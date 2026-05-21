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Podrían cambiar el Día del Padre en Colombia en el 2026: Fenalco propuso nueva fecha para que no se cruce con las elecciones presidenciales

Por cuenta del movimiento económico que genera la fecha, el gremio propone adelantar la celebración una semana

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Ilustración acuarela con un padre llevando a su hijo en hombros, una madre sonriente, ramas de café, balón de fútbol y globos. Texto: 'DÍA DEL PADRE EN COLOMBIA'.
La campaña “El Día del Padre rueda el 14” movilizará a restaurantes, centros comerciales y diferentes marcas en todo el país - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reciente anuncio de Fenalco sobre la campaña “El Día del Padre rueda el 14” marca un giro estratégico en la manera de celebrar esta fecha tan tradicional en Colombia. La propuesta consiste en adelantar la conmemoración al domingo 14 de junio, en vez del habitual tercer domingo del mes, para aprovechar el puente festivo y evitar una posible coincidencia con la segunda vuelta presidencial.

La iniciativa, presentada durante la inauguración de la Convención Nacional de Centros Comerciales, Tiendas y Marcas (Cencomarcas), movilizará a restaurantes, centros comerciales, marcas y distintos sectores económicos para que las familias colombianas celebren de manera anticipada. Aunque la fecha oficial no cambia, el respaldo comercial es contundente y se espera una alta participación en todo el país.

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El principal motivo detrás de este cambio es evitar que el Día del Padre compita directamente con un evento electoral de gran impacto, como podría ser una segunda vuelta presidencial prevista para el 21 de junio. De esta manera, el comercio organizado invita a las familias a anticipar sus encuentros, regalos y experiencias alrededor de esta fecha tradicional.

Un hombre sonriente usa un portátil para comprar en línea para el Día del Padre, con una tarjeta de crédito en mano. Se ven dos cajas de envío y un calendario de junio.
Fenalco impulsó la celebración anticipada del Día del Padre para evitar la coincidencia con una posible segunda vuelta presidencial - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fenalco explicó que “la iniciativa no busca modificar oficialmente la fecha del Día del Padre, sino promover una celebración anticipada que permita vivir esta fecha con más tiempo, mayor organización y mejores experiencias para las familias, aprovechando también el puente festivo”, en palabras de Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación.

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Impacto económico del Día del Padre en 2025

El año pasado, el Día del Padre evidenció su creciente peso en el calendario comercial colombiano. Según datos divulgados por Fenalco, durante el fin de semana del 14 y 15 de junio de 2025 se realizaron más de 4,7 millones de transacciones electrónicas, con una facturación que superó los $641 mil millones de pesos. El crecimiento interanual fue del 6,38%, consolidando a la fecha como un motor clave para el comercio nacional.

El sábado fue el día con mayor movimiento, superando los $370 mil millones en ventas. Además, el segmento horario entre las 12:00 p. m. y las 3:00 p. m. se posicionó como el más activo, lo que confirma la vigencia del almuerzo familiar como el principal ritual de consumo durante esta jornada.

Una familia de cinco personas celebra el Día del Padre en casa con un desayuno festivo bajo un banner "Feliz Día del Padre", utilizando tecnología para conectar.
El comercio colombiano registró más de 4,7 millones de transacciones electrónicas durante el fin de semana del Día del Padre - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta tendencia se reflejó en el hecho de que el Día del Padre de 2025 logró un volumen de ventas superior al del Día de la Madre, que registró $617 mil millones. La diferencia no solo evidencia la fuerza de la campaña comercial, sino también el cambio de hábitos de los consumidores.

Preferencia por la presencialidad y sectores más activos

El análisis de Fenalco destaca que cerca del 80% de la facturación del Día del Padre se realizó en puntos físicos, lo que marca una diferencia clara con el Día de la Madre, durante el cual el comercio electrónico creció un 31%. Esta preferencia por lo presencial se asocia a actividades como salidas a restaurantes, visitas a centros comerciales y encuentros familiares, consolidando al almuerzo como el epicentro de la celebración.

Vestuario, supermercados y restaurantes encabezaron la lista de sectores con más transacciones, mostrando que la experiencia de compra y el consumo en compañía mantuvieron su relevancia frente a la modalidad digital.

Un padre hispano sonriente recibe abrazos de sus hijas y un regalo de su nieto durante una celebración familiar al aire libre.
Las ventas del Día del Padre en 2025 superaron la facturación obtenida en la celebración del Día de la Madre - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dinamismo en las principales ciudades y regiones

La campaña impulsada por Fenalco tuvo especial impacto en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena, que concentraron más del 43% de la facturación nacional. En ciudades como Medellín, Cali y Cartagena, los tickets promedio superaron los $166.000 pesos, por encima del promedio nacional de $135.000.

Estrategia y expectativas para 2026

La propuesta de adelantar la celebración al 14 de junio ya ha sido acogida por el comercio organizado, que prepara promociones, actividades y experiencias especiales para ese fin de semana. El objetivo es “dinamizar la temporada de mitad de año y promover el domingo 14 de junio como el gran fin de semana para celebrar a papá en familia, con buen fútbol, encuentros memorables y experiencias compartidas”, tal como señalan desde la organización.

La campaña también busca aprovechar el ambiente futbolero que caracteriza al mes, sumando así un elemento de cohesión para las familias y los comercios.

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