Colombia

Ministerio de Educación de Francia podría retirar su respaldo al Liceo Francés de Bogotá: hay un conflicto interno

Un conflicto interno en la administración genera incertidumbre sobre el futuro pedagógico y la viabilidad económica del centro educativo en la capital colombiana

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Estudiantes están siendo atracados por ladrones disfrazados de domiciliarios en Bogotá. Foto: Egresados Liceo Francés
La posible suspensión del respaldo del Ministerio de Educación de Francia pone en duda la continuidad del modelo educativo de la institución y genera inquietud entre directivos y familias vinculadas al colegio - crédito Egresados Liceo Francés

Una crisis de desacuerdos internos en el consejo de administración amenaza el respaldo y el apoyo financiero del Ministerio de Educación de Francia al Liceo Francés Louis Pasteur de Bogotá.

El colegio podría perder un convenio anual de 10 millones de euros, aproximadamente $43.123 millones, lo que pondría en riesgo el modelo francés y genera preocupación en la comunidad escolar. De acuerdo con Caracol Radio, el escenario surge por discrepancias entre padres del consejo de administración, el ministerio y la Embajada de Francia en Colombia.

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Las autoridades francesas habrían intervenido tras una visita urgente de representantes ministeriales la noche anterior a la publicación de la noticia y contemplan la opción de retirar tanto el respaldo académico como los recursos económicos que llegan desde Francia, lo que afecta la continuidad del apoyo y la vigencia del modelo francés.

Estos hechos pondrían fin al vínculo directo con el sistema educativo de Francia y supondrían la desaparición del modelo francés en la institución.

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Denuncian que el Liceo Francés le negó la admisión a un estudiante por tener síndrome de Down-Bogotá-Colombia
La intervención reciente de funcionarios franceses, a raíz de discrepancias entre autoridades escolares y diplomáticas, ha aumentado la preocupación por las futuras condiciones del colegio - crédito Liceo Francés

La suspensión del apoyo comprometería los recursos operativos del colegio y forzaría a la institución a redefinir sus bases pedagógicas y administrativas, así como a revisar los mecanismos de gestión escolar.

El medio radial citado también destacó la falta de información oficial a numerosos padres de familia y la ausencia de comunicación respecto a la visita de funcionarios educativos franceses. Este vacío informativo abre interrogantes sobre el futuro académico de los estudiantes y la posibilidad de que el modelo francés deje de aplicarse en el próximo ciclo escolar.

El riesgo se origina por los desacuerdos en el consejo de administración del Liceo Francés de Bogotá, la Embajada de Francia en Colombia y el ministerio.

Hasta el momento, ni el Liceo Francés de Bogotá ni el ministerio de educación Frances se han pronunciado al respecto.

El gobierno de Japón abre convocatoria de becas integrales para colombianos

El Gobierno de Japón abrió una convocatoria de becas integrales para colombianos que quieran iniciar estudios presenciales en 2027, con cobertura de matrícula, alojamiento, manutención mensual y tiquetes internacionales, una oferta que busca ampliar el acceso a educación superior de alto nivel y fortalecer la cooperación académica entre ambos países, según el Icetex.

El plazo para cargar la documentación vence el 1 de junio de 2026, y todas las gestiones son gratuitas y no admiten intermediarios, advirtió el Icetex. La entidad agregó que la selección se hará bajo los lineamientos del Gobierno japonés, con evaluaciones, entrevistas, análisis de cartas de motivación y verificación de requisitos académicos y lingüísticos.

La convocatoria incluye cuatro modalidades de estudio financiadas por el Ministerio de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología de Japón, Mext, y contempla apoyos económicos diferenciados según el nivel académico.

Infografía ilustrada con un estudiante, mapas de Colombia y Japón, un avión, y paneles informativos sobre becas de estudio, montos y plazos.
El Gobierno de Japón y el Icetex anuncian becas integrales para que ciudadanos colombianos puedan cursar estudios universitarios, técnicos y de posgrado en Japón, cubriendo matrícula, alojamiento, manutención y pasajes desde 2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los beneficiarios de pregrados, carreras tecnológicas o técnicas recibirán 117.000 yenes mensuales, cerca de $2.8 millones, mientras que quienes cursen maestrías o doctorados obtendrán entre 143.000 y 145.000 yenes al mes, equivalentes a entre $3.4 y $3.5 millones de pesos colombianos, según el Icetex.

El instituto colombiano explicó que estas becas fueron diseñadas para cubrir no solo la matrícula y los vuelos, sino también los gastos de vivienda y manutención. Ese esquema busca reducir una de las principales barreras para los estudiantes extranjeros en Japón e incentivar la movilidad académica, el desarrollo de competencias científicas y el intercambio cultural, de acuerdo con el Icetex.

La primera modalidad está dirigida a bachilleres colombianos interesados en cursar programas universitarios presenciales en Japón. Tendrá una duración de 48 meses más un año preparatorio, según publicó el Icetex en su página web.

El programa Monbukagakusho para formación técnica y tecnológica, conocido como Kosen, está orientado a bachilleres que busquen estudios tecnológicos e ingenierías en institutos técnicos japoneses. La formación durará 36 meses más un año preparatorio, indicó la entidad.

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