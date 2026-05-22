Caja de Compensación Familiar anunció nueva Feria de Vivienda en Bogotá del 5 al 8 de junio: así puede participar

La Caja de Compensación Familiar Cafam anunció una nueva edición de su Feria de Vivienda, un espacio orientado a facilitar el acceso, la financiación y la asesoría integral para la adquisición, mejoramiento o arrendamiento de vivienda en Bogotá y la región.
El evento se llevará a cabo del 5 al 8 de junio en el Centro Comercial Cafam Floresta (Piso 2), entre las 10:00 a. m. y las 6:00 p. m. La feria contará con 40 stands de constructoras y entidades financieras de primer nivel, entre ellas el Fondo Nacional del Ahorro, BBVA, Amarilo, Constructora Bolívar, Constructora Capital, Buen Vivir, Mendebal, Apiros, Cusezar, Marval, Los Sauces, Ospinas, y Once Constructora, entre otras.
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La Feria de Vivienda Cafam 2026 busca ser el punto de encuentro entre quienes buscan una vivienda digna y las entidades que pueden hacer realidad ese propósito. Los asistentes podrán acceder a información y orientación especializada en:
- Adquisición de vivienda nueva (VIS y No VIS)
- Construcción en sitio propio
- Mejoramiento de vivienda
- Arrendamiento y arriendo social
Además, la Secretaría del Hábitat participará brindando información sobre subsidios distritales, y Cafam ofrecerá asesoría integral para acceder a los beneficios de vivienda y otros servicios de la Caja. En la edición anterior, más de 16.000 personas recibieron orientación directa y personalizada, reflejando la importancia de este evento en la toma de decisiones habitacionales.
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Oferta y beneficios para afiliados Cafam
Uno de los mayores atractivos para los afiliados a Cafam es la posibilidad de acceder a subsidios de hasta $52.527.150 para vivienda nueva, siempre que los ingresos familiares no superen los dos salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv), o hasta $35.018.100 para hogares cuyos ingresos se encuentran entre 2 y 4 smmlv.
También se ofrecerá información sobre subsidios complementarios y concurrentes, y alternativas de financiación para diferentes estratos y tipos de vivienda. Los proyectos presentados en la feria cumplirán con la normatividad vigente y contarán con licencias de construcción aprobadas, ofreciendo seguridad jurídica y financiera a los interesados.
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Cómo solicitar un crédito de vivienda con Cafam
Para quienes deseen acceder a un crédito de vivienda a través de Cafam, estos son los requisitos principales:
- Estar afiliado a Cafam.
- No tener reportes negativos en centrales de riesgo.
- Contar con opción de pago por libranza o fuera de nómina.
- Aplica únicamente para compra de vivienda nueva de Interés Social.
- Ingresos del hogar no pueden superar los cuatro salarios mínimos (4 smmlv).
- No tener una vivienda en propiedad en Colombia, salvo postulación a subsidio de mejoramiento.
- La vivienda debe hacer parte de un proyecto con licencia de construcción.
- Valor máximo de vivienda en 2026:
- Hasta 135 smmlv: $236.372.175
- Hasta 150 smmlv (para municipios y distritos definidos en el Decreto 1607 de 2022): $262.635.750.
Los créditos pueden ser de 5 a 20 años, con tasas desde el 13% N.A., y la cuota no podrá superar el 30% del ingreso familiar, según la regulación vigente.
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Proceso de postulación y asesoría
El proceso inicia solicitando asesoría a través de la línea WhatsApp de Cafam o consultando el portal web oficial. Los interesados podrán conocer el monto potencial del subsidio, consultar requisitos y recibir acompañamiento durante todo el proceso de postulación, desde la adquisición de la vivienda hasta su financiación y entrega.
Para la Vivienda de Interés Social (VIS), los subsidios y créditos están diseñados para que los hogares afiliados puedan comprar en zonas urbanas o rurales, contribuyendo a cerrar la brecha de acceso a vivienda digna en el país.
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La Feria de Vivienda Cafam 2026 no solo ofrece acceso a proyectos de viviendas nuevas, sino también opciones para quienes buscan mejorar o arrendar su hogar. Los asistentes podrán comparar alternativas, recibir información clara y personalizada de expertos, y tomar decisiones informadas sobre la mejor opción para su familia.
La invitación está abierta para que los interesados asistan entre el 5 y el 8 de junio, y aprovechen este espacio de oportunidades, asesoría y acompañamiento integral hacia la vivienda digna y el bienestar familiar.
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