Juan Danivel Oviedo reiteró que consumío marihuana años atrás, pero negó ser un drogadicto: “Reconozco mi propia verdad”

El candidato a la vicepresidencia reconoció que consumió marihuana en el pasado, negó ser drogadicto - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

El candidato a la vicepresidencia Juan Daniel Oviedo reconoció en una entrevista que consumió marihuana en el pasado, pero negó haber sido drogadicto y acusó a la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella de utilizar esa respuesta como un ataque político en medio de la contienda electoral.

Según su relato, la polémica surgió a partir de una publicación en redes sociales en la que se le preguntaba directamente si consumía drogas, lo que derivó en un debate público sobre su vida personal y su trayectoria.

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Oviedo defendió su decisión de hablar con franqueza sobre su pasado y aseguró que ya había abordado ese mismo tema en entrevistas anteriores, según comentó en una entrevista con Blu Radio.

“Sí, yo he consumido sustancias psicoactivas, pero también soy una persona responsable”, afirmó el candidato, al tiempo que insistió en que reconocer un consumo pasado no implica aceptar una adicción ni define su presente.

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El aspirante sostuvo que la controversia se originó en una pieza difundida por la campaña de De La Espriella, en la que se utilizaba su imagen acompañada de la pregunta: “¿Oviedo consume drogas?”. Para el dirigente, ese tipo de señalamientos busca instalar estigmatización en plena campaña electoral y desviar la discusión hacia su vida privada.

En ese sentido, afirmó que la política no debería caer en lo que consideró ataques personales cuando se trata de debates programáticos.

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Oviedo señaló que una pieza difundida en redes sociales, con la pregunta sobre si consume drogas, busca estigmatizarlo y convertir su respuesta en un ataque político - crédito @JDOviedoAr- @ABDELAESPRIELLA/X

Oviedo aseguró que el tema ya había sido abordado anteriormente en otras entrevistas y que su respuesta no cambió.

Según explicó, la conversación sobre su consumo pasado se remonta a un periodo de su vida en Europa, donde, según dijo, tuvo contacto con “diferentes perspectivas de vida”. En la entrevista reiteró que el consumo al que se refiere es exclusivamente de marihuana.

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Al ser consultado sobre si en algún momento fue drogadicto, el candidato respondió de forma categórica: “Jamás”.

Añadió que su rutina actual, basada en el deporte y jornadas laborales extensas, demuestra que no existe una dependencia de sustancias. “Eso no me hace drogadicto. Eso me hace una persona que reconoce su propia verdad”, expresó en el diálogo con el medio.

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En otro tramo de la entrevista, Oviedo amplió su reflexión sobre el uso del término “drogas”, señalando que técnicamente también incluye sustancias como el alcohol. Sin embargo, precisó que su referencia concreta era la marihuana, descartando cualquier otro tipo de consumo problemático.

También aseguró que, en el contexto de su aspiración presidencial y su rol en política, ha sido transparente incluso en evaluaciones personales como pruebas de polígrafo, en las que habría reiterado que ese consumo no es actual.

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El candidato advirtió que este tipo de controversias pueden generar daños reputacionales difíciles de revertir en el debate público. Según dijo, existe el riesgo de que una admisión honesta sea interpretada como una conducta permanente o una condición de dependencia, lo que, a su juicio, distorsiona la discusión sobre su perfil político.

Oviedo fue presentado como candidato a la vicepresidencia en la fórmula que integra junto a Paloma Valencia - crédito Catalina Olaya/Colprensa

La campaña de la fórmula presidencial que integra Oviedo junto a Paloma Valencia comenzó a delinear con mayor fuerza sus propuestas programáticas.

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Según declaraciones recogidas por El Tiempo, Valencia propuso que Oviedo asuma el rol de “gerente de la emergencia de la salud” en un eventual gobierno, con el objetivo de enfrentar lo que califican como una crisis estructural del sistema sanitario.

La propuesta, revelada este 20 de mayo de 2026, plantea una intervención rápida en el sector salud con resultados visibles en los primeros 100 días de administración.

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Entre los objetivos mencionados está la entrega de medicamentos a domicilio y la normalización de pagos a hospitales, con el fin de reactivar la operación de la red hospitalaria.

Valencia insistió en que el sistema requiere medidas urgentes para “sanear la crisis fiscal” y garantizar que las Entidades Promotoras de Salud cumplan con sus obligaciones financieras.

Oviedo, exdirector del Dane, ha sido presentado por la campaña como una figura técnica con experiencia en gestión pública, luego de haber obtenido más de un millón de votos en la consulta interna de su sector político.

La candidata presidencial Paloma Valencia, compañera de fórmula de Juan Daniel Oviedo, ha centrado su campaña en propuestas de ajuste fiscal, fortalecimiento del sistema de salud y medidas para enfrentar la crisis económica del país - crédito Luisa González/Reuters

Su incorporación como fórmula vicepresidencial ha sido destacada por Valencia como un refuerzo a la capacidad técnica de su eventual gobierno.

En materia política, la campaña también ha comenzado a perfilar su estrategia de cara a una eventual segunda vuelta presidencial.

Distintas encuestas coinciden en un escenario de balotaje en el que aparece el candidato del Pacto Histórico Iván Cepeda como posible contendiente principal, aunque con diferencias sobre quién sería su rival final.

En ese panorama, la firma brasileña AtlasIntel ha sido mencionada en los reportes periodísticos por ubicar a Abelardo De La Espriella por encima de otros aspirantes como Paloma Valencia, además de proyectarlo como ganador en una eventual segunda vuelta frente a Cepeda.