

También se ofrecerá información sobre subsidios complementarios y concurrentes, y alternativas de financiación para diferentes estratos y tipos de vivienda. Los proyectos presentados en la feria cumplirán con la normatividad vigente y contarán con licencias de construcción aprobadas, ofreciendo seguridad jurídica y financiera a los interesados.

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Cafam dispone de subsidios de hasta $52 millones para afiliados con ingresos familiares equivalentes o inferiores a dos salarios mínimos - crédito VisualesIA

Cómo solicitar un crédito de vivienda con Cafam

Para quienes deseen acceder a un crédito de vivienda a través de Cafam, estos son los requisitos principales:

Estar afiliado a Cafam. No tener reportes negativos en centrales de riesgo. Contar con opción de pago por libranza o fuera de nómina. Aplica únicamente para compra de vivienda nueva de Interés Social. Ingresos del hogar no pueden superar los cuatro salarios mínimos (4 smmlv). No tener una vivienda en propiedad en Colombia, salvo postulación a subsidio de mejoramiento. La vivienda debe hacer parte de un proyecto con licencia de construcción. Valor máximo de vivienda en 2026: Hasta 135 smmlv: $236.372.175 Hasta 150 smmlv (para municipios y distritos definidos en el Decreto 1607 de 2022): $262.635.750.

Los créditos pueden ser de 5 a 20 años, con tasas desde el 13% N.A., y la cuota no podrá superar el 30% del ingreso familiar, según la regulación vigente.

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Proceso de postulación y asesoría

El proceso inicia solicitando asesoría a través de la línea WhatsApp de Cafam o consultando el portal web oficial. Los interesados podrán conocer el monto potencial del subsidio, consultar requisitos y recibir acompañamiento durante todo el proceso de postulación, desde la adquisición de la vivienda hasta su financiación y entrega.

La Secretaría del Hábitat entregará información completa sobre subsidios distritales para vivienda de interés social y otras modalidades disponibles - crédito VisualesIA

Para la Vivienda de Interés Social (VIS), los subsidios y créditos están diseñados para que los hogares afiliados puedan comprar en zonas urbanas o rurales, contribuyendo a cerrar la brecha de acceso a vivienda digna en el país.

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La Feria de Vivienda Cafam 2026 no solo ofrece acceso a proyectos de viviendas nuevas, sino también opciones para quienes buscan mejorar o arrendar su hogar. Los asistentes podrán comparar alternativas, recibir información clara y personalizada de expertos, y tomar decisiones informadas sobre la mejor opción para su familia.

La invitación está abierta para que los interesados asistan entre el 5 y el 8 de junio, y aprovechen este espacio de oportunidades, asesoría y acompañamiento integral hacia la vivienda digna y el bienestar familiar.

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